Эти навыки спасут жизнь на зимней дороге: 8 секретов безопасного вождения

Уже в ближайшие выходные в столице и практически на всей европейской территории России ожидаются снегопады, после которых наступят первые морозы. Езда в такую погоду требует особой осторожности. Рассказываем о самых важных приёмах безопасного вождения зимой.

Зимняя дорога — это не просто белое полотно. Это скользкая ловушка, где под пушистым снегом таится невидимый лёд, а знакомые повороты меняют свои правила. Коварные колеи и внезапные сугробы готовы проверить ваши навыки на прочность.

В этих условиях обычное вождение превращается в экзамен, где главный приз — ваша безопасность. Приёмы, о которых пойдёт речь, — не просто полезный навык. Это ваш главный козырь в игре, где на кону стоят жизнь и здоровье.

1. Читайте дорогу как открытую книгу

Забудьте о летней привычке воспринимать дорогу обобщённо. Зимой каждый метр покрытия требует расшифровки. Ваша цель — научиться видеть то, что скрыто: оценивать реальное сцепление по косвенным признакам. Свежий снег часто маскирует под собой ледяную корку, накатанный — через время превращается в жёсткий и скользкий наст. А тёмный, матово поблёскивающий асфальт — это верный признак «чёрного льда», куда более опасного, чем просто мокрая поверхность.

Смотрите далеко вперёд, чтобы считывать подсказки окружающего мира. Обратите внимание на других участников движения: если из-под колёс их машин вырывается мелкая водяная пыль — асфальт мокрый, а вот отсутствие брызг на кажущейся влажной дороге — тревожный сигнал гололёда. Пригибающиеся пешеходы, осторожно переставляющие ноги, или иней, намёрзший с одной стороны на столбах, укажут на участки с пронизывающим ветром и высоким риском обледенения.

© Денис Воронин/Агентство «Москва»

2. Проверяйте сцепление с дорогой «на ощупь»

Поскольку глазам не всегда можно доверять, ваши лучшие советники — руки и ноги. На свободном и безопасном участке дороги проверьте покрытие коротким и плавным нажатием на тормоз, чтобы почувствовать, как автомобиль реагирует. Лёгкая активация АБС или скольжение расскажут о пределе сцепления больше любых слов.

Также о состоянии дороги вам расскажет педаль газа. Плавно трогаясь с места, вы легко почувствуете момент, когда колёса начинают пробуксовывать. Чем меньше усилий для этого требуется, тем более скользко под вашими шинами. Получив эту информацию, вы сможете заранее сбросить скорость перед мостом или эстакадой — местами, где лёд образуется в первую очередь.

3. Создайте вокруг себя безопасное пространство

Главное правило зимней дистанции — забыть о летних привычках. На льду тормозной путь может увеличиваться в 5–10 раз. Ваша задача — создать вокруг автомобиля безопасный пузырь пространства.

Держите такую дистанцию до впереди идущей машины, чтобы вы могли полностью остановиться, если она резко затормозит. Простой способ проверить себя: заметьте неподвижный ориентир, который проехал автомобиль перед вами. Если вы достигли его раньше, чем через 4–5 секунд на мокром асфальте, 6–8 секунд на укатанном снегу или 10 секунд на льду — вы едете слишком близко. Не забывайте и о боковом интервале: оставьте соседям по потоку место для манёвра на случай, если кто-то из них неожиданно потеряет управление.

© Kichigin/Shutterstock

4. Тормозите двигателем — это ключ к контролю

Резкий удар по тормозу на льду — верный способ отправить машину в неконтролируемое скольжение. Гораздо безопаснее использовать торможение двигателем, которое создаёт плавное и предсказуемое замедление без блокировки колёс.

На механике перед манёвром просто плавно перейдите на одну-две передачи ниже. Например, с пятой на четвертую, а затем на третью. На автомате переведите селектор из режима D в «3» или «2», чтобы ограничить использование высших передач. Педалью тормоза пользуйтесь в самом конце, чтобы окончательно остановиться. Помните: начинать такое торможение нужно значительно раньше, чем вы привыкли.

5. Рулите плавно

Зимой резкие движения рулём — ваш злейший враг. Они мгновенно срывают колёса в скольжение. Держите руки в положениях «9 и 3», как на циферблате часов. Это даёт максимальный контроль. Поворачивайте руль плавно, перехватывая его руками, и так же плавно возвращайте в исходное положение. Заблаговременно начинайте поворот, давая машине время стабилизироваться. Через руль вы почувствуете начало потери сцепления и успеете скорректировать траекторию, не доводя до критической ситуации.

© KAZLOVA IRYNA/Shutterstock

6. Управляйте тягой, а не подчиняйтесь ей

Секрет безопасного разгона — в плавности. Начинайте движение с минимальным нажатием на педаль. Если колёса всё же забуксовали, быстро, но плавно сбросьте газ, дайте им зацепиться, и только затем снова добавьте тяги. На автомате для этого часто существует зимний режим, который начинает движение со второй передачи, снижая риск пробуксовки.

7. Гасите занос правильно и хладнокровно

Если задняя ось «поехала» в сторону, главное — не паниковать и действовать чётко. Ваш первый и правильный ответ — повернуть руль в сторону заноса. Если зад машины уходит влево — крутите руль влево, и наоборот.

© emirhankaramuk/Shutterstock

А вот дальше всё зависит от привода. На переднем приводе после поворота руля можно слегка добавить газ, чтобы ведущие колёса «вытянули» машину из скольжения. На заднем приводе, наоборот, нужно плавно сбросить газ. На полном приводе правильная стратегия — кратковременно сбросить газ, чтобы электроника перераспределила тягу. Самое главное — никогда не давить в панике на тормоз. Это гарантированно лишит вас последнего шанса на исправление.

8. Остановите снос, пока он не остановил вас

Если занос — это «разворот» задней части, то снос — это прямолинейное скольжение передних колёс, когда машина упрямо не желает поворачивать, несмотря на вывернутые колёса. Это чувство, будто руль внезапно стал пустым, а автомобиль превратился в неуправляемые сани. Ваша задача — вернуть сцепление.

Главная ошибка в такой ситуации — ещё сильнее крутить руль. Это не поможет, а только усугубит ситуацию, и когда сцепление резко вернётся, автомобиль неожиданно рванёт в сторону.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

Правильно одно: плавно и кратковременно сбросить газ. Перенос веса с задних колёс на передние прижмёт переднюю ось, увеличив сцепление. Одновременно чуть-чуть уменьшите угол поворота руля, буквально на несколько градусов, чтобы «поймать» момент возврата управляемости. Как только вы почувствовали, что колёса вновь «зацепились» за дорогу, можно плавно скорректировать траекторию. Помните: снос — это всегда расплата за избыточную скорость в повороте.

Заключение

Безопасность на зимней дороге рождается из плавности, предвидения и отработанных навыков. Не ждите, когда критическая ситуация застанет вас врасплох. Найдите время, чтобы почувствовать свою машину на закрытой площадке. Помните: теория, не подкреплённая практикой, зимой может оказаться просто чернилами на бумаге. И, конечно же, используйте годные к эксплуатации зимние покрышки.