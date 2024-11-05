Представлен обновленный Kia Sportage с классическим автоматом

Популярный паркетник Kia преобразился снаружи, обновки есть и в салоне. На родине также перетряхнули моторную гамму: там модель лишилась дизельного мотора.

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Кроссовер Kia Sportage пребывает в актуальном, пятом по счету поколении с 2021 года. Модель получила довольно смелый дизайн экстерьера. Тем не менее паркетник оказался удачным. Согласно статистике самой компании, по итогам прошлого года Sportage возглавил личный рейтинг глобальных продаж Kia: по всему миру было реализовано свыше 523 000 автомобилей. Теперь же пришло время планового рестайлинга – такой кросс дебютировал в родной Корее. Отметим, на домашнем рынке продают длиннобазный паркетник. Укороченный вариант, адресованный в основном Европе, представят позже.

Следом за остальными свежими моделями бренда Sportage перешел на клыкастую головную оптику: паркетнику достались вертикальные блоки фар с интегрированными L-образными ходовыми огнями. Также заменили радиаторную решетку и бамперы. Задние фонари сохранили свою форму, но у них другая начинка. Еще расширена палитра цветов кузова. Из-нового обвеса длина выросла на 25 мм до 4685 мм. Колесная база – прежние 2755 мм.

Как и раньше, наряду со стандартным кроссовером корейцам также доступна «внедорожная» версия, только теперь она носит глобальное имя X-Line вместо Gravity. Фишки такого Kia Sportage – более внушительные бамперы, собственная радиаторная решетка, полноценные рейлинги на крыше и оригинальные 19-дюймовые колеса.

В салоне рестайлингового паркетника – двухспицевый усеченный руль (была трехспицевая круглая «баранка»). Kia Sportage по-прежнему имеет табло, но и виртуальная приборка, и сама мультимедиа – новые, плюс они помещены в иной корпус. Кроме того, модернизирована передняя панель: дефлекторы обдува спрятаны в сплошную горизонтальную линию, тогда как у дореформенного кроссовера по бокам от табло красуются «уголки». Для Kia Sportage X-Line предусмотрен двухцветный руль, вдобавок потолок «внедорожной» версии обит черной замшей. В компании также заявили об улучшенной шумоизоляции.

В списке оборудования модели еще заявлены новый проекционный дисплей, система мониторинга состояния водителя, система аутентификации по отпечатку пальца, автопарковщик, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения.

На родине Kia моторную гамму Sportage перетряхнули – в отставку отправлен двухлитровый турбодизель. Зато бензиновая турбочетверка 1.6 T-GDI (180 л.с.) теперь сочетается с классическим восьмиступенчатым автоматом, тогда как дорестайлинговому чисто бензиновому кроссоверу положена семиступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Газовый двигатель 2.0 LPG остался в строю, он выдает 146 л.с. и работает в паре с шестиступенчатым автоматом.

В Корее Kia Sportage также бывает в виде гибрида HEV (то есть без возможности подзарядки от электросети): такой кроссовер имеет тот же бензиновый турбомотор 1.6, 65-сильный электродвигатель (был 60-сильный) и 6АТ. «Традиционный» и гибридный варианты доступны с передним или полным приводом, паркетник с 2.0 LPG – исключительно переднеприводный.

В Корее уже принимают заказы на рестайлинговый Kia Sportage.

Цена чисто бензинового кроссовера начинается с отметки 28 360 000 вон (около 2 млн рублей по текущему курсу), модель с газовым мотором обойдется минимум в 29 010 000 вон (2,07 млн рублей), а гибрид стоит от 34 580 000 вон (2,5 млн рублей).