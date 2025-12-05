На всякий случай: 10 полезных аксессуаров для зимних автопутешествий

В дальнем автопутешествии могут оказаться жизненно необходимыми устройства и аксессуары, совершенно невостребованные при повседневной езде. «Рамблер/авто» подготовил список полезных вещей, которые стоит взять с собой в зимнюю дорогу.

Комбо-устройство — антирадар с видеорегистратором

Видеорегистратор полезен и в повседневной езде. Он незаменим в спорных ситуациях с представителями ГИБДД, для фиксации обстоятельств аварии и прочих неприятных моментов. При поездке в другой регион, по незнакомым дорогам, необходимость в нём возрастает. Параллельно у водителя возникает дополнительная потребность: знать заранее о камерах ГИБДД. А ещё частенько необходим радар-детектор с функцией оповещения о контроле скорости, работающий не по отраженному электромагнитному импульсу, а с помощью анализа видео-изображения машины.

Три отдельных прибора на стекле — это явно перебор. Выход в использовании комбо-устройства, сочетающего в себе функции и видеорегистратора, и радар-детектора, и извещателя о камерах ГИБДД. Он пишет видео, засекает излучение полицейских радаров, а ещё сопоставляет текущие координаты автомобиля с загруженной в него базой данных местоположения полицейских камер. И, конечно же, сообщает о приближении к каждой из них.

© iBOX

Главное — непосредственно перед поездкой обновить эту самую базу данных. Производители комбо-устройств, как правило, регулярно выкладывают патчи со свежими обновлениями на своих сайтах в интернете.

Кронштейн-держатель для смартфона

Поездка по незнакомому маршруту означает, что водителю придётся пользоваться каким-нибудь навигационным приложением (например, 2ГИС). Зачем импровизировать, пристраивая смартфон где-то перед глазами водителя?! Просто установите кронштейн-держатель для него там, где вам удобно.

© Nikolas Gregor/Shutterstock

Автомобильный бокс на крышу

В дальнюю дорогу редко отправляются совсем уж налегке. Какие-то вещи и предметы походного быта всё равно придётся взять с собой. А когда автопутешествие семейное, с детьми — далеко не всякий автомобильный багажник вместит всё необходимое. Чтобы не загромождать вещами салон, можно установить на крыше автомобильный бокс и загрузить в него то, что не влезло в багажник.

© Ya.kubovskiy/Shutterstock

Съёмная подножка

Простейшее, но очень полезное приспособление, которое сильно упрощает доступ к багажному боксу на крыше. Обычно он устанавливается на петлю замка передней двери — ту, что на стойке кузова. Встаешь на подножку и все содержимое бокса перед тобой.

© соцсети

Термокружка с электроподогревом

Кофе за рулём любят пить многие. Но мало кто в восторге от остывшего напитка. Обидно, когда половина содержимого стаканчика из придорожного кафе или АЗС пропадает зря, охладившись раньше времени. Спасение — специальная термокружка с электроподогревом. Обычно её подключают к гнезду прикуривателя или в USB-разъём. В такой кружке кофе остаётся теплым, пока его не допьют.

© Shutterstock

Канистра бензина

Причём не просто канистра, а канистра, полная бензина — с «лейкой» или «воронкой» в комплекте. Главное — заранее убедиться, что она качественная и не протекает. Канистра с бензином может пригодиться в нескольких случаях.

На поверхности лежит ситуация, когда бак вашей машины вот-вот опустеет, а АЗС поблизости нет.

Зимой даже на крупных федеральных трассах случаются серьёзные многочасовые заторы из-за снежных заносов или крупных ДТП. Пассажиры машин с неработающим (из-за кончившегося бензина) мотором в такой пробке рискуют пострадать от холода. И вот как раз 20 литров бензина в канистре, лежащей в багажнике, могут стать спасением.

Запас топлива поможет выручить коллегу-автомобилиста, оказавшегося на трассе с «пересохшим» баком.

© fifthplanett/Shutterstock

Запасной буксировочный трос

Разумный автомобилист всегда возит с собой буксировочный трос. Но в автопутешествие лучше взять трос помощнее. Ведь заранее неизвестно, насколько тяжёлыми будут условия возможной спасательной операции. Рекомендуется выбрать трос подлиннее — хотя бы метров 10. Не экономьте, запаситесь усиленной «стропой» с заявленной разрывной нагрузкой не менее 10 тонн.

© Aleksey Kurguzov/Shutterstock

Дело в том, что если вас будут (или вы будете) буксировать в сложных условиях, дешёвый трёхметровый 5-тонный трос может и не выдержать — особенно при рывках. Выбирая усиленный трос, обратите внимание на его металлические петли и крюки, а также швы и «заделку» петель самой стропы. Ни один элемент не должен вызывать сомнений в своей надёжности.

Налобный фонарь

Пользу «налобника» вы оцените моментально, если, например, придётся менять проколотое колесо в тёмное время суток. Даже доливать новую порцию «незамерзайки» в бачок омывателя ночью гораздо комфортнее с налобным фонарём. Да и с багажным боксом на крыше со светом куда проще управляться. Ведь зима — время короткого светового дня. В пасмурную погоду порой кажется, что утренний рассвет почти сразу переходит в вечерние сумерки.

© frantic00/Shutterstock

Лопата

Верней не лопата, а лопатка — например, сапёрная или складная. В зимнее путешествие вполне можно взять компактную складную снеговую лопату, которая помещается в багажник. Сапёрная будет более универсальна: её можно использовать и в тёплое время года для грунта.

© anmbph/Shutterstock

Зимой же пригодится лопата любого типа. Причём не только когда дорогу перегородил свеженаметенный сугроб. Порой, пока вы спите в номере отеля, мощный снегопад может засыпать вашу машину чуть ли не по окна. Обычная щётка будет бессильна. Так что без лопаты не разберешься.

Пачка соли крупного помола

Да-да, именно пачку самой дешёвой пищевой соли имеет смысл держать в багажнике зимой. Не удивляйтесь! Если вдруг окажетесь на (или перед) заледенелым подъёмом дороги — пачка соли крупного помола может стать решением проблемы. Посыпьте ею лёд и немного подождите. Кристаллы соли его «растопят», создав возможность форсировать скользкий участок.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Вывод

Предусмотреть абсолютно все возможные дорожные сценарии, увы, невозможно. Взять с собой в автопутешествие абсолютно всё, что теоретически может пригодиться в пути, в общем-то, не очень реально. Однако подготовиться хотя бы к наиболее вероятным и опасным ситуациям — по плечу каждому автовладельцу. Достаточно взять с собой хотя бы этот небольшой набор вещей.