Как проверить штрафы ГИБДД и оплатить их вовремя

Опоздание с оплатой штрафа ГИБДД грозит автовладельцу рядом неприятностей. Периодическая проверка наличия таких взысканий и своевременное погашение – залог отсутствия проблем подобного рода. Подробно рассказываем, как это осуществить с минимальными затратами времени и сил.

© Виталий Белоусов/РИА Новости

Автовладелец, получив штраф, обязан оплатить его не позднее чем через 70 дней с момента его оформления. Закон даёт ему 10 дней на обжалование наказания и затем 60 — на погашение штрафа. После этого, в соответствии со статьей 20.25 КоАП, неплательщику грозит наказание за уклонение от исполнения наказания.

Закон говорит о новом штрафе — в двойном размере от неоплаченного — либо аресте до 15 суток. Такое наказание может наложить только суд.

Последнее наказание может наложить только суд. Но до него дело доходит крайне редко. Гораздо раньше судебные приставы в принудительном порядке списывают с банковских счетов нарушителя сумму задолженности по штрафу. Либо приступают к её взысканию с помощью прочих инструментов из арсенала ФССП.

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Как проверить штрафы

Чтобы не доводить до вышеописанных сценариев автовладельцу имеет смысл тем или иным образом отслеживать появление штрафов ГИБДД.

Через сайт «Госуслуги»

Прежде всего, автовладельцу следует внести данные машины в соответствующий раздел личного кабинета на сайте. Имеется ввиду марка-модель, госномер и реквизиты свидетельства о регистрации (СТС).

После этого сведения о штрафах, «висящих» на автомобиле, будут появляться в личном кабинете. Чтобы погасить штраф, нужно перейти в раздел «Платежи» и оплатить там взыскание по реквизитам банковской карточки.

Через мобильное приложение «Госуслуги»

В мобильном приложении «Госуслуги» оповещения о новых штрафах отображаются на главной странице в разделе «Уведомления».

Чтобы проверить штраф, заходим в раздел «Платежи» главного меню. Находим там пункт «К оплате». Находим там пункт «К оплате». Идём по этой ссылке и проверяем, есть ли штраф.

Если он имеет место — тут же можно его оплатить. Чек об оплате штрафа автоматически сформируется, как только данные о платеже поступят из казначейства на портал «Госуслуги».

© Александр Миридонов/Коммерсантъ

Через приложение «Госуслуги Авто»

Сообщение о неоплаченном штрафе отображается на главной странице приложения. Выяснить детали постановления и оплатить его автовладелец может в разделе «Штрафы».

Есть возможность получать сообщения о взысканиях за нарушения ПДД при управлении автомобилем, официальным владельцем которого человек не является.

Для этого в разделе «Штрафы» нажимаем кнопку «Добавить данные» и вносим реквизиты машины. После этого появляется возможность оплачивать штрафы, выписанные и на неё тоже.

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Через сайт ГИБДД

Заходим на сайт ГИБДД и находим там раздел, посвящённый проверке штрафов. Выбираем проверку на этот предмет машины. В специальных полях вводим её госномер, данные СТС и жмём кнопку «запросить проверку».

После этого система предъявляет вам все неоплаченные штрафы, числящиеся за проверяемым авто. Тут же предусмотрен переход на страницу оплаты каждого взыскания с использованием реквизитов банковской карты.

Через порталы mos.ru или «Московский транспорт»

Это взаимосвязанные интернет-ресурсы московского правительства. В соответствующих разделах тут можно проверить наличие штрафов (по госномеру и СТС) и оплатить их не отходя от кассы.

Через приложение «Парковки России»

В этом приложении можно погасить штраф за неоплату платной парковки. Необходимо зайти в пункт меню мобильного приложения «Штрафы и эвакуации». В нём следует выбрать штраф для оплаты — если он есть, конечно, — и оплатить онлайн.

Заметим, что штрафы за неоплату парковки через сервисы «Госуслуг» и сайта ГИБДД проверить и оплатить не получится.

Поскольку они охватывают лишь наказания, предусмотренные федеральным Кодексом об административных нарушениях (КоАП), а вопросы неоплаты парковки относятся к компетенции регионального законодательства.

© Евгений Разумный/Коммерсантъ

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Через банковские приложения

Один из самых удобных способов отслеживания и оплаты штрафов — через банковские мобильные приложения. Личный кабинет можно настроить таким образом, чтобы система сама отслеживала появление штрафов.

И даже автоматически их оплачивала, списывая средства со счёта автовладельца в банке.

Один из самых продуманных сервисов такого рода предлагает Сбер. Чтобы им воспользоваться, в мобильном приложении банка находим в разделе «Сервисы» кнопку «Автоплатежи» и выбираем подключение автоматическую «оплату услуг и счетов». Далее в появившемся списке меню выбираем «Транспорт», а далее «Штрафы ГИБДД» и подключаем этот вид автоплатежа.

Этот сервис умеет оплачивать не только штрафы от ГИБДД за нарушения правил дорожного движения, но и взыскания за неоплату платной парковки, причём не только для Московского парковочного пространства, но и для всех регионов России.

Заметим, что автоплатёж будет происходить в срок менее 20 дней с момента появления штрафа. Это означает, что с банковского счёта автовладельца будет списываться не полная сумма взыскания, а только 75% от неё.

Такой порядок распространяется на нетяжёлые нарушения ПДД вроде непристёгнутого ремня безопасности, разговора по телефону за рулём, отсутствия полиса ОСАГО, проезда «на красный» и ряд других.

Выводы: