Как восстановить ёмкость аккумулятора автомобиля — реанимация и оживление АКБ 12 V в домашних условиях

Идея реанимировать аккумулятор возникает у некоторых водителей в момент осознания, что батарея машины отказывается выполнять свои функции. Автомобильная стартерная батарея, обычно именуемая аккумулятором, по факту является одним из «расходников» в автомобиле — наряду с тормозными колодками и дисками, щётками стеклоочистителя, фильтрами, свечами зажигания и прочим.

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В представлении многих автовладельцев аккумулятор остаётся какой-то монументально-вечной частью ТС — как двигатель, рулевое колесо или кузовная деталь.

Отчасти по этой причине, а ещё вследствие желания сэкономить на покупке нового аккумулятора, многие автомобилисты не оставляют надежд каким-либо образом восстановить «умершую», либо находящуюся на «пороге вечности» батарею.

В некоторых случаях это возможно, а в других не стоит и пытаться – всё равно толку не будет. Рассказываем, когда и каким образом восстановление вышедшей из строя АКБ возможно, а когда – нет.

Проблемы с клеммами

Типичные симптомы «умершего» аккумулятора (не запускается мотор, батарея плохо заряжается) могут проявляться по банальной причине: из-за очень большого количества окислов на его клеммах.

Их корка обладает высоким электрическим сопротивлением и препятствует как зарядке аккумулятора, так и подаче запасённой энергии, например, для запуска мотора.

В этом случае оживить АКБ не составит труда для того, кто способен отвинтить пару гаек. Достаточно сделать это с клеммами батареи, а затем с помощью наждачной бумаги очистить их от грязи и продуктов окисления. Затем следует щедро смазать электрические контакты какой-нибудь «графитовой» (содержащей графитовую пыль) смазкой и прикрутить провода обратно к клеммам. После подобного восстановления кислотного аккумулятора он скорее всего резко «помолодеет».

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Испарившийся электролит

Иногда после долгой эксплуатации АКБ демонстрирует все признаки близкой кончины, а на деле оказывается, что в его «банках» всего лишь понизился уровень электролита. Если это произошло вследствие утечки через образовавшуюся в корпусе дыру или трещину, то лучше, конечно, батарею заменить на новую.

Но когда пробоин нет, а уровень жидкости упал, порой достаточно всего лишь долить в аккумулятор дистиллированной воды – так, чтобы её уровень оказался примерно на сантиметр выше свинцовых пластин. Реанимированная таким образом АКБ скорее всего прослужит ещё достаточно долго.

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Осыпание активной массы

Подобное возможно по причине частых разрядов АКБ «в ноль», неисправной электросистемы ТС, а также из-за сильных сотрясений батареи.

В данном случае оживить севший аккумулятор не получится. Поскольку из-за этого между пластинами возникает токопроводящий «мостик» и происходит короткое замыкание. Такая батарея подлежит утилизации.

Замерзание электролита

Подобный исход часто грозит батареям авто, владельцы которых оставляют их припаркованными на открытой стоянке на всю зиму. Постепенно АКБ разряжается, плотность электролита падает и при сильных морозах жидкость в ней замерзает.

При этом корпус аккумулятора раздувается, а пластины разрушаются образовавшимся льдом. Оживить аккумулятор после такого эксцесса невозможно.

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Сульфатации пластин

Сульфатация пластин аккумулятора – основная естественная причина «старения» этого устройства. Значительно ускоряют этот процесс неоднократные разряды батареи «в ноль», её хронический недозаряд и прочее.

В процессе сульфатации свинец вступает в химическую реакцию с серной кислотой электролита. В результате образуются кристаллы сульфата свинца. Они оседают на пластинах, снижая эффективность накопления электричества. Чем больше сульфата – тем ближе окончательная «смерть» батареи.

Восстановление автомобильного аккумулятора с пластинами, заросшими кристаллами сульфата, в принципе возможно. И даже в домашних условиях. Но далеко не всегда.

Начнем с того, что очистить пластины батареи от сульфатов можно двумя способами: химическим и электрическим.

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Химическое восстановление

В этом случае в «банки» аккумулятора на 30-40 минут заливается раствор смеси динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (так называемый «трилон Б») и нашатырного спирта. После такой процедуры аккумулятор следует неоднократно промыть дистиллированной водой, а затем заправить новым электролитом. Проблема в том, что вместе с сульфатом свинца очистительная смесь растворяет ещё и активную массу пластин, состоящую из оксида свинца.

Из-за чего батарея в итоге теряет ёмкость. Но самое главное затруднение в том, что большинство современных аккумуляторов относятся к так называемому необслуживаемому типу. Их конструкция такова, что владельцу не нужно производить с батареей какие-либо манипуляции на протяжении всего срока службы. Разумеется, вскрыть-закрыть «банки» на ней самостоятельно скорее всего удастся. Но не факт, что потом получится всё собрать как было. Это означает, что реанимировать аккумулятор химическим способом вряд ли получится.

