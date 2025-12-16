Проверка состояния и признаки неисправностей выхлопной системы двигателя: самые распространенные проблемы выпускной системы автомобиля и способы их решения

Максим Чернобровов

Выхлопная система автомобиля не только отводит продукты горения из двигателя, но уменьшает шум от работы мотора и снижает уровень токсичности отработавших газов. Нарушения в её работе могут привести к снижению мощности двигателя, повышению расхода топлива и даже создать угрозу для жизни и здоровья водителя и пассажиров. Рассказываем, как контролировать состояние выхлопной системы, чтобы не доводить авто до критического состояния.

Тревожные звуки: 11 признаков серьёзных неисправностей выхлопной системы
Перед каждым автовладельцем рано или поздно встаёт задача: как выполнить проверку выхлопной системы, какие признаки неисправностей искать и чем опасны те или иные проблемы с выпуском газов. Рассказываем о характерных неисправностях выхлопной системы двигателя, их последствиях, а также о методах диагностики и ремонта.

1. Прогорание металла

Признаки

  • Повышенный уровень шума при работе двигателя, особенно на высоких оборотах.
  • Наличие характерного металлического звона и прострелов.
  • Запах выхлопных газов в салоне.
  • Видимые отверстия или следы прогорания на элементах системы.

Последствия

  • Потеря герметичности выхлопной системы: возможная утечка выхлопных газов в подкапотное пространство или салон.
  • Повышение уровней CO и CH.
  • Риск выхода из строя каталитического нейтрализатора и кислородных датчиков.
  • Повышенная опасность отравления угарным газом и пожара.

Ремонт

  • Замена прогоревших элементов выхлопной системы: выпускной трубы, глушителя или резонатора.
  • Временный ремонт с помощью ремонтных хомутов или бандажей, однако такой способ не обеспечит должного уровня безопасности и долговечности.

2. Коррозия

Признаки

  • Многочисленные пятна ржавчины, налёт или отслаивание металла на трубах и глушителе.
  • Ослабленные и разрушенные сварные швы.
  • Шумы, скрипы, возможные вибрации из-за повреждения подвесок выхлопной системы.

Последствия

  • Потеря прочности конструкций системы.
  • Утечка газов, что негативно сказывается на экологии и безопасности внутри автомобиля.
  • Отрыв деталей при движении (опасно для участников дорожного движения).

Ремонт

  • Полная проверка выхлопной системы
  • Замена корродированных частей. Иногда достаточно обработки антикоррозионными средствами, если повреждения поверхностные.
  • В ряде случаев возможна профессиональная сварка, но чаще повреждённые детали проще заменить.
3. Пробой прокладки выпускного коллектора

Признаки

  • Хлопающие звуки или треск в месте соединения выпускного коллектора с головкой блока.
  • Следы копоти или чёрного нагара на соединениях.
  • Устойчивый запах выхлопных газов в подкапотном пространстве или салоне.
  • Снижение тяги двигателя.

Последствия

  • Потеря мощности, увеличение расхода топлива.
  • Повышение уровня токсичных выбросов.
  • Повреждение прилегающих деталей (например, датчиков, разъемов, резиновых патрубков и проводки).

Ремонт

Замена прокладки выпускного коллектора с проверкой состояния плоскостей прилегающих поверхностей.

4. Проблемы с катализатором

Признаки

  • Снижение тяги двигателя.
  • Включение индикатора CHECK ENGINE
  • «Запоздалая» реакция на нажатие педали газа или рывки.

Последствия

  • Повышенная токсичность отработавших газов.
  • Риск поломки двигателя из-за попадания в цилиндры керамической крошки неисправного катализатора
  • Поломка датчиков кислорода.

Ремонт

  • Замена катализатора
5. Проблемы с сажевым фильтром дизельного двигателя

Признаки

  • Увеличение расхода топлива.
  • Появление ошибок системы на панели приборов (например, DPF (Diesel Particulate Filter – сажевый фильтр, прим. ред)).
  • Ощутимое снижение мощности.
  • Чёрный дым из выхлопной трубы.
  • Переход двигателя в аварийный режим.

Последствия

  • Механическое разрушение сажевого фильтра от перегрева и высокого давления.
  • Забивание катализатора, если он стоит до DPF.
  • Проблемы с турбиной: высокое противодавление в выпускной системе создает нагрузку на турбокомпрессор.
  • Выход из строя датчиков: могут «сгореть» или выйти из строя датчики давления и температуры, связанные с системой DPF.

