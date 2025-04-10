Можно ли получить права в другом городе: получение водительского удостоверения не по месту жительства без прописки

Выпускник автошколы, равно как и опытный водитель со стажем, при необходимости может получить права впервые — или даже восстановить их — в любом городе России. Никаких препятствий для этого нет, равно как и необходимости непременно оформлять права по месту прописки водителя.

© Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Всем желающим управлять автомобилем, мотоциклом, грузовиком или автобусом необходимо получить водительское удостоверение с соответствующей категорией. Для оформления прав требуется пройти медицинское освидетельствование, завершить обучение в автошколе, а затем сдать экзамены — сначала внутренние по месту обучения, а затем итоговые в Госавтоинспекции.

Что в автошколе, что в ГИБДД сначала проверяют знания правил дорожного движения с помощью экзаменационных тестов, а те, кто успешно сдал теорию, допускаются к практической части, в ходе которой оцениваются навыки управления транспортным средством в реальном городском трафике.

Раньше практику сначала сдавали на площадке автошколы, а после прохождения этой проверки курсанта выпускали на улицу для финальной части экзамена, но с 2021 года площадка отменена — после теоретического экзамена сразу следует практический на улицах города.

Можно ли учиться вождению в другом городе

Российское законодательство не налагает никаких ограничений на то, в каких населённых пунктах должно проводиться обучение кандидатов в водители, а также сдача экзаменов на получение прав. Проще говоря, обучаться в автошколе можно не по месту прописки, а по месту фактического пребывания. Точно так же допускается законом сдача теоретического и практического экзаменов в любом отделении ГИБДД в России.

Более того, теория и практика считаются двумя разными дисциплинами, каждую из которых разрешается сдавать в разных подразделениях Госавтоинспекции. И точно так же после успешной сдачи обоих экзаменов готовые права можно получить в любом отделе ГАИ в стране.

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Таким образом, обучение в автошколе, сдача теоретического и практического экзаменов в ГИБДД, а также получение водительского удостоверения никак не привязаны к месту регистрации кандидата в водители.

Учиться, сдавать экзамены и забирать права можно по месту фактического пребывания человека, а кроме того, законом разрешено каждую из стадий проходить в разных городах и даже в разных регионах России, поскольку место прописки человека не играет никакой роли — все процедуры унифицированы по всей стране, что позволяет проходить обучение вождению и итоговую аттестацию в Госавтоинспекции там, где удобно конкретному курсанту автошколы.

Можно ли поменять иностранные права на российские без сдачи экзамена

Например, прописанному в Екатеринбурге кандидату в водители можно абсолютно законно отучиться в автошколе в Москве, сдать теоретический экзамен в Санкт-Петербурге, практический — в Нижнем Новгороде, а готовые права получить во Владивостоке. Действующее российское законодательство позволяет подобную схему, хотя она для человека чуть сложнее, чем если бы он всё делал в одном городе, совпадающем с местом его прописки.

Что нужно для сдачи экзамена в другом регионе

Постановление правительства РФ от 24.10.2014 №1097 «О допуске к управлению транспортными средствами» определяет, что для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители должны быть предоставлены:

Заявление.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Медицинское заключение (справка «003-В/У»).

Документ, подтверждающий прохождение в установленном порядке соответствующего обучения по программам профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий.

При этом нет необходимости даже оформлять временную регистрацию в каждом из городов, где проходят разные этапы получения водительского удостоверения.

В том же постановлении указано, что «Проведение экзаменов у лиц, постоянно или временно проживающих либо временно пребывающих на территории Российской Федерации, выдача российских национальных и международных водительских удостоверений осуществляются в подразделениях Госавтоинспекции по месту обращения указанных лиц», а среди списка необходимых документов нет указания на наличие регистрации по месту обращения в Госавтоинспекцию.

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Полностью, однако, без регистрации — постоянной или временной — не обойтись. Она потребуется для получения медицинского допуска, поскольку Федеральный закон №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» в ст. 23 «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения» указывает, что «обследование врачом-психиатром, врачом психиатром-наркологом осуществляется в специализированных медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения по месту жительства либо месту пребывания водителя транспортного средства (кандидата в водители транспортного средства)».

Таким образом, для получения обязательного для всех категорий прав допуска от психиатра и нарколога придётся посетить либо диспансеры по месту своей постоянной прописки, либо сделать временную регистрацию и уже на её основании проходить медосмотр.

Есть ещё вариант сделать запрос в диспансеры по месту постоянной регистрации, но это займёт определённое время и сработает только в том случае, если вы проходили там обследование не более года назад.

И помните, что никаких других документов, кроме перечисленных выше, для сдачи экзаменов на водительское удостоверение в ГИБДД требовать не могут — единственным исключением является страховой номер индивидуального лицевого счёта (если заявление подаётся не через «Госуслуги»).

Ни военный билет, ни приписное удостоверение, ни что-либо ещё не нужны — если их требуют, просите от сотрудников Госавтоинспекции письменное обоснование в отказе от допуска к экзамену, а затем с этим документом или даже без него обращайтесь к вышестоящему руководству ГИБДД или в прокуратуру.

