Авто из Кореи: как привезти и сколько можно сэкономить

Пригнать почти новую машину европейской марки из Кореи может почти каждый. «Рамблер/авто» на примере конкретного автовладельца и его новой машины рассказывает, как сделать это легко и безопасно. А также приводит подробный расклад затрат на покупку, оформление и прочие расходы.

Весной этого года инженер из Москвы (а по совместительству и наш читатель) Виталий всерьёз задумался о приобретении новой машины на замену своей старенькой Suzuki Vitara. Новые «китайцы» его не устраивали: мечтал о Volvo. Причём он был готов стать обладателем не новой машины, а экземпляра с минимальным пробегом.

Изучение цен и предложений на вторичке привело его к идее привезти себе такой автомобиль из Южной Кореи. Впрочем, самому отправиться за рубеж для нашего героя оказалось не с руки. А вот забрать доставленное и растаможенное авто во Владивостоке и самостоятельно перегнать его в столицу — показалось заманчивой идеей.

Поиск честного посредника

Для начала требовалось найти посредника, который организовал бы покупку и доставку машины из Кореи, а также сопровождал её оформление во владивостокской таможне «под ключ».

В интернете, надо заметить, сейчас рекламируется очень много организаций и частных лиц, предлагающих подобные услуги. Но нюанс в том, что покупатель машины не может знать заранее: добросовестный ли перед ним контрагент или мошенник, способный прикарманить его деньги вместо покупки ТС за рубежом.

«Да, дело это рискованное. Ведь сначала твои деньги отправляются в Корею — для выкупа машины у местного продавца. Как с ними обойдётся компания-посредник — непонятно. В моём случае речь шла о четырёх миллионах рублей. Именно столько в пересчёте на наши деньги стоила там Volvo V90 Cross Country 2022 модельного года с пробегом около 30 000 км», — делится в беседе Виталий.

Изучая варианты в интернете, наш герой наткнулся на одну организацию из Екатеринбурга, которая занимается привозом машин из Кореи. Вернее, на серию видеороликов, снятых её сотрудниками и размещённых в соцсетях. В них продавцы подробно рассказывали о рынке б/у машин из Кореи, нюансах импорта и конкретных автомобилях, которые они привозят.

«В общем, я убедился, что они — настоящие, не мошенники. А когда связался с ними, выяснилось, что у них ещё и расценки на услуги очень привлекательные по сравнению с другими участникам рынка», — объясняет Виталий.

Поиск и покупка машины за рубежом

Договор на поиск авто в Корее с компанией-посредником наш собеседник заключил 20 мая. Это стоило ему 75 000 рублей. По его словам, ребята из уральской фирмы отрабатывали свой хлеб на совесть. Как минимум раз в два-три дня ему присылали видеоролик с подробным обзором очередного подходящего автомобиля-кандидата. Но каждый раз покупателя что-то не устраивало: то цвет, то состояние, то комплектация. Однако, как выяснилось, определяться нужно было быстро. День-другой и очередной свежий экземпляр исчезал из продажи, находя своего нового владельца.

© Из личного архива

В итоге 9-го июня Виталий решился на темно-синюю Volvo V90 Cross Country с 248-сильным мотором. Хотя, чуть ранее, еще 5 июня, ему пришлось перечислить аванс в 120 000 рублей, чтобы оперативно забронировать у корейского продавца подходящий вариант.

«Далее надо было перевести оставшуюся сумму в Корею. Обычно это делается либо через корейский банк Woory, по сути, единственный, который специализируется на таких транзакциях, либо через специальную финансовую фирму-посредника, которая проводит платежи в Корею. Процесс, как оказалось, организован прозрачно и надёжно — с использованием электронной подписи. Все документы мне предоставляли, никаких вопросов и неприятностей не возникло», — делится читатель.

Нюансы и подводные камни при таможенном оформлении

Поскольку наш герой решил совместить покупку машины с автопутешествием, то ему было критично, чтобы автомобиль добрался из Кореи во Владивосток и прошёл таможенную очистку строго к 1 июля 2025-го.

В идеальной ситуации, когда машина без задержек оказывается на пароме, идущем в Россию, а потом без проблем проходит таможню, требуется около двух недель времени. Виталию повезло и его авто приехало точно в срок. Затраты на доставку и «растаможку» Volvo V90 Cross Country, а также услуги компании-посредника суммарно составили 600 тысяч рублей. Примерно 500 тысяч ушло на растаможку и оплату пошлин, а еще 95 тысяч — на услуги брокера. В финальную сумму включён аванс в 120 тысяч, который Виталий вносил еще 5 июля.

Впрочем, на месте всплыл нюанс, о котором наш читатель изначально не знал. «По закону, если ты не житель одного из дальневосточных регионов, то таможенную очистку машины обязан проводить во Владивостоке самолично. Или хотя бы присутствовать при этом — если нанимаешь брокера. А местный житель может не присутствовать — ему достаточно нанять брокера. Вот поэтому мне пришлось сделать временную регистрацию и на месяц стать дальневосточником», — смеётся Виталий.

Что обычно входит в услуги компаний-посредников:

Подбор и осмотр машины в Южной Корее.

Помощь в организации денежного перевода за рубеж.

Сопровождение сделки в Южной Корее.

Организация доставки в Россию.

