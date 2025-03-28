Как проверить задолженность за платные дороги по номеру автомобиля и оплатить проезд по ЦКАД, по трассе М-1 и другим

Платных дорог в России год от года становится больше и больше — на середину лета 2024 года в стране было свыше 3500 км трасс федерального и регионального значения. На платных дорогах предусмотрены различные тарифы, которые зависят от множества факторов, но кроме того действуют и штрафы для водителей, решивших проскочить бесплатно.

© Магистраль северной столицы

Какие платные дороги есть в России

Большая часть платных дорог в России находится в доверительном управлении государственной компании «Российские автомобильные дороги», известной также как «Автодор». Непосредственно за платные магистрали отвечает компания «Автодор – Платные Дороги», которая контролирует:

Участок с 33 по 66 км трассы М-1 «Беларусь»

Участок с 21 по 211 км, с 741 по 803 км трассы М-4 «Дон»

Трассу М-12 «Восток» от Москвы до Казани

Участок с 147 по 208 км трассы М-11 «Нева», на пунктах взимания платы 46 км (транспортная развязка на пересечении М-11 «Нева» и ЦКАД), 668 км автомобильной дороги М-11 «Нева»

Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК)

Восточный выезд Уфы

Обход Тольятти

Центральную кольцевую автодорогу (А-113 «ЦКАД»)

Участок М-11 «Нева» с 15 по 58 км контролирует компания «Объединённые системы сбора платы», являющаяся крупнейшим оператором платных дорог в России. За Северный дублёр Кутузовского проспекта (проспект Багратиона, СДКП) в Москве и Северный обход Одинцова на трассе М-1 отвечает компания «Новое качество дорог». «Московским скоростным диаметром» (МСД) в столице управляет ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства». Частная платная автомобильная дорога общего пользования «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге находится под контролем фирмы «Магистраль северной столицы». Есть ещё несколько платных дорог в регионах — в Рязани, Удмуртии, Псковской области и Хабаровске, — за которые отвечают региональные операторы.

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На каждой трассе действуют свои тарифные сетки, которые регулируют стоимость проезда в зависимости от класса автомобиля (легковушкам проезд обходится дешевле, чем грузовикам и автобусам), дня недели и времени суток, наличия или отсутствия транспондера (устройства для бесконтактной оплаты проезда), а также действия различных акций и спецпредложений.

Всё это позволяет регулировать загруженность дорог, а для тех водителей, кто не хочет тратиться, существуют бесплатные альтернативы — по закону в России платная дорога не может быть единственным вариантом доехать куда-либо, у неё всегда существует бесплатный дублёр. Исключением являются лишь регионы Крайнего Севера, где зачастую построить бесплатную дорогу невозможно, но и в таких ситуациях легковые машины обычно проезжают без оплаты, а деньги взимаются только с грузовой техники.

© Автодор – Платные Дороги

Как узнать стоимость проезда по трассе

Тарифы на проезд публикуются на официальных сайтах операторов платных дорог, где представлена не только сетка стоимости, разобраться в которой зачастую непросто, но и опубликованы калькуляторы, позволяющие легко посчитать затраты на проезд.

Надо принимать во внимание нюансы, которые могут отличаться от дороги к дороге, действие различных спецпредложений и разницу в стоимости проезда в зависимости от способа оплаты, которых в России три: наличные деньги, банковские карты и электронный транспондер.

С транспондером обычно оплата дешевле, чем наличными или по карте, а кроме того, можно приобретать абонементы на несколько поездок по нужному вам маршруту — это тоже будет выгоднее, чем каждый раз оплачивать проезд по разовому тарифу.

Как оплачивать проезд по дороге

В России действуют три схемы оплаты проезда:

При въезде на платный участок дороги

При выезде с платного участка дороги

«Свободный поток», известный также как free flow

Когда действует схема оплаты при въезде, водитель либо подъезжает к шлагбауму, где находится касса, и вносит необходимую для проезда сумму, либо при наличии транспондера спокойно проезжает под шлагбаум, а стоимость проезда автоматически списывается с баланса электронного устройства.

При этом важно не перепутать — для оплаты наличными или картами предусмотрены одни полосы, а для машин с транспондером — другие, так что при подъезде к пункту взимания платы (ПВП) необходимо чётко следовать указаниям дорожных знаков и световых табло.

© Автодор – Платные Дороги

При оплате на выезде с платного участка потребуется чек, который получают в терминале на въезде на магистраль. При выезде чек, на котором указано место въезда на трассу, необходимо отдать кассиру, а уже он посчитает, сколько придётся заплатить за проезд.

Если оказаться на ПВП без чека — допустим, если вы его потеряли по дороге — счёт выставят по максимальному тарифу. В России есть смешанные схемы, при которых проезд оплачивается при въезде, но на выезде необходимо показать кассиру квитанцию об оплате.

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Самая современная система взимания платы — «Свободный поток», которая подразумевает полное отсутствие на пути водителя каких-либо препятствий в виде шлагбаумов или кассиров, а о въезде на платный участок свидетельствуют только дорожные знаки.

При free flow установленные на дороге камеры фиксируют номера проезжающих автомобилей, контролируя место въезда и выезда на магистраль, чтобы потом выставить счёт для постоплаты, а если на машине есть транспондер, деньги снимаются в автоматическом режиме.

Транспондер можно либо приобрести в собственность (через онлайн-магазины, пункты поддержки клиентов на платных дорогах, на АЗС и в придорожных торговых точках), если вы ездите по платным дорогам регулярно, либо взять в аренду на время одной поездки.

