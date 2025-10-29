Эксперт рассказал, как выбрать качественную и безопасную «незамерзайку»

Наступает холодный сезон, и для автомобилистов всё более актуален вопрос выбора морозостойкой омывающей жидкости. Рассказываем о нюансах покупки безопасной и качественной «незамерзайки».

Из чего сделана «незамерзайка»

Основа любой незамерзающей жидкости омывателя лобового стекла — водный раствор того или иного спирта. Чем меньше там воды — тем ниже температура замерзания состава.

Для подобных целей традиционно могут применяться три вида спиртов: метиловый, этиловый и изопропиловый.

Метиловый спирт (метанол) в России запрещено использовать при изготовлении «незамерзаек». Хотя он наиболее дёшев в производстве, однако считается у нас слишком токсичным для применения в непосредственном контакте с дыхательной или пищеварительной системами человека. Любопытно, но, например, в США, Канаде и ряде других стран метаноловые незамерзающие «омывайки» разрешены. При том, что за океаном традиционно пристально следят за безопасностью товаров.

Этиловый спирт (этанол) использовать его в качестве основы для «незамерзайки» у нас не запрещено. Однако он всё равно не применяется для изготовления стеклоомывающих жидкостей. Дело в том, что этанол — подакцизная субстанция. На текущий момент Налоговый кодекс устанавливает для одного литра безводного этилового спирта акциз в размере 740 рублей. В 4-литровой канистре с «незамерзайкой» «до -30 °С» должно содержаться около двух литров этанола. «Акцизная» прибавка к цене такой «омывайки» делает использование этилового спирта в её составе экономически невыгодной.

Изопропиловый спирт (изопропанол) сейчас является основным в нашей стране сырьем, используемым для изготовления незамерзающей «омывайки». Он укладывается в отечественные санитарные нормы и не является подакцизным товаром. В «незамерзайках» с заявленной температурой «до -30 °С» доля изопропанола должна составлять около 70% объема.

Помимо спирта, в составе незамерзающей жидкости обычно присутствуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Они нужны для повышения моющей способности «омывайки». Кроме ПАВ, в неё также добавляют небольшое количество этиленгликоля — для замедления испарения спирта с лобового стекла. Кроме того, в типичной «незамерзайке» присутствует тот или иной краситель, а также отдушка, отчасти перебивающая неприятный запах изопропилового спирта.

«Опросы автовладельцев показывают, что 47% из них при выборе "незамерзайки" руководствуются ценой и склоняются в пользу наиболее дешёвого продукта. 41% выбирают качественную и безопасную жидкость, стараясь избежать негативного влияния на кузов и стекло автомобиля, а также на здоровье. Оставшиеся 12% выбирают "любую" жидкость».

В холодный сезон незамерзающая жидкость продаётся на АЗС, в специализированных магазинах автозапчастей, в супермаркетах и даже продуктовых магазинах. Кроме того, её можно заказать через маркетплейсы в интернете.

«Средняя цена на "незамерзайку" в текущем году выросла на 10–15% и составляет около 250 рублей за канистру в рознице. Максимальная стоимость может достигать и 2 000–2 500 рублей».

Многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда приобретённая в респектабельной торговой точке «незамерзайка» с заявленной стойкостью к морозу на уровне, скажем, «до -20 °С», критически теряла текучесть уже при -10–15 °С. Чтобы избежать подобного, рекомендуем покупать жидкость «с запасом по температуре» — рассчитанную на более серьёзные холода, например «до -30 °С». Хотя она и заметно дороже менее морозостойкой.

«Чем ниже граница "работы" незамерзающей жидкости, тем выше её стоимость, поэтому зимнюю "омывайку" стоит выбирать с учётом региона проживания — добавляя к средней для него температуре зимой ещё 5–10 градусов Цельсия на случай аномальных заморозков. Например, для Москвы самый безопасный вариант — "до -25 °С", а для более южных регионов — "до -5–15 °С"».

Полезный лайфхак при выборе «незамерзайки»

В серьёзные холода рекомендуется покупать «незамерзайку» в тех легальных торговых точках, где она представлена покупателю прямо на улице, а не в отапливаемом помещении. Некоторые АЗС практикуют подобный маркетинговый ход. Ведь по-настоящему текучая жидкость в канистре, стоящей на морозе, — наглядное доказательство и реклама качества конкретной марки «незамерзайки».

Наверняка большинство автовладельцев замечали зимой на обочинах дорог частников, торгующих «незамерзайкой» под открытым небом. Их товар существенно дешевле даже чем на маркетплейсах в интернете, не говоря уже об ассортименте офлайновых торговых точек. Кроме того, реализуемая таким образом жидкость, как правило, не густеет даже в самый трескучий мороз.

Считается, что таким образом в оборот попадает незаконно изготовленная «незамерзайка» на основе метанола. Приобретать или нет омывающую жидкость у придорожных торговцев — дело самостоятельного выбора каждого автовладельца.

«Прибегать к такой продукции можно лишь в крайнем случае! Поскольку есть риск, что она не лицензирована и, как следствие, может плохо работать. В худшем случае такая "омывайка" может оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Именно через такие точки продаж реализует с около 90% поддельных продуктов».

По мнению эксперта, достаточно надёжным маркером нелицензированной и потому опасной омывающей жидкости может служить её низкая стоимость. Так что чрезмерно экономить также не рекомендуется.

«Розничная цена легальной "незамерзайки" начинается от 250–300 рублей за 5 литров. Более низкая цена должна насторожить. Автовладельцу стоит внимательно ознакомиться с составом такого продукта перед покупкой».

