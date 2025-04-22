Как подготовиться к продаже автомобиля

Цена машины при продаже напрямую зависит от её технического состояния и наличия у владельца полного пакета документов. Но стоит ли тратиться на дорогой ремонт и отдавать потенциальным покупателям весь накопившийся за время эксплуатации машины архив бумаг? Давайте разбираться.

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Ремонтировать или нет

Очевидно, что цена автомобиля на ходу всегда выше аналогичного недвижимого образца. Истинно и то, что любой ремонт требует денег и времени. Окажутся ли для вас посильными эти траты и насколько они вообще разумны? Такой вопрос стоит задать себе владельцу неисправной машины.

Если всё упирается в мелочи типа повреждённого колеса, перегоревшей лампочки в фаре, лопнувшего шланга системы охлаждения двигателя, разбитого стекла или мелких повреждений кузовных элементов — чините. В противном случае вы существенно сузите круг потенциальных покупателей, а среди последних окажется немало охотников выторговать скидку, превышающую расходы на ремонт. Зачастую им это удаётся, так как в процессе торга у продавца неисправного товара заведомо невыгодная позиция.

Сказанное выше вполне справедливо и в отношении автомобилей, имеющих критический износ деталей ходовой. При замене амортизаторов, рычагов и других деталей подвески вполне можно обойтись максимально дешёвым неоригиналом или бывшими в употреблении запчастями с разборки. Ведь в данном случае ваша задача состоит не в том, чтобы вернуть машине идеальное состояние, а избавить её от видимых и ощутимых недостатков.

Разумеется, отремонтированный таким образом автомобиль лучше не предлагать знакомым. Не факт, что они обнаружат ваш трюк, но лучше не рисковать отношениями.

В случаях, когда у автомобиля повреждены силовые элементы кузова и вышел из строя двигатель, целесообразность ремонта совершенно не очевидна. Во-первых, для возрастных машин цена капиталки двигателя или восстановления кузова после серьёзного ДТП запросто может превысить рыночную стоимость аналогичного исправного автомобиля. Во-вторых, следы масштабного ремонта практически невозможно скрыть, а значит придётся снижать цену.

Поэтому перед тем, как ввязываться в дорогостоящий ремонт, тщательно посчитайте все предстоящие расходы и сопоставьте со средними ценами на аналогичные машины в объявлениях. Возможно, выгоднее будет продать автомобиль в текущем неисправном состоянии, а при наличии гаража, инструмента, времени и квалификации — по запчастям. Последний вариант хотя и самый хлопотный, зато наиболее рентабельный.

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Как повысить цену автомобиля перед продажей

На осмотре машина должна быть чистой как снаружи, так и внутри. Поэтому не экономьте на тщательной мойке кузова и химчистке салона. Чистый и опрятный вид автомобиля повышает шансы продать его дороже. Не поленитесь внимательно осмотреть кузовные детали на предмет пятнышек ржавчины. На светлых кузовах возрастных авто они хорошо заметны и зачастую легко убираются смоченной бензином тряпкой.

Неглубокие царапины и ссадины лучше заполировать. При этом не забудьте навести лоск и на остальных деталях, чтобы лакокрасочное покрытие выглядело однородным. А вот маскировать кустарным способом незначительные сколы или красить из-за них весь капот, крыло или дверь не целесообразно.

При прочих равных большинство покупателей предпочтёт автомобиль в оригинальном заводском окрасе, пусть и с небольшими дефектами. Дополнительный слой ЛКП, даже тщательно подобранный, легко определяется электронным толщиномером.

В моторном отсеке стоит убрать весь мусор, очистить от пыли, грязи и возможных подтёков жидкостей видимые невооружённым глазом поверхности. А вот драить все детали до блеска опять-таки нет необходимости. На пожилой машине внешне идеально чистый двигатель может вызвать подозрения — не подвергался ли он недавно серьёзному ремонту?

Что необходимо сделать обязательно – проверить и, если потребуется, довести до нормы уровни масла, тормозной и охлаждающей жидкостей.