Кроме того, один транспондер, несмотря на то, что каждый оператор выпускает свои устройства, можно использовать для проезда по разным трассам за счёт функции интероперабельности. За этим термином скрывается возможность проезда по платным дорогам, контролируемым различными операторами, участвующими в системе межоператорского взаимодействия.

Транспондеры от «Объединённые системы сбора платы», «Новое качество дорог», «Магистраль северной столицы» по умолчанию поддерживают интероперабельность, а вот старые устройства T-Pass от «Автодора» требуют подключения этой опции отдельно либо через онлайн-кабинет пользователя, либо через центр помощи клиентам. Интероперабельность объединяет трассы М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток», А-113 ЦКАД, ЗСД, МСД и СДКП.

© Магистраль северной столицы

Что будет за неоплату проезда

Система безбарьерной оплаты проезда удобна для водителей за счёт того, что им не приходится останавливаться, однако есть и побочные эффекты. Некоторые автовладельцы сознательно не оплачивают проезд, считая, что отсутствие шлагбаумов и пунктов взимания платы позволяют им ездить бесплатно, а некоторые автолюбители просто не замечают, что оказываются на платной дороге и обязаны за проезд по ней заплатить.

Федеральный закон № 257 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» отводит на оплату проезда по федеральной дороге с системой free flow срок в 5 суток с момента проезда — если за это время долг будет погашен, всё в порядке.

Если задолженность останется, то водителя ждёт наказание по ст. 12.21.4 «Неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам автомобильных дорог общего пользования федерального значения» КоАП России. Владельцу легкового автомобиля выпишут административный штраф в размере 1500 рублей, а водителю грузовика или автобуса, не оплатившему проезд по системе «Свободный поток», грозит уже 5000 рублей.

Если не оплатить проезд по региональной дороге — например, по Московскому скоростному диаметру или проспекту Багратиона, — можно получить 3000 рублей штрафа за легковушку или 5000 рублей за грузовик или автобус, поскольку с 1 сентября 2024 года именно такое наказание предусмотрено ст. 10.13 «Кодекса города Москвы об административных правонарушениях».

Как проверить штрафы ГИБДД и оплатить их вовремя

В ситуации, когда по истечении 5 суток с момента зафиксированного проезда по платной дороге оплата не внесена, водителю выносится штраф. С этого момента у автолюбителя есть 20 дней, чтобы оплатить проезд — если сделать это, постановление об административном правонарушении будет аннулировано.

Но если продолжать игнорировать требования об уплате, придётся раскошелиться ещё больше — по окончании льготного периода в 20 дней потребуется оплатить уже и выписанный штраф, и проезд по платной дороге согласно тарифу.

© Автодор – Платные Дороги

Как проверить задолженность

Для того, чтобы узнать, если ли у вас долги перед операторами платных дорог в России, существует несколько вариантов, возможность использования которых зависит от того, по каким магистралям вы двигались и кто контролирует их. В случае с «Автодором», например, предусмотрены следующие варианты:

Официальный сайт «Автодор — Платные Дороги», где есть сервис проверки проезда по ЦКАД и М-12 «Восток» по номеру автомобиля

Мобильное приложение «Автодор», где можно контролировать проезд по платным дорогам и тут же его оплачивать, а также пополнять баланс транспондера

При помощи обращения в Центр поддержки и обслуживания клиентов

С помощью USSD-запроса через смартфон: *390#

Через мессенджеры WhatsApp и Telegram (номер +7 989 112 23 23)

Через мессенджер Viber (перейти по ссылке со смартфона)

Через портал «Госуслуги», где информация о штрафе появляется на главной странице

Если долг имеется, оплатить его можно:

Через официальный сайт «Автодор — Платные Дороги»

Через мобильное приложение «Автодор»

Через терминалы самообслуживания «Элекснет»

Через «СберБанк Онлайн»

Со счёта мобильного телефона (только для абонентов Tele2): необходимо на номер 7799 отправить госномер автомобиля, дождаться получения информации о задолженности, подтвердить её оплату любым ответным сообщением — деньги спишутся со счёта телефона

Через банковские приложения

Через портал «Госуслуги»

Через отделения банков и сервисы, которые поддерживают приём платежей по Уникальному идентификатору начисления (УИН)

Удобнее всего проезд по платным дорогам оплачивать через приложение Сбер. В мобильном приложении банка необходимо в разделе «Платежи» найти вкладку «Транспорт» и выбрать «Платные дороги». Далее в появившемся списке платных магистралей выбрать нужную вам для оплаты.

Оплата проезда через Московский скоростной диаметр доступна также на официальном сайте магистрали или через приложение «Парковки России», а кроме того, заявлена возможность проведения платежей через официальный портал мэра и правительства Москвы, всё те же «Госуслуги» и банки — в последних двух случаях оплата принимается, когда уже выписан штраф за неоплаченный проезд.

Проезд через Северный дублёр Кутузовского проспекта (проспект Багратиона, СДКП) в Москве и Северный обход Одинцова оплачивать и контролировать долги компания «Новое качество дорог» предлагает либо через личный кабинет на своём сайте, либо через фирменное мобильное приложение «Главная дорога» для iOS и Android. Пополнять баланс транспондеров также можно через приложения банков, офисы обслуживания и счёт мобильного телефона (для абонентов «Билайн»).

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