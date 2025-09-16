Как в СССР готовили авто к холодам: эти народные средства вас удивят

В Советском Союзе автомобиль был роскошью. Чтобы сберечь драгоценное имущество, автовладельцы ухаживали за ними особенно тщательно. А с учётом того, что в те годы не было ни детейлингов, ни автокосметики, водители прибегали к подручным средствам. Некоторые «гаражные рецепты» по уходу за авто были абсурдными. Впрочем, есть и такие, которые актуальны до сих пор. «Рамблер/авто» рассказывает о народных средствах, с помощью которых машины готовили к холодному сезону.

Средство от запотевания стёкол

Осенняя сырость провоцирует запотевание окон в салоне автомобиля. Когда в машине нет кондиционера (а в СССР почти все авто были без них), предотвратить его может только обработка стёкол каким-то составом, отталкивающим влагу. Одним из самых «народных» средств против влажной мути на стёклах считалась… обычная картошка!

Классический рецепт требовал разрезать картофелину пополам и влажной мякотью натереть стекло со стороны салона. Считалось, что на какое-то время (пока картофельный крахмал не сотрётся со стекла) запотевание будет предотвращено. Сейчас заниматься подобным не стоит: даже простой кондиционер борется с запотеванием гораздо эффективнее любого картофеля. Он убирает влагу из воздуха. Кроме того, в продаже хватает доступной по цене автохимии из серии «антидождь».

Рецепт против конденсата в фарах

Не только старинные советские «Жигули» и «Волги», но и некоторые современные иномарки имеют неприятную особенность. Когда нарушается герметичность фар, то в холодную погоду в них скапливается вода в виде конденсата. А жидкость — это совершенно лишняя субстанция вблизи любого электрооборудования. Она может вызвать короткое замыкание и вывести из строя не только фару, но связанную с ней часть бортовой электросистемы.

В СССР какой-то безвестный «гений» вспомнил, что тормозная жидкость не проводит электричество. А ещё якобы она очень хорошо впитывает влагу из окружающего пространства. Вывод был прост: значит, следует залить «тормозуху» в фару, где она будет абсорбировать влагу и тем самым защищать электрооборудование. Однако этот рецепт, ставший в одно время достаточно популярным, абсолютно ненаучный. Дело в том, что смесь тормозной жидкости и воды прекрасно проводит электричество и потому опасна для электросхем точно так же, как и чистая вода.

Метод восстановления лобового стекла

Во времена СССР автомобильные стёкла не отличались высокой стойкостью к повреждениям. Считалось, что посечённое за лето песчинками и летящими с дороги камешками лобовое стекло можно реанимировать своими силами.

Для этого использовалась самая обычная зубная паста — в качестве шлифовального средства. Автовладельцы брали бархатную тряпочку, тюбик зубной пасты и принимались за длительную и трудоемкую процедуру ручной полировки ветрового стекла.

Весьма вероятно, что и сейчас можно достичь определённого эффекта подобным лайфхаком. Однако лучше отдать предпочтение специальной автокосметике, которая будет ненамного дороже зубной пасты. Или же вовсе довериться профессионалам из специализированных детейлинг-центров, которые предлагают подобные услуги.

Защита замков дверей от морозов

Самые опытные шофёры СССР также занимались защитой механизмов дверных замков от влаги, попадающей туда из-за осенних дождей и высокой влажности воздуха. Чтобы вода не превращалась в лёд при первых заморозках и не провоцировала коррозию, замки обрабатывали антифризом или уайт-спиритом.

Позднее, когда в годы перестройки появилась жидкость WD-40, замки «пропшикивали» ею через личинки в дверях. И уайт-спирит, и «вэдэшка» выгоняли влагу. Однако их основа — керосин. Последний попутно ещё и вымывал смазку из механизмов отпирания дверей. Из-за этого замки со временем начинали хуже работать и ржавели, выходя из строя раньше положенного.

Средства для борьбы с коррозией кузова

Гаражные методы предотвращения коррозии подразумевали в первую очередь защиту скрытых полостей кузова. Во внутренние части порогов, дверей и другие полости заливали отработанное моторное масло, чтобы создать на металле защитную плёнку. Считалось, что масло растекается там по закоулкам, предотвращая контакт металла с внешней агрессивной средой (влагой и кислородом).

На самом деле толк от такой защиты сомнителен. Во-первых, потому, что «отработка» вытекала из дренажных отверстий в тех же дверях и лонжеронах кузова — прямо на асфальт. Во-вторых, вода (для отвода которой эти дренажные отверстия изначально и создавались) довольно быстро вымывала масло. Так что эффективность такой антикоррозийной обработки кузова использованным маслом весьма сомнительна. Кроме того, масло из порогов и лонжеронов порой пробиралось в салон, впитывалось в напольное покрытие и шумоизоляцию, приводя их в негодность.

Выводы

Большинство советских гаражных рецептов ухода за машиной сейчас представляют интерес разве что с ностальгической точки зрения. Многие из них появились из-за отсутствия качественной автокосметики и, конечно же, из-за недостатков самой конструкции машин тех времён.