Как защитить кузов от едких реагентов: семь полезных лайфхаков

Вслед за первым снегом и морозами на дороги выехала муниципальная техника, щедро высыпавшая и пролившая на асфальт тонны реагентов. Так был неофициально открыт очередной сезон атак противогололёдной химии на наши с вами машины. Агрессивная смесь солей, песка и химикатов буквально разъедает краску и провоцирует коррозию. Собрали семь рабочих и наиболее эффективных способов защиты кузова, стёкол и электроники от этой напасти.

© Алексей Майшев/РИА Новости

1. Мойте кузов чаще, особенно днище

Это самый очевидный, но и самый действенный метод. Ключевой момент — мыть нужно не только кузов, но и в первую очередь днище, арки и скрытые полости, куда набивается вся грязь. Ведь по статистике 70% очагов ржавчины возникают именно в этих «слепых зонах». Струя же под высоким давлением вымывает реагенты и соль, не давая им запустить процесс коррозии.

Мыть автомобиль, включая днище, стоит не реже одного раза в 7–10 дней, а после оттепели — немедленно. Пренебрежение этой процедурой равносильно тому, чтобы оставить кузов в агрессивном солевом растворе на длительный срок, что сильно повышает риски появления очагов ржавчины в самых уязвимых местах.

2. Сделайте антикоррозийную обработку

Современная антикоррозийная обработка в специализированных центрах — это настоящая броня для вашего автомобиля. Профессионалы наносят на скрытые полости (пороги, лонжероны, двери, элементы рамы) составы на основе парафина или синтетических смол, которые образуют эластичное, долговечное покрытие. Оно не просто создаёт барьер, а буквально вытесняет влагу из микротрещин и блокирует контакт металла с кислородом и реагентами.

В отличие от устаревших методов, современные материалы не стекают с поверхности, сохраняют свои свойства годами и не забивают дренажные отверстия, обеспечивая правильный отвод воды. Это единственный по-настоящему эффективный способ борьбы со скрытой коррозией, которая остаётся невидимой до появления серьёзных проблем.

© Reshetnikov_art/Shutterstock

3. Наснесите воск или керамическое покрытие на ЛКП

Лакокрасочное покрытие тоже нуждается в долговечной защите. Для этого существуют профессиональные автохимия и детейлинг услуги. Нанесение на кузов синтетического воска или, что ещё лучше, керамического покрытия создаёт прочный, инертный слой, который хорошо отталкивает воду, грязь и химические реагенты.

Такой слой не даст агрессивной соли «прикипеть» к краске и начать свою разрушительную работу. Керамическое покрытие, в отличие от воска, который служит несколько месяцев, может защищать кузов год и более, значительно облегчая последующие мойки и сохраняя безупречный внешний вид автомобиля.

4. Установите подкрылки и используйте антигравийные плёнки

Литры грязно-солевой «каши» с дорог в первую очередь бьют по аркам колёс и передней кромке капота. Установка качественных подкрылков из упругого полимерного материала значительно снижает количество абразива и химии, попадающих на металл арок и лакокрасочное покрытие нижней части кузова. А для защиты самых уязвимых мест — передней части капота, фар, зеркал и дверных порогов — стоит использовать прозрачную антигравийную плёнку. Она невидима, но принимает на себя основной удар песка и мелких камней, оставляя заводскую краску нетронутой.

5. Своевременно устраняйте сколы и царапины

Любой, даже самый маленький скол на краске, — это открытая дверь для коррозии. Реагенты, попавшие на оголённый металл, ускоряют процесс ржавления в разы. Для оперативного ремонта существуют специальные ремонтные карандаши и услуги по локальному восстановлению ЛКП, позволяющие точечно устранить повреждение без необходимости красить всю деталь.

Не стоит пренебрегать этим: вовремя заделанный скол спасёт вас от дорогостоящего ремонта кузова в будущем. Если ржавчина из маленькой точки расползётся под слоем краски, потребуется уже серьёзное вмешательство.

© Aliaksei Marozau/Shutterstock

6. Правильно очищайте стёкла и фары

Лобовое стекло и оптика — это не только вопрос обзора, но и элемент безопасности, на многих современных моделях работающий в паре с системами помощи водителю. Реагенты, смешанные с грязью, создают на стекле абразивную плёнку, которая снижает светопропускание и царапает поверхность при работе дворников.

Некачественная незамерзающая жидкость усугубляет проблему, оставляя разводы и забивая сопла омывателей. Для защиты необходимо использовать только качественную омывайку, рассчитанную на низкие температуры. Это предотвратит замерзание системы и обеспечит эффективное очищение.

Дополнительно рекомендуется наносить на стёкла и фары специализированные гидрофобные покрытия типа «антидождь». Они создают невидимый барьер, благодаря которому вода и грязь скатываются с поверхности, значительно улучшая обзор в дождь и снегопад, а также снижая износ стеклоочистителей. Регулярная обработка фар такой химией сохранит их яркость.

7. Не пренебрегайте защитой электронных систем и датчиков

Современный автомобиль — это ещё и сложный комплекс электроники, которому также угрожают реагенты. Особенно уязвимы многочисленные датчики (ABS, парктроники, сенсоры системы стабилизации), расположенные в нижней части кузова, а также провода и разъёмы. Длительный контакт с химически агрессивной средой приводит к окислению контактов, нарушению изоляции и выходу дорогостоящей электроники из строя.

Для её защиты необходимо регулярно и тщательно очищать зоны установки датчиков от наслоений грязи и соли. Дополнительной мерой безопасности является обработка электрических разъёмов в подколёсных арках и под днищем специальными защитными спреями-диэлектриками. Они создают на контактах устойчивую плёнку, которая отталкивает влагу и предотвращает окисление, не нарушая проводимость сигнала.

© Алексей Майшев/РИА Новости

Выводы

В арсенале современного автомобилиста есть целый набор профессиональных и эффективных инструментов для борьбы с реагентами. Главное — не пускать дело на самотёк и использовать их комплексно.

Регулярная мойка с чисткой днища, своевременный уход за ЛКП и электроникой, а также современные защитные составы и материалы сведут пагубное влияние противогололёдной химии к минимуму, сохранив и внешний вид, и техническое состояние, и ценность вашего автомобиля на долгие годы.