Не нужна и квитанция, подтверждающая оплату госпошлины, поскольку эти сведения должны автоматически подгружаться в базу данных.

Как сдать на права в другом городе

Порядок действий ничем не отличается от получения водительского удостоверения по месту своей прописки. Если вы отучились в автошколе по месту пребывания, она всё сделает за вас — запишет на экзамены в ГИБДД и будет сопровождать в период их сдачи.

Если вы уже отучились в автошколе, а экзамены собираетесь сдавать в другом регионе, от вас потребуется:

Записаться на проверку документов в любое удобное вам отделение ГАИ (через портал «Госуслуги» или лично в Госавтоинспекции). Заполнить заявление на сдачу экзаменов (через портал «Госуслуги» или лично в Госавтоинспекции). Оплатить госпошлину за получение водительского удостоверения 2000 руб. (до отправки заявления через «Госуслуги» или в терминалах в Госавтоинспекции, отделении банка, через банковское приложение). Явиться в выбранное отделение ГИБДД в выбранное время с оригиналами документов — после проверки инспектором, если всё в порядке, будет назначена дата проведения экзаменов на права. Явиться на экзамены, и в случае успешной их сдачи записаться на получение водительского удостоверения. Явиться в ГИБДД для получения готовых прав.

Есть два важных нюанса, которые касаются получения водительского удостоверения. Во-первых, при заполнении заявления на «Госуслугах» на руках должны быть медсправка и свидетельство об окончании автошколы — их данные необходимо вносить в бланк заявления. Если документов нет, можно подать заявление через отдел ГИБДД, но только тогда, когда справка и сертификат об обучении есть на руках.

Во-вторых, госпошлина оплачивается по реквизитам конкретного подразделения Госавтоинспекции — если вы решите поменять отдел для сдачи экзаменов или получения прав, придётся заново заполнять заявление, подавать документы и вносить пошлину (оплаченную ранее сумму можно вернуть через «Госуслуги» или ГИБДД). По умолчанию действует схема, при которой проверка документов, сдача экзаменов и получение прав осуществляются в одном заранее выбранном отделении ГАИ.

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Особенности получения прав в другом городе

Если вы сдаёте экзамены и получаете водительское удостоверение в одном и том же подразделении Госавтоинспекции, то просто следуйте указаниям сотрудника и приходите в указанные им дату и время для прохождения проверок и оформления документов.

Если ситуация складывается так, что экзамены вы сдавали в одном регионе, а права хотите получить в другом, то необходимо в том отделении ГАИ, где проходили экзамены, заполнить заявление и указать в нём тот отдел, где вы хотите получить готовое в/у. Аналогичное заявление заполняется и в ситуации, когда вы намерены получать права в многофункциональном центре (МФЦ).

© Доников Александр/PhotoXPress.ru/Legion-Media

Можно ли заменить права в другом городе

Коротко — да, замена повреждённых прав или водительского удостоверения с истёкшим сроком действия, равно как и восстановление утерянного или украденного в/у возможно в любом городе по месту пребывания водителя. Для этого необходимо обратиться в ближайшее отделение ГИБДД или МФЦ, предоставить паспорт, заявление и старые права, если они есть, а в случае замены по истечении срока действия, открытия новой категории или по медицинским показателям потребуется и медсправка «003-В/У».

В ГИБДД и флагманских многофункциональных центрах замена и выдача восстановленных водительских удостоверений осуществляется в течение нескольких часов, а вот в рядовых МФЦ эта процедура может затянуться на несколько рабочих дней.

Это необходимо учитывать, выбирая место для получения прав. Дополнительно поможет облегчить ситуацию заблаговременная онлайн-запись на приём в выбранное время.

Можно ли получить права после лишения в другом регионе

Особняком стоит ситуация, когда водитель возвращает себе право на управление транспортным средством после лишения. Во-первых, такому человеку потребуется предоставить паспорт, документ, подтверждающий сдачу прав в ГИБДД после лишения, документ о сдаче теоретического экзамена в ГАИ (сдавать их надо в том отделении, где хранится изъятое в/у), справку об оплате или отсутствии штрафов, а также медсправку, если лишение было за нетрезвое вождение.

Постановление правительства РФ №1191 «Об утверждении Правил возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами» гласит, что «возврат водительского удостоверения лицу, лишённому права на управление, осуществляется в подразделении Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении в день обращения».

Если необходимо получить права в другом отделе, то есть и такая возможность, но необходимо подать «в подразделение Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении заявление с указанием наименования подразделения Госавтоинспекции, в которое необходимо направить водительское удостоверение».

Такое заявление должо быть подано «не позднее 30 дней до окончания срока лишения права на управление транспортными средствами» в письменном или электронном виде.

Проще говоря, если человек, будучи лишённым прав, понимает, что в момент истечения срока лишения он окажется не в том городе, где находится изъятое в/у, он минимум за месяц должен уведомить отделение Госавтоинспекции, в котором хранится документ, что возвращать он его хочет в другом подразделении — и обязательно нужно указать, где именно, чтобы ГИБДД понимала, куда необходимо переслать водительское удостоверение, подлежащее возврату.