Как правильно перевозить новогоднюю елку в машине: советы, правила и штрафы

По всей стране начали работать ёлочные базары. Традиционная поездка на машине за живой елью перед Новым годом во многих семьях считается неотъемлемой частью праздника. «Рамблер/авто» по полочкам раскладывает, как правильно организовать это мероприятие, чтобы безопасно перевезти лесную красавицу и не нарваться на штрафы.

© Di-Ant/Shutterstock

Причём далеко не всех устраивает покупка главного украшения Нового года на ёлочных базарах. Некоторые считают, что в таких местах сложно подобрать красивую ель нужного размера, степени «пушистости» и, главное, по-настоящему живую, которая не начнёт осыпаться сразу после установки в квартире.

Поэтому ради хорошего выбора красивых и живучих новогодних елей многие люди едут за город в еловые питомники или на крупные торговые базы, специализирующиеся на этом сезонном товаре. В этом случае перевозка ели требует тщательной подготовки для водителя и автомобиля.

© Павел Лисицын/РИА Новости

Подготовка автомобиля

Перевозить ёлку удобнее на машинах с большим салоном: кроссоверах и универсалах. В седанах и купе делать это менее удобно. Хетчбэки с этой точки зрения занимаю промежуточное положение. Если вы планируете загрузить дерево внутрь, рекомендуем заранее расчистить для нее место. В частности, освободить багажный отсек от вещей, которые у вас там обычно «живут». В нем должно остаться лишь то, без чего не обойтись в дороге: канистра с омывающей жидкостью, домкрат, огнетушитель.

Без складывания спинок заднего ряда сидений «операция ёлка» вряд ли обойдется. Так что проверяем их работоспособность, параллельно мысленно моделируя процесс погрузки и разгрузки лесной красавицы.

© Irina WS/Shutterstock

Непосредственно перед поездкой за елью рекомендуется сложить спинки сидений (если без этого не обойтись) и укрыть всю часть салона, где будет находиться ёлка, какими-нибудь покрывалами или, что еще лучше, защитной полиэтиленовой пленкой. Рулоны этого материала продаются в строительных магазинах. С их помощью укрывают мебель во время ремонта. А мы укроем плёнкой салон. Чтобы не пришлось потом выковыривать отовсюду осыпавшие с ели иголки и не расстраиваться, если какой-нибудь сучок покорябает деталь интерьера.

Перед транспортировкой ёлки на крыше следует убедиться в правильности установки там багажных дуг или багажника. Когда речь идет о транспортировке ели на прицепе, проверяем состояние тягово-сцепного устройства и работоспособность подключения его электрики к бортовой сети автомобиля.

© Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Подготовка экипировки

В поездку за новогодней ёлкой рекомендуется взять кое-какие полезные вещи. Хороший продавец елей упаковывает свой товар в специальные цилиндрические пластиковые сетки. Они стягивают ветки дерева, придавая ему компактную веретенообразную форму – удобную для переноски и погрузки, а также исключающую зацепы и повреждения окружающих предметов и деталей интерьера.

Но подобная утяжка ели пластиковой сеткой применяется не повсеместно. Тут-то нам и пригодится припасенные из дому старое одеяло-покрывало или упаковочная пленка – для укутывания дерева до состояния аккуратной «сигары».

Когда транспортировка елки планируется не в салоне, а на крыше легковушки или в прицепе, не обойтись без багажных ремней или длинной прочной веревки. Рулон «скотча» будет тоже совсем не лишним. Опытные покупатели новогодних ёлок порой отправляются за ней с пилой по дереву или садовым секатором. С помощью этих инструментов предусмотрительные люди прямо сразу после приобретения ели отчекрыживают от неё все лишнее или мешающее перевозке: торчащие или сухие ветки, длинный толстый комель и прочие ненужные части.

© Studio113/Shutterstock

Покупка новогодней ели

Новогоднюю ель именно покупают. Отъехать за город и срубить в лесу приглянувшуюся ёлочку – не вариант. Дело в том, что любой лес и деревья в нём кому-то принадлежат. Либо частной компании, либо государственной организации. Даже если лесной массив не огорожен забором и находится вдали от населенных пунктов. Без спроса рубить чужие деревья и увозить их к себе в квартиру запрещено законом.

Например, часть 2 статьи 8.28 КоАП за незаконную рубку лесных насаждений «с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники» наказывает 4000-5000 рублями штрафа с возможной конфискацией «орудия совершения административного правонарушения или без таковой». То есть за срубленную в лесу ёлочку можно не только штраф получить, но и остаться без машины.

А в Уголовном кодексе есть статья 260. Тоже касающаяся «незаконной рубки лесных насаждений». Если окажется, что вы нанесли «значительный ущерб» (то есть нарубили более чем на 5000 рублей), то вам грозит штраф «в размере до 500 000 рублей … либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 000- 200 000 рублей».

В общем новогоднюю ель мы однозначно покупаем, никакой самодеятельной добычи. Но если хочется именно самому помахать топором, то в еловом питомнике вам вполне могут пойти навстречу и дать срубить приглянувшуюся ёлочку самостоятельно.

