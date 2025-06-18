Как проверить снятие автомобиля с учёта ГИБДД: проверка постановки машины на регистрацию покупателем

Продав автомобиль новому владельцу, расслабляться предыдущий собственник машины не должен. После совершения сделки стоит проверить постановку автомобиля на учёт на её покупателя. Иначе можно внезапно для самого себя получить проблемы, самой безобидной из которых окажутся чужие неоплаченные штрафы.

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Вообще в России по закону регистрироваться в ГИБДД должны все самоходные транспортные средства и даже прицепы к ним, причём эта процедура чётко регламентирована федеральным законом «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации». Он прописывает требование к владельцам автомобилей — для упрощения будем говорить только о них — в течение 10 дней после покупки транспортного средства поставить его на учёт на своё имя. Если этого не сделать, владельца-нарушителя ждёт штраф.

По ст. 19.22. КоАП РФ «Нарушение правил государственной регистрации транспортных средств всех видов, механизмов и установок» водителя накажут за просроченную регистрацию штрафом 1500-2000 рублей, а если ездить на незарегистрированной машине, то это будет караться по ст. 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» штрафом в 500-800 рублей в первый раз и 5000 рублей или лишением прав на 1-3 месяца при повторном нарушении.

Статья 18 «Прекращение и возобновление государственного учёта транспортного средства» и статья 19 «Снятие транспортного средства с государственного учёта и восстановление государственного учёта транспортного средства» федерального закона чётко прописывают разницу между двумя процедурами, которые ошибочно считают синонимами.

На самом же деле постановка на учёт и прекращение регистрации (регистрация и учёт в данном случае синонимы) транспортных средств — то, с чем сталкиваются обычные автовладельцы. На учёт машину ставят при покупке, с учёта её снимают после продажи.

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Если автомобиль снят с регистрационного учёта в Госавтоинспекции, то его легко можно вновь зарегистрировать без каких-либо проблем. А вот ездить на незарегистрированной машине нельзя. Никаких оговорок в этом законом не предусмотрено — формально даже новый автомобиль после покупки надо доставлять на осмотр в ГИБДД на эвакуаторе, поскольку управление не поставленной на учёт машиной запрещено.

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Другое дело, что на подобные нарушения в случае нового автомобиля смотрят сквозь пальцы, а вот когда речь идёт о технике с пробегом, то здесь штраф, если водителя поймают без свидетельства о регистрации транспортного средства, неизбежен.

Причины проконтролировать снятие машины с учёта

Формально проверка снятия автомобиля с учёта продавцу транспортного средства, если его покупатель законопослушный гражданин, не нужна — прекращается регистрация на прежнего владельца автоматически в момент, когда новый хозяин машины ставит её на учёт на своё имя. Другое дело, что не все люди отличаются дисциплинированностью, а то могут и сознательно игнорировать обязательную процедуру.

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Чужие штрафы. Самое основное, чем рискует бывший обладатель машины, так это получением чужих штрафов. Нарушения ПДД, зафиксированные камерами на дорогах, будут числиться за тем человеком, на которого зарегистрирован автомобиль. В ситуации, когда машина продана, однако новый собственник об этом в ГИБДД не заявил, штрафы пойдут прежнему владельцу — оспорить их будет крайне сложно.

Налог на проданный автомобиль. Равно как и штрафы, транспортный налог также начисляется на собственника машины, которым является человек, на которого автомобиль зарегистрирован в Госавтоинспекции. Всё то время, пока новый хозяин не переоформить покупку на себя, транспортный налог станет начисляться на прежнего хозяина.

Потенциальный арест счетов и другие ограничения. Если новый владелец машины окажется не просто злостным нарушителем правил дорожного движения, но и будет игнорировать оплату штрафов, то всё бремя их оплаты ляжет на бывшего собственника машины. Закрывать чужие штрафы вряд ли кто-то согласится, так что там недалеко до блокировки счетов и прочих ограничений, которые наложат на собственника судебные приставы — доказывать, что нарушал ПДД другой человек и он же должен оплачивать штрафы, а потом снимать с себя чужие ограничения, долго и сложно.

Способы проверки регистрации автомобиля на вас или на покупателя

Проверка снятия с учёта автомобиля — процесс несложный, однако требующий определённых усилий. Потребуется либо проверить постановку на учёт автомобиля в ГИБДД личным визитом в Госавтоинспекцию, либо проверить снятие автомобиля с учёта онлайн.

Основной совет, который можно дать продавцу машины, который планирует проверить снятие с учёта автомобиля — выждать 10 дней с момента совершения сделки. Или 11 дней, если десятый выпал на выходной, поскольку закон позволяет безнаказанно получить «лишний» день на совершение регистрационных действий с транспортным средством.

Как снять машину с учёта: инструкция прекращения учёта автомобиля или другого транспортного средства

Личная явка в ГИБДД

Самый надёжный способ, требующий, однако, затрат времени и сил. Достаточно прибыть в любое удобное подразделение Госавтоинспекции и, предъявив паспорт, попросить сотрудников проверить снятие авто с учёта. Сотрудники полиции имеют доступ к самой актуальной информации, поэтому они могут проверить постановку машины на учёт с максимальной точностью.

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Если проверка авто на постановку на учёт показала, что новый собственник не переоформил машину на себя, тут же можно прекратить учёт. Потребуются паспорт, договор купли-продажи, подтверждающий сделку, и заполненный бланк заявления, получить который можно получить в ГИБДД.

Снятие автомобиля с учёта — операция бесплатная, госпошлины не требуются. Если обращаться в Госавтоинспекцию, то регистрацию машины на прежнего владельца прекратят либо в день обращения, либо на следующий. В любом случае, произойдёт это быстро.

Официальный сайт ГИБДД.РФ

Портал Госавтоинспекции позволяет, имея на руках VIN-номер проданного транспортного средства, «пробить» информацию об учёте. Проверка снятия автомобиля с учёта онлайн собственника не покажет, но даст понимание о статусе машины и позволит определиться с тем, стоит ли предпринимать какие-то действия или можно успокоиться насчёт нового собственника автомобиля.

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Прекратить регистрацию онлайн можно только через Госуслуги и при условии, что у вас есть данные нового собственника транспортного средства — их необходимо указать в заявлении наравне с фотографией или сканом договора купли-продажи, без которых заявление не примут.

И оффлайн, и через интернет снять машину с учёта можно только через 10 дней после сделки. День в день прекратить регистрацию позволяется только с помощью Госуслуг и при условии, что договор купли-продажи был оформлен на Госуслугах или нотариально заверен.

Если транспортное средство под арестом или на владельца наложены ограничения, имеются неоплаченные штрафы, то до устранения всех этих препятствий снять машину с учёта не получится — надо иметь это ввиду и не затягивать с прекращением регистрации, если есть сомнения в чистоплотности намерений нового владельца. Для него никаких последствий не будет, если он после снятия машины с учёта продавцом приедет в ГИБДД оформлять автомобиль на себя — если не ездить на незарегистрированном транспортном средстве, то проблем никаких не возникнет.