Москву ждёт день жестянщика

Причина подавляющего большинства ДТП — человеческий фактор. Конечно, плохая погода, низкая видимость и сложные дорожные условия существенно влияют на безопасность движения, но даже в этих случаях аварии происходят из-за нарушения скоростного режима, несоблюдения дистанции и других распространённых водительских ошибок. «Рамблер/авто» объясняет, как не стать участником дня жестянщика, когда дороги покрываются льдом.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В ближайшие часы и дни столицу и европейскую часть России накроет метель, переходящая в мокрый снег с дождём. К концу недели обойдётся уже без осадков, однако будет ветрено и холодно. Температура опустится до -5 градусов по Цельсию и на дорогах образуется гололедица. Изменение погоды ухудшит и дорожные условия, резко повысив риск ДТП для участников движения.

Всплески аварийности такого рода происходят регулярно. При том, что полицейская статистика утверждает: общее число ДТП с пострадавшим в стране снижается из года в год. Так, например, столичная ГИБДД недавно рассказала о количестве дорожных инцидентов за 11 месяцев 2025 года. Согласно её данным, в городе произошла 7 481 авария, в которых погибло 256 и были ранены ещё 8 352 человека. То есть число ДТП упало сразу на 9,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В них погибло на 19,7% меньше граждан, а раненых зафиксировано на 8,5% меньше, чем за 11 месяцев 2024-го.

© Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В свою очередь, Научный центр безопасности дорожного движения МВД России в своих регулярных обзорах из года в год констатирует: примерно девять из десяти ДТП в стране происходят по вине водителей. То есть и день жестянщика вызван на самом деле не погодными коллизиями, а конкретными поступками конкретных водителей. Причём речь в данном случае идёт даже не о нарушениях ПДД, за которые положены штрафы. Мы подразумеваем саму манеру вождения и адекватность реакций рядового автомобилиста на дорожную обстановку: выбор скорости движения, моментов для перестроений и прочие мелочи, из которых складывается процесс управления машиной.

В преддверии наступающего дня жестянщика с его снегопадами и льдом под колёсами мы подготовили несколько советов автовладельцам. Чтобы те не стали участниками этого невеселого «праздника».

Не торопитесь и не гоните

Какой бы банальной не была эта мысль, её нужно повторять из раза в раз. Старайтесь на плохой дорогое сильно не разгоняться. Любая машина на скользкой поверхности тормозит иначе, чем на сухом асфальте. В самом начале сезона морозов, пока вы еще не привыкли к изменениям в поведении вашего авто, — не превышайте допустимую скорость даже на «нештрафуемые» 20 км/ч.

© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Держитесь подальше от большегрузов

Когда дорога резко покрывается льдом из-за внезапно навалившегося мороза или в период мощного снегопада — держитесь подальше от большегрузов. Соблюдайте дистанцию больше обычного и уж точно не прижимайтесь к ним сзади на подъёмах в заторах. В момент трогания с места в горку грузовик может забуксовать и начать скользить в противоположную от движения сторону — то есть прямо в капот вашей машины.

В сильные снегопады фуры также буксуют и застревают на подъёмах, порой полностью перекрывая движение даже по многополосным магистралям. Подобное из года в год наблюдается даже на столичной МКАД, куда въезд подобного транспорта ограничен. А уж на региональных трассах зимой такое случается очень часто. Так вот: находиться не только сзади, но и рядом с буксующей на подъёме фурой опасно. Её может стащить и вбок.

Двигайтесь по колее избирательно

Во время сильных метелей на скоростных трассах образуются колеи в снежном накате. Если колея прокатана до асфальта — двигайтесь по ней. Сцепление колёс с «камнем» в любом случае лучше, чем со льдом или укатаным снегом. На асфальте проще и контролировать машину.

Если же на дне колеи укатанный снег или лёд — двигаться по ней не стоит. Такой скользкий желоб может просто не позволить вам, например, быстро перестроиться в другой ряд — при возникновении препятствия впереди.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Обеспечьте хорошую видимость и место для манёвра

Зимой, особенно в снегопад, видимость на дороге заметно падает. А вероятность возникновения аварийной ситуации, наоборот, сильно повышается. Чтобы в случае чего вовремя и правильно среагировать на опасность, водителю нужен максимально хороший обзор вокруг. И место для манёвра.

Старайтесь не двигаться вслед за автобусами или грузовиками, чья корма перекрывает значительную часть обзора впереди. Держите максимально возможную дистанцию до впереди идущей машины. Старайтесь также не ехать долго бок о бок с соседом по потоку. Следите за возможностью в любой момент безопасно затормозить в своей полосе или перестроиться в соседнюю.

Внимательно следите за знаками

Снег порой напрочь засыпает дорожную разметку. Если вы постоянно ездите по какому-то одному маршруту, это не создаёт больших проблем. Ведь даже не видя разметки под снегом, вы примерно представляете, где она находится. Но если едете по новому для себя маршруту, то велик шанс попасть впросак. Например, когда сразу за перекрёстком ваша крайняя левая полоса превращается в левую полосу встречного направления. Или в правом ряду под снегом возникает автобусная полоса. А вы этого не видите.

Во-первых, любое подобное нарушение грозит аварией. Во-вторых, в таких местах частенько дежурят экипажи ДПС. Избежать этих неприятностей поможет повышенное внимание к дорожным знакам (запрещающим и регулирующим движение по полосам). Кроме того, откажитесь от привычки ездить в левом ряду многополосных дорог — чтобы на заснеженную «встречку» нечаянно не зарулить.

© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Выводы

Ездить безопасно зимой гораздо сложнее, чем летом. Для этого следует подстроиться под поведение своей машины на скользком покрытии, внимательно отслеживать происходящее на дороге и вокруг и никогда не терять бдительность.