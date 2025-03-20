Как полностью слить и заменить антифриз в системе охлаждения автомобиля

Антифриз — это собирательное название для жидкостей, основное назначение которых состоит в охлаждении двигателя.

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Рабочая температура двигателей внутреннего сгорания — от 87 до 103 градусов Цельсия, но без использования антифриза эти цифры были бы в разы выше, мотор мог бы достичь температуры каления и неминуемо разрушиться.

На заре автомобильной эры для охлаждения использовались воздушные системы с невысокой эффективностью. Также применялась вода, но она кипит при температуре в 100 градусов Цельсия, превращается в пар и расширяется, приводя к поломкам мотора и даже разрушению его отдельных элементов.

Что такое антифриз

В поисках оптимального инженерного решения были созданы специальные составы, названные антифризами. Температурный диапазон их работы очень широк.

В состав антифризов входят присадки, препятствующие появлению пены, образованию накипи и возникновению ржавчины в двигателе.

Принцип действия системы охлаждения — омывание мотора в процессе работы, ведущее к снижению температуры агрегатов и узлов. Нагревшийся антифриз поступает в радиатор охлаждения, его температура снижается, после чего он идёт обратно в систему, циркулируя по замкнутому кругу.

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Зачем нужно менять охлаждающую жидкость в автомобиле

Несмотря на специальный состав и замкнутую систему охлаждения мотора, все антифризы со временем теряют свои свойства. Разрушение присадок под воздействием внешних факторов, попадание частичек металла в систему из-за трения узлов двигателя ведёт к снижению эффективности охлаждения мотора. Так что ошибочно считать антифриз вечным.

Виды антифриза и сроки замены

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Сроки замены антифриза зависят от заявленных производителем характеристик. Но стоит учитывать, что указанное время — лишь приблизительный интервал, который производитель гарантирует при соблюдении идеальных условий работы. Также срок замены зависит от вида теплоносителя, который используется конкретно в вашем автомобиле.

Все охлаждающие жидкости делятся на несколько типов:

традиционные – сейчас они считаются устаревшими и не используются в качестве первой заливки системы на заводах, но запретов на их применение нет даже для самых современных двигателей;

– сейчас они считаются устаревшими и не используются в качестве первой заливки системы на заводах, но запретов на их применение нет даже для самых современных двигателей; карбосиликатные – имеют в своем составе органические подавители коррозии, благодаря которым срок службы охлаждающей жидкости составляет до пяти лет (200 тысяч километров пробега);

– имеют в своем составе органические подавители коррозии, благодаря которым срок службы охлаждающей жидкости составляет до пяти лет (200 тысяч километров пробега); гибридные – кроме карбосиликатных подавителей коррозии содержат неорганические вещества (в Европе), нитриты (на американском рынке) или фосфаты (в азиатском регионе) с теми же свойствами. Основное преимущество гибридных антифризов перед карбосиликатными – противодействие образованию воздушных пробок в системе охлаждения (снижение эффекта кавитации). Но, несмотря на улучшенные характеристики, срок службы у них ниже, чем у карбосиликтаных: до трех лет (100 тысяч километров пробега);

– кроме карбосиликатных подавителей коррозии содержат неорганические вещества (в Европе), нитриты (на американском рынке) или фосфаты (в азиатском регионе) с теми же свойствами. Основное преимущество гибридных антифризов перед карбосиликатными – противодействие образованию воздушных пробок в системе охлаждения (снижение эффекта кавитации). Но, несмотря на улучшенные характеристики, срок службы у них ниже, чем у карбосиликтаных: до трех лет (100 тысяч километров пробега); лобридные – новейшая на сегодня разработка, сочетающая в себе увеличенную температуру кипения (до 135 градусов) и более совершенную защиту от коррозии. Кроме того, срок службы охлаждающих жидкостей такого типа достигает десяти лет (до 200 тысяч километров пробега).

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Кроме установленных заводом сроков, обращать внимание стоит и на эффективность системы охлаждения. Определить, что антифриз нуждается в замене, можно по следующим признакам:

Объём антифриза в системе резко снизился,

В антифризе виден мутный осадок, присутствуют хлопья или посторонние частицы,

Жидкость сильно пенится,

Изменился цвет антифриза,

Антифриз загустел.

Что нужно для замены охлаждающей жидкости двигателя

Специальных инструментов, необходимых исключительно для замены охлаждающей жидкости в авто, не требуется.

Во-первых, необходимо подобрать допустимый к использованию в вашем двигателе антифриз (в объёме, который требует производитель авто). Если вы не собираетесь выполнять промывку системы охлаждения, лучше выбрать на замену антифриз того же типа, что был залит в вашу систему прежде. Для удобства пользователей производители давно красят охлаждающие жидкости в яркие цвета.

Во-вторых, нужно подготовить ёмкости, куда будет сливаться отработанный антифриз.

В-третьих, потребуется стандартный набор автоинструментов, чтобы открутить пробки сливных и заливных горловин.

Как слить антифриз

Каждый автомобиль имеет свои конструктивные отличия. Контур охлаждения также отличается у разных типов двигателя, а вот процесс слива антифриза и его замены одинаков почти всегда.

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Порядок слива антифриза:

Подготовить ёмкости для слива отработанного антифриза; Установить автомобиль на ровную поверхность; Дождаться полного остывания двигателя; Под все сливные отверстия поставить ёмкости для сбора отработки; Отвинтить заливную крышку радиатора охлаждения или крышку расширительного бачка; Отвинтить сливную пробку на радиаторе охлаждения; Если на вашем автомобиле есть кран (или пробка) в нижней части блока цилиндров для полного слива антифриза – открыть также их; После полного вытекания жидкости закрыть расширительный бачок, оставив сливное отверстие открытым; Завести автомобиль, обязательно включив обогрев салона на максимум; Через 30-60 секунд заглушить двигатель и дождаться слива остатков антифриза из системы.

Промывка системы охлаждения

Если вы уверены, что с момента выхода с завода в вашу машину заливалась только качественная охлаждающая жидкость, то промывка системы охлаждения не обязательна. Чтобы избежать неприятных сюрпризов и поломок, стоит убедиться, что отработанный антифриз не поменял цвет, не похож по консистенции на эмульсию и не содержит хлопьев и посторонних примесей. В противном случае следует промыть систему охлаждения.

Для промывки системы охлаждения можно использовать дистиллированную воду (бюджетный вариант), но лучше воспользоваться специальными присадками. Порядок действий обычно указан на флаконе со спецсредством, но в основном он одинаков во всех случаях.

Присадку залить в расширительный бачок до указанного уровня; Запустить двигатель и дать ему поработать на холостых оборотах в течение 25-30 минут; После промывки слить жидкость таким же образом, как и отработанный антифриз.

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Как залить новый антифриз

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После промывки системы можно заливать свежий антифриз, совпадающий со спецификацией производителя вашей машины. Перед заправкой в документах авто нужно уточнить необходимый объем жидкости. Выполнить следующие действия: