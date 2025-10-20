Россию ожидает суровая зима: 5 лайфхаков для подготовки машины к аномальным морозам

Синоптики предсказывают очень холодную, с 30-градусными морозами, зиму в европейской части России. «Рамблер/авто» подготовил несколько рекомендаций автовладельцам, которые помогут легче пережить температурные аномалии.

© Utoimage/Shutterstock

Прежде всего надо иметь в виду, что любая более-менее современная машина в исправном состоянии должна спокойно заводиться, если температура за бортом выше -25 градусов мороза.

Но при температурах ниже -25-30 °C может не завестись даже автомобиль в идеальном состоянии. Алгоритмы, заложенные в программное обеспечение электронных блоков управления двигателем и другими системами, в таких случаях могут принудительно блокировать запуск автомобиля ввиду отсутствия адаптации к по-настоящему сильным холодам.

Поэтому не стоит удивляться, если даже свежая легковушка с новеньким аккумулятором не заведётся при температуре ниже -25-30 °C. В таком случае не рекомендуется её мучить бесплодными попытками запуска на морозе. Лучше вызвать эвакуатор и везти автомобиль отапливаемое помещение, где будет возможность отогреть машину, например в теплый гараж, на автомойку или станцию технического обслуживания.

Если же ваш автомобиль с завода адаптирован к эксплуатации в условиях низких температур, то всё равно лучше как следует подготовить его к сильным морозам.

© ma-photo/Shutterstock

1. Проверьте и замените все жидкости

Чтобы было проще заводиться в сильный мороз, следует заранее позаботиться о качестве рабочих и расходных жидкостей в машине.

Незамерзающая жидкость стеклоомывателя

Повышаем её стойкость к замерзанию. Для этого приобретаем пару литров изопропилового спирта и доливаем в заполненный примерно до половины 4-литровый бачок стеклоомывателя. Если там находится жидкость, изначально «заявленная» на -30 °C, то добавка всё равно может существенно понизить температуру её замерзания.

© Krasula/Shutterstock

Моторное масло

В по-настоящему холодных регионах — например, в Сибири — многие автомобилисты на зиму заливают в моторы особо стойкую к морозам «синтетику»: 0W-20, 0W-30. Возможно, и в европейской части России стоит присмотреться к опыту жителей северных регионов страны и Зауралья.

Тормозная жидкость

Если вы давно не меняли жидкость в тормозах — самое время сделать это перед по-настоящему серьёзными холодами. Дело в том, что тормозная жидкость со временем абсорбирует воду из окружающего воздуха. Замерзшая в тормозных механизмах жидкость приводит к печальным последствиям на дороге.

Антифриз

Большинство стандартных охлаждающих жидкостей спокойно выдерживают морозы до -40 °C. При условии, конечно, что антифриз в порядке: он прозрачен, в нём не плавает никаких хлопьев и т.п. Если морозы ожидаются ещё более серьёзные, лучше заменить охлаждающую жидкость на специальную «арктическую». Такие антифризы не густеют вплоть до -65 °C.

2. Держите двигатель в тепле

В сильные морозы мотор порой не в состоянии прогреться до рабочей температуры. Это вредно и для его деталей, и для людей в машине, поскольку полухолодный двигатель не в состоянии прогреть салон. Особенно это актуально для современных автомобилей с турбированными дизельными агрегатами. Для улучшения прогрева ДВС моторный отсек можно утеплить и защитить от набегающего потока холодного воздуха.

Например, можно установить между радиатором двигателя и декоративной решёткой защитный заслон, который будет отводить холодный воздух — проверенное десятилетиями «зимнее» решение. Некоторые автовладельцы используют обычный картон, однако лучше отказаться от него в пользу более жаропрочного материала.

Кроме того, кромки капота также можно утеплить, однако вновь важно использовать негорючие материалы. Не используйте войлок и тому подобные составы, иначе разогревшийся мотор может поджечь такой утеплитель.

Для любых автомобилей зимой актуально оснащение автономным предпусковым подогревателем двигателя. Он решает множество проблем при холодных пусках. Впрочем, важно учесть, что это удовольствие не из дешёвых, поскольку требует квалифицированной установки на СТО.

Жители частного сектора также могут воспользоваться электрическим подогревателем масла в моторе. Это устройство устанавливается на место масляного щупа и питается от обычной бытовой электросети.

3. Защитите аккумулятор

Низкие температуры плохо влияют на сохранение заряда в аккумуляторе, и его ёмкость снижается вместе с падающей температурой. На этот случай есть несколько лайфхаков.

© Marian Weyo/Shutterstock

Если ночь обещает быть особенно холодной, то можно вспомнить самый банальный метод защиты аккумулятора. Некоторые автовладельцы вечером демонтируют батарею и уносят её на ночь в тепло. А утром ставят обратно под капот машины и без проблем заводят двигатель.

Холодный аккумулятор, ко всему прочему, ещё и плохо заряжается. Для защиты от низких температур его можно оснастить специальным кожухом. В автомагазинах легко подобрать подходящий вариант.

4. Проверьте и подготовьте электроприборы

При запуске авто в особо сильный мороз на счету каждая толика электроэнергии. Потери на паразитные токи в высоковольтной электросистеме (в соединениях проводов, свечей, катушек зажигания и прочего) недопустимы. Убрать часть их «здесь и сейчас» на некоторое время, не прибегая к полноценному ремонту, можно с помощью силиконового спрея. Содержащееся в нём так называемое «силиконовое масло» — диэлектрик. Надо обработать им все кажущиеся вам проблемными места в электропроводке.

Кроме того, необходимо проверить исправность всех электроприборов в автомобиле (от лампочек до подогревов в салоне) и, в случае обнаружения неполадок, обратиться в СТО для их немедленного устранения.

5. Утеплите салон

В преддверии суровых морозов некоторые автовладельцы утепляют салон автомобиля, чтобы минимизировать потери тепла.

© SeventyFour/Shutterstock

Например, пол машины можно покрыть теплоизолирующими материалами. Так, под коврики можно уложить тонкие листы пенополиуретана. Некоторые автовладельцы их также размещают в дверных картах, под штатной отделкой, однако такая операция порой под силу только квалифицированным специалистам. Если не уверены в своих силах, то лучше обратиться на СТО.

Чтобы окна машины меньше покрывались инеем и потели изнутри, лучше их заранее обработать каким-нибудь средством из категории «антидождь».

Возрастные дверные уплотнители также могут терять герметичность и пропускать холодный воздух в салон. Перед сильными морозами лучше обработать такие резиновые изделия специальным спреем, который смягчит их и сделает более эластичными. Если же на уплотнителях уже появились трещины, то лучше их заменить на новые.

Важный совет для езды в сильные морозы

Сильный мороз — испытание для всех узлов машины. Особенно для гибких (резиновых и пластиковых) элементов и жидкостей. Как мы писали выше, резиновые изделия на морозе теряют эластичность, а жидкости густеют. Поэтому, если вы без проблем завелись и тронулись с места, то первые километр-полтора следует двигаться медленно и аккуратно, стараясь объезжать неровности на дороге. Это нужно, чтобы резинотехнические элементы в подвеске, а также жидкости в амортизаторах и смазка в трансмиссии и других узлах, успели разогреться и начать работать как положено.

Выводы

Эксплуатация автомобиля в сильный мороз — стресс как для автовладельца, так и для машины. Поэтому важно подготовить автомобиль к холодам и сменить собственный стиль вождения на более спокойный и рассудительный. Если же есть возможность на время трескучих морозов оставить машину в покое, то лучше так и сделать. Пусть переждёт «трудные времена» — дольше прослужит потом.