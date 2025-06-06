Как снять машину с учёта: инструкция прекращения учёта автомобиля или другого транспортного средства

После продажи машины новый собственник машины обязать переоформить её на себя в Госавтоинспекции. Если этого не сделать, то бывший владелец может снять с учёта автомобиль через ГИБДД, а кроме того Госуслуги позволяют без визита в ГИБДД снять с учёта автомобиль. Разбираемся, когда это нужно делать и чем снятие с учёта отличается от прекращения регистрации транспортного средства.

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Федеральный закон «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации» обязывает владельцев всех самоходных транспортных средств (и не только их — прицепы тоже подлежат учёту) регистрировать их в Госавтоинспекции.

Соответственно, когда меняется собственник, необходимо снять с учёта автомобиль через ГИБДД и переоформить его на нового обладателя — это может сделать и покупатель машины, который при регистрации автоматически прекратит учёт на продавца и оформит его на себя, и продавец, если он поймёт, что снятие машины с учёта в ГИБДД после оформления сделки не состоялось.

При этом важно понимать, что с точки зрения закона существуют две процедуры — прекращение учёта и снятие с учёта. На первый взгляд кажется, что это разные названия одного и того же действия, однако на самом деле между ними есть существенная разница и важно её понимать, чтобы правильно действовать в Госавтоинспекции и не ошибиться при своём обращении, чтобы снять автомобиль с учёта в ГИБДД.

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Разница между снятием с учёта и прекращением учёта

Чётко разница прописана в соответствующих статьях Федерального закона. Статья 18 «Прекращение и возобновление государственного учёта транспортного средства» прямо указывает, что прекращается регистрация (регистрация и учёт в данном случае синонимы) в следующем случае:

по желанию владельца транспортного средства;

по желанию владельца находящегося в розыске похищенного или угнанного транспортного средства;

бывшим владельцем транспортного средства, если новый владелец не переоформил его на себя;

в случае смерти владельца;

после ликвидации юридического лица или прекращении работы ИП, на которые зарегистрировано транспортное средство;

если собственнику транспортного средства исполнилось 16 лет, а оно было зарегистрировано на родителей или опекуна;

если закончилась опека над собственником транспортного средства;

если транспортное средство поставлено на учёт по недействительным или поддельным документам;

если истёк срок государственного учёта транспортного средства.

Статья 19 «Снятие транспортного средства с государственного учёта и восстановление государственного учёта транспортного средства» подразумевает всего три основания для снятия с регистрации автомобиля:

если транспортное средство продано за границу;

если транспортное средство утилизировано или уничтожено;

если прошло более года с момента окончания временной регистрации транспортного средства.

Разница между операциями в том, что если учёт прекращён, его без особых проблем можно возобновить, а вот снятое с учёта транспортное средство легализовать обратно гораздо сложнее.

Когда автомобиль меняет владельца, то с точки зрения закона он не снимается с учёта, а просто перерегистрируется с одного собственника на другого.

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Процедура прекращения учёта автомобиля для собственника

Собственник транспортного средства – точнее, уже бывший собственник, если он собирается прекратить учёт машины, которую он уже продал — может провести необходимую процедуру либо при личном визите в ГИБДД, либо через сайт Госуслуги.

Для того, чтобы прекратить учёт, предварительно потребуются:

Заявление владельца о прекращении регистрационного действия, которое либо можно скачать с сайта ГИБДД и заполнить предварительно, либо заполнить уже на месте в отделении Госавтоинспекции; Удостоверение личности (если документы подаёт не владелец, то паспорт его представителя и заверенная доверенности); Договор купли-продажи, подтверждающий смену собственника.

Этих документов достаточно в случае продажи автомобиля, но в некоторых случаях могут потребоваться свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и паспорт транспортного средства (ПТС). Если их нет, то придётся предварительно восстановить документы, но в случае угона машины, её утилизации или смерти собственника автомобиля прекратить регистрацию и снять транспортное средство с учёта можно и без перечисленных бумаг.

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Как прекратить регистрацию ТС

Прекратить учёт автомобиля можно в ГИБДД. Для этого достаточно прибыть в любое удобное подразделение Госавтоинспекции, собрав перечисленный выше пакет документов.

После проверки, сотрудник ГИБДД прекратит регистрацию транспортного средства. Эти действия бесплатны и не требуют оплаты госпошлины. Сделать это можно через 10 календарных дней после продажи при оформлении обычного договора или в день продажи, если ДКП заверен нотариусом.

Через Госуслуги прекратить учёт можно только через десять дней после оформления сделки продажи автомобиля — в день продажи прекратить регистрацию можно только если договор купли-продажи был оформлен на Госуслугах или нотариально заверен. Если нет, то придётся ждать и затем подавать заявление онлайн, причём потребуются данные нового собственника.

Выбрать раздел «Транспорт и вождение»; Найти пункт «Регистрация транспортного средства»; Отыскать «Оформление документов при покупке, лизинге или изменении данных о собственнике»; В меню выбрать «Изменение регистрационных данных в связи с переходом права собственности (купли-продажи)»; В открывшемся разделе целью выбрать «Прекращение учёта», причиной указать «Заявление прежнего владельца», на шаге «Кем вы являетесь» выбрать «Текущим или бывшим собственником ТС» и указать в списке проданную машину; Указать данные нового собственника транспортного средства; Загрузить фотографию или скан договора купли-продажи; Отправить оформленное заявление.

Если транспортное средство под арестом или на владельца наложены ограничения, имеются неоплаченные штрафы, то регистрацию не прекратят до устранения проблем, которые мешают этой процедуре.

Проверить прекращение учёта можно как при личном визите в ГИБДД, предоставив паспорт и попросив проверить регистрацию автомобиля, так и онлайн через сайт Госавтоинспекции, указав VIN-номер автомобиля — по итогам запроса будет выдан статус учёта машины.

После прекращения регистрации автомобиля расторгнуть договор ОСАГО и получить часть денег — вернут средства за неистёкший срок действия оформленного полиса за вычетом 23% от стоимости страховки.

Но даже если оставить автогражданку, на машине без учёта ездить нельзя — за это по статье 12.1 «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» КоАП РФ грозит штраф 500-800 рублей, а при повторном нарушении уже 5000 рублей или лишение права на срок 1-3 месяцев.