В России при оформлении автокредита или займа под залог автомобиля часто возникает вопрос: что делать, если банк забрал ПТС (паспорт транспортного средства) и не отдаёт его владельцу? Эта ситуация вызывает немало споров и неудобств, ведь ПТС нужен не только для продажи и регистрации, но постановки или снятия машины с учёта и других юридических действий. Рассказываем, когда банк забирает ПТС, имеет ли он на это право и как законно забрать его из банка. А также рассмотрим нюансы, связанные с электронным ПТС и опытом крупных банков.

Как законно забрать ПТС из банка и что делать, если его не отдают
Когда ПТС может потребоваться владельцу авто

ПТС — основной документ, удостоверяющий право собственности на автомобиль. Владелец может столкнуться с необходимостью предъявить или использовать ПТС в следующих ситуациях:

  • Продажа автомобиля.
  • Постановка или снятие с учёта в ГИБДД.
  • Внесение изменений в конструкцию автомобиля.
  • Регистрация изменений данных собственника.
  • Выезд за границу (в ряде случаев).
  • Получение страховых выплат (иногда).

Если банк забрал ПТС при выдаче кредита, все эти действия становятся невозможными без возврата документа.

Поможет ли электронный ПТС

Отличия электронного ПТС от бумажного аналога в целом никак не меняют положение дел.

Классический автокредит под залог автомобиля

Банк забирает ПТС, чтобы обезопасить себя от рисков: пока кредит не погашен, владелец не сможет продать или переоформить авто без согласия банка. Обычно это прописано в кредитном договоре.

С введением ЭПТС (электронного паспорта транспортного средства) банки не могут физически забрать документ, но могут наложить электронное обременение в системе ГИБДД. Это ограничение аналогично удержанию бумажного ПТС: без снятия обременения юридические действия невозможны.

Иной кредит под залог уже имеющегося авто

Здесь банк также часто требует передать ПТС на хранение до полного погашения займа. Иногда возможна блокировка ЭПТС.

В случае с ЭПТС банк не забирает физический документ, но оформляет залог в электронном реестре. Фактически это то же ограничение, только в цифровой форме

Имеет ли право банк брать ПТС в залог

Законодательство не обязывает заемщика передавать ПТС банку, но и не запрещает банкам требовать его. На практике без передачи ПТС многие банки могут просто отказать в выдаче кредита. Хотя чисто юридически ПТС — не предмет залога, а документ, подтверждающий право собственности. Однако суды зачастую встают на сторону потребителя, если тот требует возврата ПТС.

Зачем банку ПТС

У банков существуют веские причины стараться держать паспорт транспортного средства у себя:

  • Гарантия сохранности залога — ПТС у банка является надёжной страховкой от продажи автомобиля без ведома кредитора.
  • Контроль над залогом — без ПТС владелец не может переоформить авто.
  • Упрощение взыскания — в случае невыплаты кредита банк быстрее реализует заложенное имущество.

Имеет ли право владелец автомобиля оставить ПТС у себя

Формально — да, если не подписывать согласие на передачу ПТС банку. На практике банки редко выдают кредит без этого условия. Если в договоре прописано, что ПТС остаётся у владельца, банк не вправе его требовать.

Как получить паспорт транспортного средства в банке

В разных случаях для получения документа на руки следует действовать немного по-разному.

До погашения займа

  • Этап 1. Подача заявления. В нём необходимо указать причину отзыва ПТС и приложить имеющиеся на руках документы.
  • Этап 2. Получение ПТС на руки. Как правило, банк возвращает ПТС под расписку с обязательством вернуть после необходимых юридических действий.

Временный возврат ПТС — например, для регистрации изменений в конструкции или данных владельца (к примеру, после смены фамилии). Обычно в таком случае требуется заявление и подтверждающие документы.

После погашения займа

  • Этап 1. Написать заявление о возврате ПТС.
  • Этап 2. Предоставить подтверждение погашения кредита.
  • Этап 3. Дождаться снятия обременения (от одного до десяти рабочих дней, зависит от банка).
Что делать, если банк не отдаёт ПТС владельцу машины даже после уплаты задолженности

  1. Письменно обратиться в банк с требованием вернуть ПТС (лучше с уведомлением).
  2. Жалоба в Банк России — если реакции нет.
  3. Жалоба в Роспотребнадзор — нарушение прав потребителя.
  4. Обращение в суд — наиболее действенный способ.

Резюме

  • Если банк забрал ПТС, это не всегда законно и не всегда удобно для клиента — всегда читайте условия договора: если есть пункт о передаче ПТС — уточните порядок возврата.
  • Банк забирает ПТС для контроля над залогом, но юридически обязан вернуть его после погашения займа.
  • При выборе банка для автокредита обращайте внимание на условия работы с ПТС: крупные банки, такие как Сбер, часто идут навстречу клиенту и не изымают документ. Это выгодно отличает их от ряда других кредиторов.
  • С введением ЭПТС банки используют электронные ограничения вместо физического изъятия документа.
  • В случае отказа банка вернуть ПТС заёмщик может обратиться в суд и, как правило, выиграть дело, либо получить документ на руки ещё до начала судебного процесса.

Если банк не отдаёт ПТС после выплаты кредита — действуйте по закону: письменные требования, жалобы, суд. Всегда сохраняйте документы и будьте готовы защищать свои права.

Нюансы

  • Некоторые банки (например, Сбер) не забирают ПТС у клиента при кредите под залог авто, либо возвращают его сразу после погашения займа.
  • Если банк затягивает возврат ПТС — фиксируйте все обращения письменно.

Как избежать негативных последствий или подготовиться к ним

  • Выбирайте банки с прозрачными условиями (например, Сбер — не забирает ПТС или быстро возвращает).
  • Ознакомьтесь с условиями возврата ПТС до оформления кредита и сохраняйте копии всех документов и переписки с банком.
  • Заранее узнайте, как получить ЭПТС и как снять электронное обременение.