Электрический способ

Ликвидировать сульфатацию пластин АКБ можно и электрическим способом. Он не требует разборки батареи и вообще более гуманен по отношению к ней. Принципиально он заключается в запуске реакции разрушения и распада нерастворимых в воде кристаллов сульфата на анионы кислотного остатка серной кислоты и свинец – под воздействием электрического тока.

Классический способ электрической десульфатации АКБ требует применения мощного источника реверсивных токов. Такая реанимация аккумулятора заключается в подаче на его клеммы импульсов тока мощностью 0,5-2 Ампер на протяжении суток-полутора. Правда, генератор таких токов — устройство отнюдь не дешёвое и достаточно габаритное. Это – профессиональное оборудование, имеющееся в распоряжении автомастерских и автопарков.

Также возможно электрическое восстановление аккумулятора автомобиля своими руками. Для этого следует запастись обычным зарядным устройством с регулятором тока и напряжения. В идеале, оно должно уметь работать в режиме десульфатации.

Методика восстановления аккумулятора «разрядом» несложна. Для начала заряжаем АКБ не менее восьми часов подряд током в 1 Ампер при напряжении 14 Вольт. Далее проверяем напряжение на его клеммах. Если оно не превышает 10 Ампер – батарея окончательно «умерла» и годится только для сдачи в утиль. В случае, когда она смогла подзарядиться до 10 Ампер и выше – «пациент» считается небезнадёжным и заслуживающим продолжения реанимационных мероприятий.

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Оставляем его в покое часов на 12 и затем вновь приступаем к зарядке – снова в течение восьми часов при тех же 14В, но уже более сильным током — 2А. В случае успеха по окончании процесса напряжение на клеммах должно составить 12-13 В. После этого подключаем к батарее 12-вольтовую автомобильную лампочку и ждём несколько часов, пока она разрядит аккумулятор до девяти вольт. А далее вновь заряжаем его до нормы.

Существует другой способ десульфатации АКБ – малыми токами. Для этого электролит в батарее заменяют на дистиллированную воду, а затем заряжают её при очень маленьком токе, численно равном примерно 0,01 ёмкости. Например, для батареи номинальной ёмкостью 60 Ач ток восстановительной зарядки составит около 0,6 Ампер. После 12 часов зарядки в таком режиме батарею разряжают до девяти вольт, подключив к ней автомобильную лампочку, а затем повторяют цикл зарядки. Считается, что после 3-4 таких процедур сульфатация свинцовых пластин заметно снижается и ёмкость АКБ восстанавливается.

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Описанные методы восстановления аккумуляторов своими руками вполне работоспособны и были известны ещё дедам нынешних автовладельцев.

Проблема в том, что современные АКБ похожи на батареи, массово применявшиеся на автомобилях 30-40 лет назад, лишь принципиальной конструкцией. С тех пор пластины аккумуляторов стали намного тоньше, сильно увеличив при этом свою площадь. Это дало существенный прирост ёмкости АКБ.

Но тонкая пластина крайне плохо переносит «пытки током», имеющие место в ходе восстановления свинцового аккумулятора. Она при этом разрушается. Кроме того, многие современные аккумуляторы выполнены по так называемой «кальциевой» технологии. Легирование свинцовых пластин кальцием делает их более прочными, позволяя ещё существеннее снизить их толщину и вес. Электрическая десульфатация усиливает «вымывание» молекул кальция из свинца. Что лишает пластины расчётной прочности. А это, в свою очередь, приводит к ускоренному их разрушению, за которым следует внутреннее замыкание между ними и окончательный выход АКБ из строя. Процесс десульфатации сопровождается активным выделением газа из «банок» батареи. Что для необслуживаемой батареи может оказаться фатальным.

Таким образом, реанимация АКБ такого типа возможна лишь на самой начальной стадии сульфатации её пластин, когда типичный автовладелец, как правило, ещё даже и не подозревает о существовании каких-либо неполадок в батарее.

Что лишний раз иллюстрирует сложившееся положение вещей: современный автомобильный стартерный аккумулятор – прибор одноразового использования. Выход его из строя практически гарантированно означает отправку на утилизацию без реальных возможностей его восстановить тем или иным способом.

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Когда восстановление не требуется

Следует иметь в виду, что по-настоящему качественная современная АКБ при полностью исправной электросистеме автомобиля и в тех режимах эксплуатации, которые исключают глубокую разрядку, может прослужить без нареканий до пяти лет, а порой и дольше.

То есть даже в случае длительного (около 10 лет) владения автомобилем, от его владельца потребуется лишь однократная покупка нового аккумулятора. При таком раскладе теряется практический смысл даже думать о способах восстановления батареи.

Иной подход достаточно большой доли современных автомобилистов сводится к приобретению дешёвой АКБ, которая служит не более 1,5-2 лет, а потом скоропостижно «умирает». После чего её меняют на столь же недорогую новую и спокойно ездят следующие полтора-два года. При таком методе эксплуатации АКБ также бессмысленно заморачиваться восстановлением батареи.

Если автомобилист не готов идти ни по одному из названных путей, а настроен выжать из своего аккумулятора максимум ресурса, ему придётся использовать исключительно обслуживаемые батареи и ни в коем случае не связываться с теми из них, которые изготовлены с применением кальциевой технологии.

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