Ремонт

  • Провести принудительную активную регенерацию. Это помогает, если фильтр забит не критически.
  • Промывка сажевого фильтра. Эффективно на средних стадиях засорения.
  • Замена сажевого фильтра на новый. Самый правильный, но и самый дорогой вариант (оригинальный фильтр может стоить несколько тысяч евро).
  • Удаление сажевого фильтра. Фильтр вырезают физически, а ЭБУ перепрошивают, чтобы оно «не видело» его отсутствие. Однако этот способ незаконен в большинстве стран, включая РФ, так как автомобиль перестает соответствовать экологическим нормам.

6. Проблемы с кислородными датчиками

Признаки

  • Ошибка CHECK ENGINE
  • Повышенный расход топлива.
  • Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.
  • Выхлоп с запахом топлива.

Последствия

  • Снижение точности регулировки состава топливной смеси.
  • Повышение выбросов CO.
  • Разрушение катализатора из-за неправильного состава рабочей смеси.

Ремонт

  • Проверка и замена неисправных кислородных датчиков.
  • Проверка состояния электропроводки и разъемов.
7. Проблемы с креплениями

Признаки

  • Стук или дребезг под днищем.
  • Провисание элементов выхлопной системы.
  • Вибрации на кузове автомобиля.

Последствия

  • Нарушение герметичности системы выпуска
  • Разрушение резиновых элементов системы крепления
  • Риск падения деталей на проезжую часть.

Ремонт

  • Установка новых крепёжных элементов: резинок и кронштейнов.

8. Поломки выпускного коллектора

Признаки

  • Громкий, резкий металлический звук при работе двигателя.
  • Сильный запах выхлопа в моторном отсеке.
  • Появление трещин на коллекторе.
  • Падение мощности, детонация двигателя

Последствия

Попадание токсичных газов в салон.

Риск возгорания в моторном отсеке.

Повреждение катализатора.

Ремонт

  • Замена или профессиональная сварка коллектора и проверка прилегающих узлов.

9. Дефекты резонатора

Признаки

  • Появление глухого, булькающего шума при работе двигателя.
  • Присутствие ржавчины или прогаров на корпусе резонатора.
  • Запах выхлопа в салоне.

Последствия

  • Повышенный шум.
  • Нарушение герметичности выхлопной системы.

Ремонт

  • Замена резонатора или, в некоторых случаях, ремонт с помощью сварки.
10. Прогар гофры

Признаки

  • Выхлопные газы выходят из подкапотного пространства — виден белый или сизый дым.
  • Появление звона или сильных вибраций под капотом..
  • Запах газов в подкапотном пространстве.

Последствия

  • Потеря герметичности выхлопной системы.
  • Повышенные вибрации выпускной системы с риском выхода из строя элементов ее крепления и повреждения соединений.

Ремонт

  • Замена гофрированной вставки

11. Неисправности глушителя

Признаки

  • Резкое повышение громкости шума, треск, дребезжащий звук.
  • Видимые прогары или коррозия.
  • Следы копоти на банке глушителя.

Последствия

  • Повышенный уровень шума.

Ремонт

  • Замена глушителя.
  • Иногда допустим ремонт с помощью сварки или специальной герметизирующей ленты, но только на короткое время.
Как проверить систему выхлопных газов самостоятельно

  • Визуальный осмотр: на эстакаде или подъемнике осмотрите систему на предмет утечек, коррозии, повреждений, а также проверьте состояние соединений.
  • Прослушивание: на работающем двигателе (желательно на разных оборотах) внимательно слушайте появление нехарактерных звуков (шипение, свист, хлопки, дребезг).
  • Проверка руками (на холодном двигателе!): в перчатках попробуйте пошатать элементы систему, проверяя целостность крепежа и отсутствие чрезмерных люфтов.
  • Метод влажной тряпки: на работающем двигателе кратковременно перекройте выхлопную трубу плотной тряпкой. Повышение давления в системе выдаст себя шипением в месте утечки. Метод требует осторожности!
  • Диагностика ошибок: сканер поможет считать коды неисправностей, которые укажут на проблемы с датчиками, катализатором и т.д.

Резюме

Неисправности выхлопной системы почти всегда сопровождаются специфическими признаками: изменением звука, запаха выхлопа, ухудшением динамики или экономичности автомобиля. Даже небольшая утечка газов или нарушение герметичности могут привести к серьёзным последствиям для безопасности и работоспособности машины.

Регулярная проверка выхлопной системы, своевременное устранение дефектов и грамотная эксплуатация значительно продлевают срок службы автомобиля и делают его использование безопасным. При возникновении первых признаков неисправности проверьте систему на ближайшей СТО; многие проблемы проще и дешевле устранить на ранней стадии, избежав дорогостоящего ремонта. Периодическая диагностика и поддержание герметичности выхлопной системы — залог вашей безопасности и экономичной работы автомобиля.