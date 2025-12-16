Тревожные звуки: 11 признаков серьёзных неисправностей выхлопной системы

Выхлопная система автомобиля не только отводит продукты горения из двигателя, но уменьшает шум от работы мотора и снижает уровень токсичности отработавших газов. Нарушения в её работе могут привести к снижению мощности двигателя, повышению расхода топлива и даже создать угрозу для жизни и здоровья водителя и пассажиров. Рассказываем, как контролировать состояние выхлопной системы, чтобы не доводить авто до критического состояния.

© Максим Чернобровов

Перед каждым автовладельцем рано или поздно встаёт задача: как выполнить проверку выхлопной системы, какие признаки неисправностей искать и чем опасны те или иные проблемы с выпуском газов. Рассказываем о характерных неисправностях выхлопной системы двигателя, их последствиях, а также о методах диагностики и ремонта.

1. Прогорание металла

Признаки

Повышенный уровень шума при работе двигателя, особенно на высоких оборотах.

Наличие характерного металлического звона и прострелов.

Запах выхлопных газов в салоне.

Видимые отверстия или следы прогорания на элементах системы.

Последствия

Потеря герметичности выхлопной системы: возможная утечка выхлопных газов в подкапотное пространство или салон.

Повышение уровней CO и CH.

Риск выхода из строя каталитического нейтрализатора и кислородных датчиков.

Повышенная опасность отравления угарным газом и пожара.

Ремонт

Замена прогоревших элементов выхлопной системы: выпускной трубы, глушителя или резонатора.

Временный ремонт с помощью ремонтных хомутов или бандажей, однако такой способ не обеспечит должного уровня безопасности и долговечности.

2. Коррозия

Признаки

Многочисленные пятна ржавчины, налёт или отслаивание металла на трубах и глушителе.

Ослабленные и разрушенные сварные швы.

Шумы, скрипы, возможные вибрации из-за повреждения подвесок выхлопной системы.

Последствия

Потеря прочности конструкций системы.

Утечка газов, что негативно сказывается на экологии и безопасности внутри автомобиля.

Отрыв деталей при движении (опасно для участников дорожного движения).

Ремонт

Полная проверка выхлопной системы

Замена корродированных частей. Иногда достаточно обработки антикоррозионными средствами, если повреждения поверхностные.

В ряде случаев возможна профессиональная сварка, но чаще повреждённые детали проще заменить.

© Максим Чернобровов

3. Пробой прокладки выпускного коллектора

Признаки

Хлопающие звуки или треск в месте соединения выпускного коллектора с головкой блока.

Следы копоти или чёрного нагара на соединениях.

Устойчивый запах выхлопных газов в подкапотном пространстве или салоне.

Снижение тяги двигателя.

Последствия

Потеря мощности, увеличение расхода топлива.

Повышение уровня токсичных выбросов.

Повреждение прилегающих деталей (например, датчиков, разъемов, резиновых патрубков и проводки).

Ремонт

Замена прокладки выпускного коллектора с проверкой состояния плоскостей прилегающих поверхностей.

4. Проблемы с катализатором

Признаки

Снижение тяги двигателя.

Включение индикатора CHECK ENGINE

«Запоздалая» реакция на нажатие педали газа или рывки.

Последствия

Повышенная токсичность отработавших газов.

Риск поломки двигателя из-за попадания в цилиндры керамической крошки неисправного катализатора

Поломка датчиков кислорода.

Ремонт

Замена катализатора

© NONGASIMO/Shutterstock

5. Проблемы с сажевым фильтром дизельного двигателя

Признаки

Увеличение расхода топлива.

Появление ошибок системы на панели приборов (например, DPF (Diesel Particulate Filter – сажевый фильтр, прим. ред)).

Ощутимое снижение мощности.

Чёрный дым из выхлопной трубы.

Переход двигателя в аварийный режим.

Последствия

Механическое разрушение сажевого фильтра от перегрева и высокого давления.

Забивание катализатора, если он стоит до DPF.

Проблемы с турбиной: высокое противодавление в выпускной системе создает нагрузку на турбокомпрессор.

Выход из строя датчиков: могут «сгореть» или выйти из строя датчики давления и температуры, связанные с системой DPF.

Ремонт

Провести принудительную активную регенерацию. Это помогает, если фильтр забит не критически.

Промывка сажевого фильтра. Эффективно на средних стадиях засорения.

Замена сажевого фильтра на новый. Самый правильный, но и самый дорогой вариант (оригинальный фильтр может стоить несколько тысяч евро).

Удаление сажевого фильтра. Фильтр вырезают физически, а ЭБУ перепрошивают, чтобы оно «не видело» его отсутствие. Однако этот способ незаконен в большинстве стран, включая РФ, так как автомобиль перестает соответствовать экологическим нормам.