Помощь таможенного брокера при оформлении в РФ.

Однако сюрпризы на этом не закончились: очередной ждал на таможне. Любая машина, которая поступает в продажу и импортируется в Россию, идёт в комплекте с двумя ключами зажигания. Однако, по словам Виталия, во Владивостоке таможенники считают второй ключ «дополнительным оборудованием». Словно это нештатная сигнализация, багажник на крыше или фаркоп и т.п. По закону допоборудование увеличивает стоимость машины и требует отдельного декларирования.

«Я сильно удивился и расстроился, когда мне передали машину после таможни с единственным ключом зажигания. Но сопровождающие объяснили ситуацию, и позже я нашел второй ключ в автомобиле под навигатором. Продавцы припрятали его в салоне, чтобы лишний раз не "возбуждать" таможенников», — делится нюансами автовладелец.

Автопутешествие Владивосток-Москва

Когда все бюрократические процедуры были окончены, машине предстояло своим ходом преодолеть более 10 000 километров до Москвы. Новоиспечённый владелец решил не рисковать и по максимуму подготовить автомобиль ко всевозможным дорожным неприятностям.

© Из личного архива

Он оклеил кузов бронеплёнкой, дабы защитить ЛКП от царапин и сколов, которые наносят летящие из-под колёс камни. На это у местной детейлинговой фирмы ушло три дня, а Виталий расстался ещё со 120 тысячами рублей. При этом аналогичные услуги в Москве, по словам Виталия, обошлись бы ему примерно в 180–200 тысяч рублей.

Профессиональные перегонщики, которые на регулярной основе привозят машины с Дальнего Востока в европейскую часть России, тоже оклеивают. Правда не защитной плёнкой, а воздухопроницаемым поролоном, который стоит около 5 тысяч. Ну и делают они это самостоятельно, а не в детейлинг-центрах.

© Из личного архива

Кроме того, Виталий решил сменить масло в моторе своей Volvo V90, но на деле это оказалось не так-то просто. В торговых точках Владивостока продаются масла преимущественно для японских машин. А ГСМ, одобренные европейскими автопроизводителями, — большая редкость. Подходящее для двигателя Volvo бельгийское масло марки Bardahl в итоге нашлось, но далеко не с первой попытки.

Советы автопутешественникам от нашего читателя Виталия по маршруту Владивосток-Москва:

Если вы едете летом или осенью, обязательно сделайте несколько «крюков», посетив Алтай, Бурятию, Байкал. Не пожалеете! Сумасшедшей красоты природа! Если просто поедете по Транссибу — практически ничего не увидите.

© Из личного архива

На отрезке маршрута Благовещенск-Чита настоятельно рекомендую ехать именно с той скоростью, которая указана на дорожных знаках. На трассе множество громадных ям. Они также известны, как «амурские волны». Это те самые провалы грунта, которые подбрасывают машину даже на скорости 60 км/ч. Действительно страшное дело.

© Из личного архива

Стыки пролётов на мостах и эстакадах тоже очень жёсткие. Даже при незначительном превышении скорости можно остаться не только без резины, но и без дисков и без подвески. Висит знак «40» — значит надо и правда ехать не быстрее 40 км/ч.

© Из личного архива

На возможность переночевать в придорожных гостиницах особо рассчитывать не стоит. По трассе движется огромное количество перегоняемых в европейскую часть страны машин. Их водители «забивают» все места в придорожных мотелях и гостевых домах. Нам приходилось для ночлега снимать апартаменты.

© Из личного архива

Во сколько обошлись покупка авто из Кореи и путешествие

Стоимость Volvo V90 Cross Country в Корее — около 4 миллионов рублей. Затраты на услуги подборщиков и посредников, доставку и таможенную очистку — 600 000 рублей.

Билеты на прямой авиарейс из Москвы во Владивосток — 35 000 рублей с человека. Вариант с пересадкой может быть дешевле — около 16 000–18 000 рублей с человека.

Подготовка машины к перегону (оклейка плёнкой, замена масла) — 140 000 рублей.

Несколько дней проживания во Владивостоке — около 20 000 рублей.

Ночевки в дороге — 5 000–7 000 рублей за ночь в гостиницах и апартаментах. Всего — порядка 120 000 рублей.

Затраты на бензин. Средний расход топлива — 9л/100 км. Пробег — около 12 000 км. Средняя цена Аи-95 — около 65–70 рублей/литр. Итого: 76 000 рублей.

Расходы на питание — точных данных нет.

© Из личного архива

Итоги и выводы

Итоговая цена автомобиля «под ключ» составила 4,6 миллиона рублей, а дополнительное обслуживание машины и путешествие до Москвы обошлось около 400 000 рублей. Таким образом, примерно за 5 миллионов рублей наш читатель Виталий обзавелся Volvo V90 Cross Country 2022 модельного года с пробегом чуть более 35 000 км. При том, что аналогичных предложений на вторичном рынке даже столичного региона не очень много. А те машины, что есть в продаже, как правило, стоят от 5,5–6 миллионов рублей и выше.

Впрочем, помимо машины наш читатель получил еще и массу впечатлений от 21-дневного отпуска, во время которого он не просто проехал от Владивостока до Москвы, но и посетил несколько красивейших регионов России. А подобные эмоции, как известно, сложно оценить в рублях.