© Ростислав Нетисов/РИА Новости

Подбор размера дерева

Выбирая ель перед покупкой, следует исходить: во-первых, из габаритов вашего жилища и, во-вторых, из транспортных возможностей вашей легковушки. То есть, когда вы планируете разместить дерево в салоне, следует учитывать его внутренние размеры. Целесообразно даже заранее промерить его рулеткой. Если вы намерены перевезти елку на крыше машины или на прицепе – держите в голове требования ПДД к транспортировке негабаритных грузов. О них мы расскажем чуть ниже.

Процесс погрузки

Перед погрузкой ель нужно привести в максимально удобное для этой операции состояние. С помощью цилиндрической сетки или упаковочной пленки, либо длинной веревки или багажных ремней ветки дерева следует по-максимуму притянуть к стволу. Если мы везём колючую красавицу в салоне, настоятельно рекомендуем, как уже говорилось выше, завернуть ее в заранее припасенное покрывало или пластиковую пленку – чтобы она не рассыпала иголки по интерьеру.

Если ель у нас будет путешествовать в багажнике или на дугах на крыше машины, либо в прицепе, вы обязаны её там надежно закрепить. Чтобы дерево не обрело свободу в процессе транспортировки из-за тряски или под воздействием набегающего потока воздуха. Так что не стесняйтесь применить всю свою силу, затягивая багажные ремни, стропу или верёвку.

© Carl Court/Getty Images

Транспортировка новогодней ёлки

Сам процесс перевозки ели мало чем отличается от любой другой поездки на автомобиле с большим грузом в салоне или на крыше. Но с рядом оговорок.

Ёлка на крыше очень сильно увеличивает парусность машины. Это приводит не только к росту лобового сопротивления и связанного с ним расхода топлива. С объемным грузом на крыше легковая машина становится очень чувствительна к боковым порывам ветра. Её может сильно «шатать» на ходу и переставлять даже потоком турбулентного воздуха от встречной фуры. Не говоря уже о порывах ветра. Поэтому с елкой на крыше следует ехать подчеркнуто аккуратно и не быстро. При движении с ёлкой в прицепе аккуратность вождения – тоже залог безопасности. Купив ёлку, обязательно сохраните чек, накладную и вообще любые документы, подтверждающие легальность вашего приобретения. Поскольку без такой бумаги любой встречный сотрудник ГИБДД вполне может заподозрить, что вы самовольно срубили дерево где-то в лесу. Мало кому по душе муторные разбирательства с дорожным полицейским на тему возможной незаконной порубки. Поэтому иметь документы на колючий товар надо обязательно. Если ель выступает за габарит машины на один метр спереди или сзади, либо вбок на 0,4 метра от любого из краев кузова, она считается негабаритным грузом. Официальные правила перевозки негабаритных грузов для легковых машин отсутствуют. Они распространяются лишь на грузовики. От владельца легковой машины ПДД требуют лишь, чтобы «негабарит» (ель в нашем случае):

Не перекрывал обзор с места водителя

Не мешал управлять машиной

Не ухудшал устойчивость машины

Не скрывал фары, стопсигналы, «поворотники» и госномера

Не загрязнял окружающую среду

«Негабарит», согласно ПДД, должен быть обозначен знаками установленного вида: «щитком размером 400x400 мм с нанесенными по диагонали красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей поверхностью». А в темное время суток: «спереди – фонарём или световозвращателем белого цвета, сзади – фонарём или световозвращателем красного цвета».

За нарушение правил перевозки грузов водителю легкового автомобиля грозит штраф по статье 12.21 КоАП – 500 рублей. Такое наказание суровым не назовешь. И назначить его может лишь сотрудник полиции прямо на дороге. То есть камеры ГИБДД в этом смысле не опасны. Однако, оформивший протокол по статье 12.21 КоАП, сотрудник ДПС имеет полномочия запретить дальнейшее движение машины, неправильно перевозящей ёлку – до устранения нарушений. Чтобы не заниматься «устранением» где-то на обочине под цепким взором сотрудника ГАИ, лучше самому сразу после покупки правильно разместить купленное дерево на своем ТС.

© Shutterstock

Резюме

Перевезти новогоднюю ель на своей машине не составляет каких-либо сложностей. Главное – подойти к этому делу с умом и учитывать требования закона.

Нюансы

1. Что делать, если елка явно не влезает в машину?

Если есть такая возможность, разместите её на крыше вашего авто. Надежно закрепите его там – предварительно тщательно упаковав.

Загрузите упакованное в пленку или пластиковую сетку дерево в салон так, чтобы его часть торчала в открытое окно. Для кроссоверов, универсалов и хетчбэков возможен вариант перевозки ели, частично торчащей из приоткрытого проема пятой двери. Последняя при этом должна быть тем или иным образом (например, с помощью веревки) зафиксирована в максимально прикрытом состоянии.

Если ни один из вышеназванных способов применить не получается, выход один – укоротить ель, отпилив комлевой участок той или иной длины.

2. Нормально ли, если из багажника, салона или прицепа торчит новогодняя ель?

Это абсолютно нормально. Главное, чтобы она торчала не слишком сильно: не мешала управлению машиной, маневрированию, а также не влияла на безопасность дорожного движения в целом. Ну и, разумеется, торчащее дерево не должно создавать проблем для других участников движения.

3. Можно ли перевозить ель в премиальных авто?

Перевозить ель можно в авто любого ценового уровня. В данном случае в зависит исключительно от желания и возможностей владельца автомобиля, а также степени бережливости, которую он проявляет к совему дорогостоящему железному коню.