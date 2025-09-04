Как подготовить авто к осени: 10 важных советов для водителей

Специфика осенней эксплуатации машины связана с постепенным понижением температуры на улице, повсеместной сыростью и неуклонным сокращением светового дня. «Рамблер/авто» подробно рассказывает, как автовладельцу подготовить своего железного коня к осенней непогоде.

© Vereshchagin Dmitry/Shutterstock

1. Проверьте аккумулятор

Чем темнее и холоднее на улице, тем выше нагрузка на аккумулятор. Уже «уставшая» батарея может отказаться заводить мотор задолго до наступления календарной зимы. Например, после небольшого ночного заморозка.

Чтобы избежать такого сценария, нужно проконтролировать её состояние. Следует измерить мультиметром напряжение на клеммах при выключенном моторе. Норма — 12,4–12,6 В. Если оно ниже, можно попробовать подзарядить батарею — например, от переносного зарядного устройства. Не помогло? Значит, пора заменить на новый аккумулятор.

Важный нюанс. При работающем моторе на клеммах батареи должно быть 13,8–14,4 В. Если напряжение больше либо меньше этих значений — надо проверять генератор на неисправности: проблемы с ним могут быстро «убить» даже свежеприобретённый аккумулятор.

© Shutterstock

2. Проверьте фары и фонари

В преддверии тёмного времени года следует убедиться в работоспособности внешних световых приборов. Проверяем не только лампы дальнего и ближнего света, но и дневные ходовые огни, а также габариты, стоп-сигналы и поворотники. Вышедшие из строя источники света следует немедленно заменить. Этого требуют и ПДД, и здравый смысл: без хорошего света о безопасности на дороге говорить не приходится.

3. Проконтролируйте состояние шин

С наступлением календарной осени стоит оценить состояние летней резины после интенсивной эксплуатации по нагретому асфальту в тёплый сезон. Сама замена на зимние покрышки потребуется позднее, когда среднесуточная температура будет устойчиво ниже 5 градусов по Цельсию. А перед началом осенних дождей необходимо проконтролировать глубину протектора.

Даже если глубина рисунка всё ещё превышает разрешённые для летней резины минимальные 1,6 мм, всё равно есть резон изменить свой стиль вождения. Чем ближе покрышка к состоянию «лысой», тем хуже она отводит воду из пятна контакта с асфальтом. А значит, выше вероятность вероятность потери сцепления и возникновения аварийных ситуаций.

Кроме того, следует регулярно проверять давление в шинах. С падением температуры на улице давление также снижается. Возможно, потребуется докачать колёса до рекомендованных производителем авто значений. Обычно помимо инструкции по эксплуатации они также указаны в специальной табличке на стойке водительской двери или под крышкой лючка бензобака.

© Krasula/Shutterstock

4. Проверьте исправность климатической системы

Имеет смысл проверить работоспособность печки и кондиционера или климат-контроля, и при необходимости обслужить. Например, кондиционер не только охлаждает воздух в салоне, но ещё и сушит его. Удаляя влагу из воздуха в салоне машины, кондиционер предотвращает запотевание стекол. То есть от эффективности его работы в конечном счете зависит видимость с места водителя и безопасность на дороге.

5. Обработайте стёкла

Чтобы улучшить видимость, имеет смысл обработать ветровое и боковые стёкла автомобиля специальной автокосметикой: на рынке множество средств типа «антидождь». Стёкла с таким покрытием лучше отталкивают воду вместе с присутствующей в ней грязью. Стойкий эффект от обработки подобным средством обычно держится на протяжении нескольких недель — если не мыть машину агрессивными автошампунями. Далее требуется повторное нанесение.

6. Замените щётки стеклоочистителя

В начале осени необходимо проверить состояние щёток стеклоочистителя. Даже если вы их заменили совсем недавно. Они могут износиться и потерять свойства даже за пару месяцев. Такая резина имеет свойство быстро дубеть и теряет изрядную долю былой эластичности. Осенью «дворники» будут трудиться с повышенной интенсивностью. Им придётся противостоять обильным дождям, а также грязи и слякоти, летящей с дороги. Так что лучше войти в осень с новенькими щётками стеклоочистителя — вид через лобовое будет лучше.

© Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

7. Проверьте уплотнители дверей и окон

Резиновые уплотнители со временем теряют эластичность. И, соответственно, могут начать пропускать в салон влагу. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо проверить их состояние и обработать специальным силиконовым спреем. Последний частенько смягчает уплотнители и возвращает герметичность дверным и оконным проёмам даже у достаточно старых машин.

8. Защитите кузов

Осенью обычно начинают проявляться проблемы с кузовом из-за летних повреждений: сколы, царапины, пятна битума и т.д. Перед началом холодов важно тщательно осмотреть кузов на предмет повреждений лакокрасочного покрытия. Ведь они — потенциальные очаги коррозии. Сколы имеет смысл обработать антикоррозийным составом для предотвращения появления очага ржавчины. Если же повреждения и царапины уже «зацвели», то следует обратиться к профильным специалистам для защиты кузова.

9. Проверьте все рабочие жидкости

После активной эксплуатации машины летом рекомендуется проверить состояние всех жидкостей. Проще всего визуально проконтролировать уровень и состояние антифриза в расширительном бачке. Он должен быть чист и прозрачен. А его уровень находиться в пределах отметок на боковине бачка.

© PrasitRodphan/Shutterstock

С помощью специального прибора (он есть практически в каждом автосервисе) измеряем процент воды в тормозной жидкости. По нормативам там её должно содержаться менее 2%. А при 4% и более тормозную систему следует обслужить с полной заменой жидкости. При отрицательных температурах на улице скопившаяся в каком-то месте тормозной магистрали влага может замерзнуть за время стоянки ТС. Пробка изо льда может отключить тормозной механизм от педали тормоза. Последствия точно будут печальными.

Уровень масла в двигателе вообще полезно периодически проверять. Осенью — тоже не помешает. Если ваш автомобиль оснащён гидроусилителем рулевого управления, то следует проверить уровень рабочей жидкости в бачке системы. Наконец, лучше заменить летнюю омывающую жидкость на зимнюю, дабы быть готовым к первым заморозкам.

10. Уделите внимание ходовой части

По окончании летнего сезона рекомендуется обратить внимание на развал-схождение колёс. Езда по плохому дорожному покрытию либо попадание колёс в ямы на большой скорости могут нарушить регулировку «сход-развала». Из-за этого обычно начинается неравномерный износ покрышек и нарушается управляемость машины. Так что начало осени — хороший повод для посещения стенда регулировки развал-схождения, а также общей визуальной проверки состояния деталей подвески.

© Yury Stroykin/Shutterstock

Выводы

Начало осени — подходящее время для проверки общего состояния автомобиля. Опытные водители проводят подобного рода ревизии примерно раз в полгода — и осенью, и по окончании зимнего сезона.

Часть операций по подготовке машины к осенней эксплуатации автовладелец при желании может выполнить самостоятельно. Замена «дворников», подкачка колёс, нанесение автокосметики на стёкла и кузов, контроль уровня жидкостей и тому подобные манипуляции по плечу практически каждому.

Обращения на станции технического обслуживания требуют более сложные процедуры, если они необходимы. Например, проверка и заправка кондиционера, регулировка развал-схождения колёс, замена тормозной жидкости и т.д. и т.п.