Билет № 30 — экзамен ПДД онлайн

Экзамен ПДД 2018. Билет № 30 — Рамблер/автомобили

Пройди экзамен по ПДД онлайн. Билет № 30

БИЛЕТ № 30 Категории «А», «В», «М» и подкатегории «А1», «В1»

Вопрос 1. На каком рисунке изображен перекресток?

ПДД

1. Только на левом.

2. Только на правом.

3. На обоих.

Вопрос 2. Вам можно выполнить разворот:

ПДД

1. Только по траектории А.

2. Только по траектории Б.

3. По любой траектории из указанных.

Вопрос 3. Разрешено ли Вам ставить автомобиль на стоянку в этом месте по нечетным числам месяца?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено только после 19 часов.

3. Запрещено.

Вопрос 4. Какие из указанных знаков обозначают участки, на которых водитель обязан уступать дорогу пешеходам, находящимся на проезжей части?

ПДД

1. Только Б.

2. Б и В.

3. Все.

Вопрос 5. Что обозначает разметка А100, нанесенная на проезжую часть дороги?

ПДД

1. Расстояние до ближайшего перекрестка.

2. Расстояние до ближайшего населенного пункта.

3. Номер дороги.

Вопрос 6. Вам можно продолжить движение:

ПДД

1. Только прямо.

2. Только направо.

3. Прямо или направо.

Вопрос 7. Как следует действовать, выполняя поворот налево на двухполосной дороге?

1. Приступить к маневру, одновременно включив указатели левого поворота.

2. Включить указатели левого поворота, затем приступить к маневру.

3. Убедиться в безопасности выполнения маневра, затем включить указатели левого поворота и приступить к маневру.

Вопрос 8. Вы намерены начать движение от тротуара. Должны ли Вы уступить дорогу мотоциклу, выполняющему разворот?

ПДД

1. Должны.

2. Не должны, если Вы управляете легковым такси.

3. Не должны.

Вопрос 9. Разрешено ли водителю легкового автомобиля движение задним ходом для посадки пассажира в тоннеле?

ПДД

1. Разрешено.

2. Разрешено, если при этом не будут созданы помехи другим участникам движения.

3. Запрещено.

Вопрос 10. В данной ситуации Вам разрешается движение:

ПДД

1. Только по правой полосе.

2. По правой или средней полосе.

3. По любой полосе.

Вопрос 11. Разрешено ли выполнить обгон в тоннеле?

1. Разрешено.

2. Разрешено только при наличии искусственного освещения.

3. Запрещено.

Вопрос 12. Можно ли водителю поставить автомобиль на стоянку указанным способом?

ПДД

1. Можно.

2. Можно, если при этом не будут созданы помехи для движения других транспортных средств.

3. Нельзя.

Вопрос 13. В каком случае Вы обязаны уступить дорогу грузовому автомобилю?

ПДД

1. При повороте налево.

2. При развороте.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 14. Вы намерены продолжить движение прямо при желтом мигающем сигнале светофора. Ваши действия?

ПДД

1. Остановитесь и продолжите движение только после включения зеленого сигнала светофора.

2. Уступите дорогу гужевой повозке.

3. Проедете перекресток первым вместе со встречным автомобилем.

Вопрос 15. Вы намерены повернуть налево. Кому Вы обязаны уступить дорогу?

ПДД

1. Легковому автомобилю и автобусу.

2. Только автобусу.

3. Только мотоциклу.

4. Никому.

Вопрос 16. В каком случае водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан уступить дорогу пешеходам?

1. Если пешеходы переходят дорогу.

2. Если пешеходы вступили на проезжую часть (трамвайные пути) для осуществления перехода.

3. В обоих перечисленных случаях.

Вопрос 17. Должны ли Вы переключить дальний свет на ближний, если водитель встречного транспортного средства периодическим переключением света фар покажет необходимость этого?

1. Должны.

2. Должны, только если расстояние до встречного транспортного средства менее 150 м.

3. Не должны.

Вопрос 18. Какое административное наказание может быть назначено водителю транспортного средства за оставление в нарушение Правил места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является?

1. Только штраф в размере от 1000 до 1500 рублей.

2. Штраф в размере от 1000 до 1500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет.

3. Лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест на срок до 15 суток.

Вопрос 19. Для предупреждения скатывания автомобиля с механической трансмиссией при кратковременной остановке на подъеме следует:

1. Привести в действие стояночный тормоз.

2. Включить первую передачу или передачу заднего хода.

3. Перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение.

Вопрос 20. Зависит ли выбор бокового интервала от скорости движения?

1. Выбор бокового интервала от скорости движения не зависит.

2. При увеличении скорости движения боковой интервал необходимо увеличить.