Как законно забрать ПТС из банка и что делать, если его не отдают

В России при оформлении автокредита или займа под залог автомобиля часто возникает вопрос: что делать, если банк забрал ПТС (паспорт транспортного средства) и не отдаёт его владельцу? Эта ситуация вызывает немало споров и неудобств, ведь ПТС нужен не только для продажи и регистрации, но постановки или снятия машины с учёта и других юридических действий. Рассказываем, когда банк забирает ПТС, имеет ли он на это право и как законно забрать его из банка. А также рассмотрим нюансы, связанные с электронным ПТС и опытом крупных банков.

© Alexey Smyshlyaev/Shutterstock

Когда ПТС может потребоваться владельцу авто

ПТС — основной документ, удостоверяющий право собственности на автомобиль. Владелец может столкнуться с необходимостью предъявить или использовать ПТС в следующих ситуациях:

Продажа автомобиля.

Постановка или снятие с учёта в ГИБДД.

Внесение изменений в конструкцию автомобиля.

Регистрация изменений данных собственника.

Выезд за границу (в ряде случаев).

Получение страховых выплат (иногда).

Если банк забрал ПТС при выдаче кредита, все эти действия становятся невозможными без возврата документа.

Поможет ли электронный ПТС

Отличия электронного ПТС от бумажного аналога в целом никак не меняют положение дел.

Классический автокредит под залог автомобиля

Банк забирает ПТС, чтобы обезопасить себя от рисков: пока кредит не погашен, владелец не сможет продать или переоформить авто без согласия банка. Обычно это прописано в кредитном договоре.

С введением ЭПТС (электронного паспорта транспортного средства) банки не могут физически забрать документ, но могут наложить электронное обременение в системе ГИБДД. Это ограничение аналогично удержанию бумажного ПТС: без снятия обременения юридические действия невозможны.

Иной кредит под залог уже имеющегося авто

Здесь банк также часто требует передать ПТС на хранение до полного погашения займа. Иногда возможна блокировка ЭПТС.

В случае с ЭПТС банк не забирает физический документ, но оформляет залог в электронном реестре. Фактически это то же ограничение, только в цифровой форме

© ALPA PROD/Shutterstock

Имеет ли право банк брать ПТС в залог

Законодательство не обязывает заемщика передавать ПТС банку, но и не запрещает банкам требовать его. На практике без передачи ПТС многие банки могут просто отказать в выдаче кредита. Хотя чисто юридически ПТС — не предмет залога, а документ, подтверждающий право собственности. Однако суды зачастую встают на сторону потребителя, если тот требует возврата ПТС.

Зачем банку ПТС

У банков существуют веские причины стараться держать паспорт транспортного средства у себя:

Гарантия сохранности залога — ПТС у банка является надёжной страховкой от продажи автомобиля без ведома кредитора.

Контроль над залогом — без ПТС владелец не может переоформить авто.

Упрощение взыскания — в случае невыплаты кредита банк быстрее реализует заложенное имущество.

Имеет ли право владелец автомобиля оставить ПТС у себя

Формально — да, если не подписывать согласие на передачу ПТС банку. На практике банки редко выдают кредит без этого условия. Если в договоре прописано, что ПТС остаётся у владельца, банк не вправе его требовать.

Как получить паспорт транспортного средства в банке

В разных случаях для получения документа на руки следует действовать немного по-разному.

До погашения займа

Этап 1. Подача заявления. В нём необходимо указать причину отзыва ПТС и приложить имеющиеся на руках документы.

Подача заявления. В нём необходимо указать причину отзыва ПТС и приложить имеющиеся на руках документы. Этап 2. Получение ПТС на руки. Как правило, банк возвращает ПТС под расписку с обязательством вернуть после необходимых юридических действий.

Временный возврат ПТС — например, для регистрации изменений в конструкции или данных владельца (к примеру, после смены фамилии). Обычно в таком случае требуется заявление и подтверждающие документы.

После погашения займа

Этап 1. Написать заявление о возврате ПТС.

Написать заявление о возврате ПТС. Этап 2. Предоставить подтверждение погашения кредита.

Предоставить подтверждение погашения кредита. Этап 3. Дождаться снятия обременения (от одного до десяти рабочих дней, зависит от банка).

© Макс Ветров/РИА Новости

Что делать, если банк не отдаёт ПТС владельцу машины даже после уплаты задолженности

Письменно обратиться в банк с требованием вернуть ПТС (лучше с уведомлением). Жалоба в Банк России — если реакции нет. Жалоба в Роспотребнадзор — нарушение прав потребителя. Обращение в суд — наиболее действенный способ.

Резюме

Если банк забрал ПТС, это не всегда законно и не всегда удобно для клиента — всегда читайте условия договора: если есть пункт о передаче ПТС — уточните порядок возврата.

Банк забирает ПТС для контроля над залогом, но юридически обязан вернуть его после погашения займа.

При выборе банка для автокредита обращайте внимание на условия работы с ПТС: крупные банки, такие как Сбер , часто идут навстречу клиенту и не изымают документ. Это выгодно отличает их от ряда других кредиторов.

С введением ЭПТС банки используют электронные ограничения вместо физического изъятия документа.

В случае отказа банка вернуть ПТС заёмщик может обратиться в суд и, как правило, выиграть дело, либо получить документ на руки ещё до начала судебного процесса.

Если банк не отдаёт ПТС после выплаты кредита — действуйте по закону: письменные требования, жалобы, суд. Всегда сохраняйте документы и будьте готовы защищать свои права.

Нюансы

Некоторые банки (например, Сбер ) не забирают ПТС у клиента при кредите под залог авто, либо возвращают его сразу после погашения займа.

Если банк затягивает возврат ПТС — фиксируйте все обращения письменно.

Как избежать негативных последствий или подготовиться к ним