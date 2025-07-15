Как безопасно водить машину в ливень и грозу: 15 проверенных советов

После декады изнурительной жары, когда столбики термометров в столичном и центральном регионах не опускалась ниже +30°C, синоптики прогнозируют понижение температуры до +22 °C с обильными дождями и грозами.

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Резкие погодные изменения создают опасные условия на дорогах — асфальт становится скользким, видимость ухудшается, возможны подтопления. Это накладывает дополнительную нагрузку на водителя, да и машина на мокром покрытии ведёт себя не всегда предсказуемо. Как обезопасить себя при езде в такую погоду? Собрали максимум полезных рекомендаций от опытных водителей для вождения в подобных условиях.

1. Проверьте состояние шин перед поездкой

В первые минуты дождя дорога особенно опасна — пыль и масляные пятна смешиваются с водой, образуя скользкую плёнку. Убедитесь, что глубина протектора составляет не менее 4 мм. Требуемые законом 1,6 мм в сильный ливень совсем не гарантируют от рисков аквапланирования. Заодно проверьте давление — перекачанные или спущенные шины хуже отводят воду.

2. Планируйте маршрут с учётом погоды

Перед поездкой проверьте прогноз погоды и сообщения о подтоплениях. Избегайте низинных участков дорог и мест с плохим водоотведением.

3. Учитывайте состояние дорожного покрытия

Свежеуложенный асфальт после дождя становится особенно скользким. Будьте осторожны на участках с новым покрытием и в местах, где возможен вынос глины или песка на дорогу.

4. Избегайте резких манёвров

На мокрой дороге сцепление с асфальтом снижается почти вдвое. Любое резкое торможение, ускорение или перестроение может привести к заносу. Двигайтесь плавно, увеличив дистанцию до впереди идущего автомобиля минимум в два раза.

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5. Включайте свет даже днём

Чтобы вас было лучше видно в сильный дождь, обязательно используйте ближний свет фар и габаритные огни. Противотуманные фары помогут лучше разглядеть дорогу у поверхности. А вот дальний свет в ливень только ухудшает видимость.

6. Не используйте круиз-контроль

Электроника не чувствует изменение сцепления с дорогой и может поддерживать опасную скорость при аквапланировании. На мокрой дороге всегда контролируйте скорость самостоятельно.

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7. Действуйте правильно при аквапланировании

Если машина начала «плыть» по водяной плёнке:

Не нажимайте на тормоз.

Плавно отпустите педаль газа.

Крепко держите руль прямо.

Дождитесь восстановления сцепления.

8. Правильно проезжайте лужи

Даже небольшая лужа может скрывать яму или открытый колодец. Перед проездом снизьте скорость до 10–15 км/ч. Двигайтесь равномерно, чтобы вода не попала во впускную систему. Также избегайте следования за другими автомобилями — созданные ими волны могут залить воздухозаборник.

9. Будьте готовы к гидроудару

При проезде глубоких луж вода может попасть в двигатель через воздухозаборник. Если мотор заглох — не пытайтесь завести его сразу, сначала проверьте состояние воздушного фильтра. Если в нём вода, машину следует отбуксировать на сервис для диагностики.

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10. Просушивайте тормоза после луж

Проехав глубокую лужу, найдите не сильно залитый водой участок и несколько раз коротко и плавно нажмите на педаль тормоза. Это поможет просушить колодки и диски. Если машину начало уводить в сторону, возможно, тормоза намокли неравномерно — в этом случае снизьте скорость и будьте крайне осторожны.

11. Используйте кондиционер для борьбы с запотеванием

Высокая влажность приводит к запотеванию стёкол. Даже если не жарко, включите кондиционер и направьте воздушный поток на лобовое стекло. Если кондиционера нет, приоткройте окна для вентиляции салона.

12. Остерегайтесь бокового ветра

Во время грозы часто возникают сильные порывы ветра. Будьте особенно осторожны при проезде мостов и выезде из тоннелей или из-за фур. Крепче держите руль при обгоне крупного транспорта.

13. Держитесь подальше от грузовиков

Фуры создают мощные брызги и водяные облака, снижая видимость почти до нуля. Поэтому обгон грузовика в сильный ливень может быть очень опасным. Лучше не рисковать лишний раз.

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14. Знайте, когда лучше остановиться

Если видимость упала ниже 20–30 метров, вода стоит на проезжей части, а дворники не справляются — включите аварийную сигнализацию и найдите безопасное место для остановки. Лучше потерять время, чем рисковать жизнью.

15. Избегайте остановок под деревьями

При сильном ветре старые деревья и рекламные конструкции могут рухнуть. Для остановки выбирайте открытые участки вдали от потенциально опасных объектов.

Выводы

Главное правило вождения в дождь и грозу — предусмотрительность. Лучше заранее проверить автомобиль, снизить скорость и увеличить дистанцию, чем бороться с последствиями заноса или ДТП. Если погода слишком опасная — отложите поездку. Безопасность дороже времени!