Наконец, будет совсем не лишним осмотреть машину на подъёмнике. Проверьте пыльники приводов, состояние сальников, топливных и тормозных трубок. О возможных дефектах, даже если вы решите их не устранять, всегда лучше знать заранее и честно рассказать при показе автомобиля потенциальным покупателям. Вскрывшийся при диагностике недостаток скорее сего будет расценен как ваше корыстное желание его утаить.

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Готовим необходимые документы

Перечень необходимых при регистрации транспортных средств документов указан в статье 15 федерального закона от 03.08.2018 N 283-ФЗ (ред. от 30.12.2021). Согласно ей продавец автомобиля должен предоставить покупателю паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), полис ОСАГО и диагностическую карту. Последние два документа передаются при их наличии.

Помимо указанного выше, для составления договора купли-продажи, который является основным правоустанавливающим документом на собственность, продавцу понадобится его гражданский паспорт. Если сделку по каким-то причинам заключает не собственник, то у его представителя должна быть доверенность. Закон не запрещает рукописную форму, но, чтобы не вызвать сомнений у покупателя, лучше сделать нотариально заверенный документ.

Бывает так, что в ПТС автомобиля, сменившего несколько хозяев, попросту не остаётся места для внесения данных очередного владельца. В таком случае продавец не обязан заниматься оформлением дубликата. Покупателю передаётся документ в существующем виде, и при регистрации автомобиля в ГИБДД ему выдадут новый.

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Что такое электронный ПТС

С 1 ноября 2020 года на произведённые в России и ввезённые из-за границы автомобили оформляются только электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС). Значит, у владельцев этих машин на момент продажи не будет привычных многим бумажных ПТС, так как по закону одно исключает другое. Усложняет ли это процесс продажи? Скорее наоборот.

Бумажный ПТС, ввиду его легитимного отсутствия никто в ГИБДД требовать не станет. А номер электронного паспорта прописан в свидетельстве о регистрации. Его будет достаточно.

Разумеется, чтобы показать свою открытость, вы можете предоставить покупателю актуальную выписку из ЭПТС, в которой будет отражена вся история автомобиля, включая номера страховых полисов, сведения о ДТП, возможные банковские залоги и таможенные процедуры. Но для этого вам придётся зарегистрироваться в системе электронных паспортов в качестве владельца транспортного средства. Подтвердить этот статус, то есть передать право владения, сможет только прежний продавец либо официально уполномоченное учреждение из списка в реестре Минпромторга России.

Лучше иметь доступ к ЭПТС своего автомобиля. Если вы покупали машину у дилера, то именно к нему и стоит обратиться с заявлением. Далеко не факт, что он вписал вас в электронный паспорт при заключении сделки.

Что ещё может пригодиться

Обязан ли продавец автомобиля передавать покупателям сервисную книжку? По закону нет. Однако её отсутствие у относительно свежего авто может вызвать подозрения у будущего владельца. Так что лучше предъявить, даже если вы обслуживали машину не у официалов, и в книжке отсутствуют дилерские штампы и записи. Если же таковые имеются, это станет плюсом при продаже.

Покупавшим машину в кредит будет нелишним показать справку о погашении займа. Наконец, если на автомобиле установлено сложное дополнительное оборудование: мультимедийная система, акустика, сигнализация, лебёдка и так далее, не забудьте передать инструкции к ним и контакты установщиков. В противном случае, первым, к кому обратится новый владелец при выходе чего-то из упомянутого из строя, будете вы.

Теперь самое важное

Чем меньше новому владельцу придется вкладываться в приобретённый автомобиль, тем выше ваши шансы продать его подороже. Не стоит экономить на предпродажной подготовке и устранении мелких и средних неисправностей. Однако масштабный кузовной ремонт и восстановление силового агрегата могут оказаться нерентабельными. Посчитайте предстоящие расходы и сравните с ценами исправных машин на рынке. Возможно, выгоднее продать свой автомобиль на запчасти. При заключении сделки продавец автомобиля должен передать покупателю свидетельство о регистрации (СТС) и при наличии бумажный паспорт транспортного средства (ПТС). Также может потребоваться полис ОСАГО и диагностическая карта. Справка о погашении долга при покупке автомобиля в кредит, документы, подтверждающие техническое обслуживание машины, инструкция по эксплуатации дополнительного оборудования и контакты его установщиков не являются обязательными элементами сделки, но их наличие будет плюсом при продаже.

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