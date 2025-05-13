Как ездить на летней резине во время весенних заморозков

Майские похолодания со снегопадом и ночными заморозками — привычное явление для европейской части России. Однако к этому времени большинство легковушек уже переобуто в летнюю резину. Что делать, если температура внезапно падает ниже нуля, а зимние колёса давно на хранении? Расскажем, как обеспечить безопасность на дороге в таких условиях.

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Выбираем безопасное время для поездки

Для автомобиля на летней резине опасна не столько сама температура, сколько гололедица на дороге. На льду летняя шина теряет сцепление, и возрастает риск ДТП. Весной ниже нуля температура обычно опускается ночью и под утро, а днём лёд на асфальте тает.

Если поездка неизбежна, лучше отложить выезд до более позднего времени, когда солнечные лучи прогреют дорогу и лёд сойдёт. Это простое решение может существенно повысить безопасность.

Полезно знать: летние шины теряют эластичность при температуре ниже +5...+7 °C, что снижает сцепление даже на сухом покрытии.

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Меняем стиль вождения

Если на дороге лёд — будьте максимально осторожны. Тормозите заранее и плавно, избегайте резких манёвров, держите пониженную скорость и увеличивайте дистанцию.

Замечу, однако, что доходить до крайностей и воспринимать поездку во время заморозка как нечто сопоставимое с прогулкой по минному полю не стоит. Ведите себя за рулём сообразно реальной обстановке на дороге. Одно дело, если вы видите, что асфальт под колёсами покрыт слоем льда. И совсем другое — когда он явно сухой и чистый.

При явной гололедице двигайтесь предельно аккуратно. На преимущественно чистом асфальте, особенно при температуре чуть ниже нуля, большинство летних шин сохраняют работоспособность. Во время движения они нагреваются, и их температура может быть выше окружающего воздуха — это подтверждают данные термодатчиков в некоторых автомобилях. Однако это не отменяет необходимости повышенной осторожности.

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Следим за окружающими

Опасность весенних заморозков заключается не только в скользкой дороге, но и в поведении других участников движения. Большинство также передвигаются на летней резине, но не все корректируют стиль вождения под погодные условия.

Одного лихача, решившего «проскочить» по обледеневшему участку на высокой скорости, достаточно, чтобы создать аварийную ситуацию. Даже самый осторожный водитель может пострадать из-за чужой ошибки.

Поэтому важно внимательно следить за окружающей обстановкой. Если в зеркале появляется водитель, который не сбавляет скорость и ведёт себя агрессивно — лучше уступить, дать ему проехать вперёд и держаться от него подальше.

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