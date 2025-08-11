Как получить компенсацию за повреждение авто на ремонтируемом участке дороги: полное руководство к действию

Летний сезон — время активного ремонта дорожного покрытия. К сожалению, не всегда работы ведутся с соблюдением норм безопасности, и разбитые колеи, открытые люки или незарытые траншеи становятся причиной повреждений автомобилей. В такой ситуации владелец машины может требовать возмещения ущерба, но для этого необходимо действовать грамотно и последовательно. Рассказываем как.

© Максим Захаров/РИА Новости

Правовые основания для компенсации ущерба

Основной нормативный акт, регулирующий вопросы возмещения ущерба, — Гражданский кодекс РФ. Статья 1064 устанавливает общий принцип возмещения вреда. Согласно этому документу, лицо, причинившее вред имуществу другого человека или юридического лица, обязано возместить этот вред в полном объёме.

Статья 210 ГК РФ конкретизирует норму применительно к дорожному хозяйству, возлагая ответственность за содержание дорог в надлежащем состоянии на соответствующие организации. Это означает, что если автомобиль получил повреждения из-за ненадлежащего состояния дорожного покрытия во время ремонтных работ, владелец вправе требовать компенсации с дорожной службы или подрядной организации.

© Евгений Зайцев/Коммерсантъ

Порядок действий при повреждении автомобиля

1. Фиксация обстоятельств происшествия

Фиксация обстоятельств происшествия — первый и критически важный шаг. Необходимо немедленно остановиться, включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки. Далее следует максимально подробно зафиксировать текущее состояние дорожного покрытия и повреждения автомобиля.

Для этого рекомендуется сделать серию фотографий и по возможности видеозаписей, которые должны включать общие планы местности с привязкой к окружающим объектам (зданиям, дорожным знакам, километровым столбам), крупные планы дефектов дорожного покрытия (глубину и размеры ям, отсутствие ограждений), а также детальные снимки полученных автомобилем повреждений. Современные смартфоны позволяют сохранять геолокационные данные на снимках, что в дальнейшем может служить дополнительным доказательством.

2. Оформление официальных документов

Второй шаг — это оформление официальных документов сотрудниками ГИБДД. Даже при отсутствии столкновения с другими транспортными средствами необходимо вызвать наряд дорожно-патрульной службы для составления процессуальных документов. Инспектор обязан составить схему происшествия и протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия, в которых должны быть подробно описаны все выявленные нарушения со стороны дорожных служб.

Особое внимание следует обратить на правильность заполнения документов. В схеме ДТП должны быть четко указаны координаты места происшествия, характер и расположение дефектов дорожного покрытия, наличие или отсутствие предупреждающих знаков и ограждений. В протоколе необходимо отразить все повреждения транспортного средства, выявленные при первичном осмотре.

© Raul Photography/Shutterstock

3. Проведение независимой экспертизы

Для объективной оценки размера ущерба следует обратиться в специализированную организацию, имеющую соответствующую аккредитацию. В России экспертные услуги оказывают как государственные учреждения (например, бюро судебно-медицинской экспертизы), так и частные лицензированные экспертные организации, входящие в саморегулируемые организации оценщиков.

При выборе экспертной организации следует обратить внимание на наличие у неё действующего свидетельства о членстве в СРО оценщиков, а также проверить квалификацию конкретного эксперта, который будет проводить осмотр транспортного средства. Экспертиза должна проводиться по методике, утверждённой Министерством юстиции РФ, а в заключении обязательно указывается рыночная стоимость восстановительного ремонта с учетом износа деталей и узлов.

4. Установление ответственной организации

В зависимости от категории дороги ответственность может нести муниципальное дорожное управление, региональное управление автомобильных дорог или федеральное дорожное агентство. Актуальные сведения о подрядных организациях, выполняющих работы на конкретном участке, можно получить в администрации муниципального образования или в управлении дорожного хозяйства субъекта федерации.

© Андрей Колтун

5. Подготовка досудебной претензии

Подготовка и направление досудебной претензии должны осуществляться в письменной форме с обязательным уведомлением о вручении. В претензии необходимо подробно изложить обстоятельства происшествия, сослаться на имеющиеся доказательства (протокол ГИБДД, заключение экспертизы), а также чётко сформулировать требования о возмещении ущерба. К письму следует приложить копии всех имеющихся документов, сохранив оригиналы для возможного судебного разбирательства.

6. Судебное разбирательство

Если дорожная служба отказывается добровольно компенсировать ущерб, судебное разбирательство становится неизбежным. Исковое заявление подаётся в районный суд по месту нахождения ответчика. К иску необходимо приложить весь комплект документов, включая доказательства направления досудебной претензии и получения отказа в удовлетворении требований. В судебном процессе может потребоваться проведение дополнительной экспертизы, поэтому важно выбрать квалифицированного юриста, специализирующегося на делах о возмещении ущерба, причиненного ненадлежащим состоянием дорог.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Возможности страхового возмещения

Полис добровольного страхования (каско) может предусматривать покрытие подобных рисков, однако это зависит от конкретных условий договора. Некоторые страховые компании включают в перечень страховых случаев повреждения, полученные в результате наезда на препятствие или попадания в яму. В этом случае страхователь может обратиться за выплатой к своему страховщику, который впоследствии в порядке суброгации взыщет выплаченную сумму с виновной организации.

Обязательное страхование (ОСАГО) в подобных ситуациях не применяется. Этот вид страхования покрывает только ущерб, причинённый другим участникам дорожного движения.

Заключение

Процедура возмещения ущерба, причинённого автомобилю ненадлежащим состоянием дороги во время ремонтных работ, требует от автовладельца последовательных и грамотных действий.

Ключевые факторы успеха — оперативная и качественная фото- и видеофиксация обстоятельств происшествия, правильное оформление документов, проведение независимой экспертизы у аккредитованного специалиста и настойчивость в отстаивании своих прав.

Хоть и сам процесс получения компенсации может оказаться длительным и потребовать значительных временных затрат, знание установленной процедуры и правильное применение норм закона значительно повышают шансы на положительный исход дела.

В сложных ситуациях, когда дело доходит до судебного разбирательства, целесообразно обращаться за помощью к профессиональным юристам, специализирующимся на защите прав автомобилистов.