6. Проблемы с кислородными датчиками

Признаки

Ошибка CHECK ENGINE

Повышенный расход топлива.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу.

Выхлоп с запахом топлива.

Последствия

Снижение точности регулировки состава топливной смеси.

Повышение выбросов CO.

Разрушение катализатора из-за неправильного состава рабочей смеси.

Ремонт

Проверка и замена неисправных кислородных датчиков.

Проверка состояния электропроводки и разъемов.

© BLKstudio/Shutterstock

7. Проблемы с креплениями

Признаки

Стук или дребезг под днищем.

Провисание элементов выхлопной системы.

Вибрации на кузове автомобиля.

Последствия

Нарушение герметичности системы выпуска

Разрушение резиновых элементов системы крепления

Риск падения деталей на проезжую часть.

Ремонт

Установка новых крепёжных элементов: резинок и кронштейнов.

8. Поломки выпускного коллектора

Признаки

Громкий, резкий металлический звук при работе двигателя.

Сильный запах выхлопа в моторном отсеке.

Появление трещин на коллекторе.

Падение мощности, детонация двигателя

Последствия

Попадание токсичных газов в салон.

Риск возгорания в моторном отсеке.

Повреждение катализатора.

Ремонт

Замена или профессиональная сварка коллектора и проверка прилегающих узлов.

9. Дефекты резонатора

Признаки

Появление глухого, булькающего шума при работе двигателя.

Присутствие ржавчины или прогаров на корпусе резонатора.

Запах выхлопа в салоне.

Последствия

Повышенный шум.

Нарушение герметичности выхлопной системы.

Ремонт

Замена резонатора или, в некоторых случаях, ремонт с помощью сварки.

© Dmitry Markov152/Shutterstock

10. Прогар гофры

Признаки

Выхлопные газы выходят из подкапотного пространства — виден белый или сизый дым.

Появление звона или сильных вибраций под капотом..

Запах газов в подкапотном пространстве.

Последствия

Потеря герметичности выхлопной системы.

Повышенные вибрации выпускной системы с риском выхода из строя элементов ее крепления и повреждения соединений.

Ремонт

Замена гофрированной вставки

11. Неисправности глушителя

Признаки

Резкое повышение громкости шума, треск, дребезжащий звук.

Видимые прогары или коррозия.

Следы копоти на банке глушителя.

Последствия

Повышенный уровень шума.

Ремонт

Замена глушителя.

Иногда допустим ремонт с помощью сварки или специальной герметизирующей ленты, но только на короткое время.

© Максим Чернобровов

Как проверить систему выхлопных газов самостоятельно

Визуальный осмотр: на эстакаде или подъемнике осмотрите систему на предмет утечек, коррозии, повреждений, а также проверьте состояние соединений.

на эстакаде или подъемнике осмотрите систему на предмет утечек, коррозии, повреждений, а также проверьте состояние соединений. Прослушивание: на работающем двигателе (желательно на разных оборотах) внимательно слушайте появление нехарактерных звуков (шипение, свист, хлопки, дребезг).

на работающем двигателе (желательно на разных оборотах) внимательно слушайте появление нехарактерных звуков (шипение, свист, хлопки, дребезг). Проверка руками (на холодном двигателе!): в перчатках попробуйте пошатать элементы систему, проверяя целостность крепежа и отсутствие чрезмерных люфтов.

в перчатках попробуйте пошатать элементы систему, проверяя целостность крепежа и отсутствие чрезмерных люфтов. Метод влажной тряпки: на работающем двигателе кратковременно перекройте выхлопную трубу плотной тряпкой. Повышение давления в системе выдаст себя шипением в месте утечки. Метод требует осторожности!

на работающем двигателе кратковременно перекройте выхлопную трубу плотной тряпкой. Повышение давления в системе выдаст себя шипением в месте утечки. Метод требует осторожности! Диагностика ошибок: сканер поможет считать коды неисправностей, которые укажут на проблемы с датчиками, катализатором и т.д.

Резюме

Неисправности выхлопной системы почти всегда сопровождаются специфическими признаками: изменением звука, запаха выхлопа, ухудшением динамики или экономичности автомобиля. Даже небольшая утечка газов или нарушение герметичности могут привести к серьёзным последствиям для безопасности и работоспособности машины.

Регулярная проверка выхлопной системы, своевременное устранение дефектов и грамотная эксплуатация значительно продлевают срок службы автомобиля и делают его использование безопасным. При возникновении первых признаков неисправности проверьте систему на ближайшей СТО; многие проблемы проще и дешевле устранить на ранней стадии, избежав дорогостоящего ремонта. Периодическая диагностика и поддержание герметичности выхлопной системы — залог вашей безопасности и экономичной работы автомобиля.