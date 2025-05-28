Новый владелец не поставил проданную машину на учёт: что делать, если покупатель не регистрирует автомобиль на себя

Любое транспортное средство в России должно быть зарегистрировано в ГИБДД. Если владелец не поставил на учёт машину, это будет нарушением для нового обладателя автомобиля. Но что делать продавцу, если новый хозяин не ставит на учёт приобретённую машину и нужно ли вообще предпринимать какие-то меры в такой ситуации?

© ZoranOrcik/Shutterstock

Порядок регистрации транспорта определяет федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации», в котором прописаны все нюансы постановки автомобилей и прочих самоходных устройств на колёсах на учёт в Госавтоинспекции.

Процесс постановки автомобиля на учёт новым владельцем

Главное, что нужно знать — новый или подержанный автомобиль необходимо зарегистрировать в течение 10 дней после покупки. Если десятый день выпадает на выходной, зарегистрировать автомобиль допускается на следующий за ним первый рабочий день. Если в отведённый срок не уложиться, это грозит владельцу штрафом.

Для постановки машины на учёт необходимы:

Паспорт владельца автомобиля;

Документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство — договора купли-продажи, нотариально заверенное свидетельство о вступлении в права наследования, дарственная либо акт получения машины в конкурсе или в лотерее;

Заявление о постановке на государственный учёт;

Паспорт транспортного средства (ПТС), если он бумажный;

Свидетельство транспортного средства (СТС) и технологическая карта транспортного средства, подтверждающая техосмотр — документы нужны для подержанных автомобилей.

© Антон Новодерёжкин/Коммерсантъ

Полис ОСАГО и квитанции об оплате госпошлины за регистрацию транспортных средств предъявлять необязательно — страховку как документ для постановки машины на учёт отменили с 1 марта 2025 года, а факт оплаты пошлин в ГИБДД должны проверять через электронную базу.

Как вычислить перекупщика при покупке машины

Чтобы зарегистрировать автомобиль надо:

В отделении ГИБДД получить талон в терминале регистрации; Передать пакет документов вместе с заполненным заявлением в окно приёма для проверки; Получить карту осмотра транспортного средства и направление на площадку для сверки идентификационного VIN-номера и проверки соответствия технического состояния автомобиля требованиям допуска транспортных средств к эксплуатации; Подать оформленные документы в окно выдачи и дождаться нового СТС и госномеров.

Записаться в Госавтоинспекцию можно через сайт Госуслуги, а также регистрация машин доступна в некоторых Многофункциональных центрах и автосалонах. Вариант постановки автомобиля на учёт можно выбрать подходящий для конкретной ситуации.

Опасности отсутствия у нового собственника регистрации на авто для продавца

Если проданную машину не поставили на учёт, то это повод для бывшего владельца задуматься о ситуации и принять меры, если в течение 10 дней автомобиль не переоформлен. В случае, если новый владелец не ставит машину на учёт, это может обернуться для бывшего хозяина транспортного средства рядом проблем.

Поступление штрафов. Самое очевидное — получение штрафов, которые получит покупатель машины. В базе данных, если новый владелец не поставил на учёт авто, обладателем машины будет числиться прежний владелец, на которого и будут приходить все штрафы.

Поступление налогов. Аналогично обстоит дело с транспортным налогом — машину не ставит на учёт покупатель, значит владельцем будет оставаться её продавец, на которого и ляжет бремя ежегодной оплаты налога.

Блокировки банковских карт и списывание денег. Если новый владелец окажется злостным нарушителем ПДД и не станет оплачивать штрафы, бывший обладатель машины рискует столкнуться с тем, что судебные приставы наложат блокировку на его счета или принудительно взыщут долги, отношения к которым бывший обладатель машины не имеет.

Как вычислить перекупщика при продаже авто

Причины для нового хозяина затягивать постановку купленного авто на учёт

Уважительных причин, по которым новый владелец не ставит машину на учёт, фактически нет. Поэтому если через 10 дней автомобиль числится за продавцом, для него это повод задуматься, почему новый собственник не ставит машину на учёт

Отсутствие времени или физической возможности. Смириться можно только с тем, если у покупателя по болезни или каким-то другим причинам (например, отсутствию записи на ближайшие дни) не получается вовремя попасть в ГИБДД. В такой ситуации, если человек не поставил машину на учёт вовремя, но всё-таки это сделал позже, только новому владельцу грозит штраф.

Не платить штрафы. Если покупатель автомобиля не поставил на учёт сознательно, чтобы не платить штрафы, то это уже нарушение закона и куда серьёзнее, чем просто нарушение сроков регистрации транспортного средства. Но это нужно доказать и вряд ли продавец будет заниматься этим.

Не платить налоги. То же самое касается и умышленного решения, когда новый собственник не ставит машину на учёт, чтобы освободить себя от транспортного налога.

Ещё одним вариантом может быть попадание машины в руки перекупщика, который не ставит автомобиль на учёт на себя просто ради того, чтобы не плодить в ПТС новых собственников в преддверие скорой продажи. В такой ситуации ничего плохого для бывшего владельца нет, однако узнать об этом продавец вряд ли сможет — для него замыслы нового хозяина транспортного средства остаются загадкой, так что можно самостоятельно снять учёт машину ради собственного спокойствия.

© Boytaro1428/Shutterstock

Руководство к действиям для продавца при затягивании постановки на учёт со стороны покупателя

Если связь с покупателем сохранилась, можно вежливо поинтересоваться, почему автомобиль до сих пор не перерегистрирован. В случае уважительной причины разумно дать новому владельцу время и позже проверить факт постановки машины на учёт на нового обладателя.

Если связи с новым владельцем нет, через 10 дней после даты, указанной в договоре купли-продажи, продавцу лучше самостоятельно снять проданный автомобиль с учёта, чтобы избежать возможных проблем. Нововведение о снятии машины с регистрации в день её продажи распространяется только на те договора, которые оформлены на Госуслугах или заверены нотариусом.

Таким образом, продавая машину, бывший её владелец должен сохранять бдительность, пока транспортное средство не будет перерегистрировано на нового обладателя. Если покупатель не ставит на учёт автомобиль — это повод как минимум узнать у покупателя, в чём причина затягивания обязательной для автомобилиста процедуры, а как максимум самостоятельно снять проданную машину с учёта, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем.