Как откопать машину из сугроба, не повредив её: 7 лайфхаков для водителей

«Освобождение» машины из снежного плена требует не только серьёзных физических усилий, но и определённых навыков. В процессе раскопок полезно держать в голове несколько важных нюансов, чтобы не повредить собственное авто.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

1. Не откладывайте расчистку

Не откладывайте операцию по выкапыванию машины до момента, когда нужно будет ехать. Выпавший снег имеет свойство со временем слёживаться и уплотняться. «Пух», который сейчас можно легко разбросать щёткой или без малейших проблем сдвинуть бампером, через несколько дней превратится в плотный сугроб. И тогда для ликвидации может понадобиться не лёгкая совковая, а стальная штыковая лопата.

Не стоит затягивать с расчисткой машины, когда её завалило отвалом от прошедшей мимо снегоочистительной техники. Такой снежный вал изначально имеет повышенную плотность и потому твердеет гораздо быстрее.

2. Возьмите правильный инструмент

Для снежных «раскопок» старайтесь использовать пластиковую лопату. Если вы в процессе случайно заденете кузов машины железным «совком», скорее всего, повредите лакокрасочное покрытие.

© Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

3. Учитывайте габариты

Прочищая путь выезда ТС из снежного плена, следите, чтобы его ширина была существенно больше ширины кузова. В процессе движения автомобиль может стащить в сторону и приложить бортом к стенке снежного прохода. Лакокрасочное покрытие за это «спасибо» точно не скажет.

© Алексей Батушенко

4. Следите за покрытием перед машиной

Следите за тем, чтобы в расчищенном перед машиной проезде не оставалось бугров и «переломов рельефа» — пусть даже и снежных, на первый взгляд мягких и податливых. Они могут стать непреодолимой преградой для буксующей легковушки. Кроме того, на них автомобиль может беспомощно «повиснуть», например, порогом или днищем. А если машина зацепится за что-то подобное бампером — вполне вероятно скорое знакомство с расценками на его замену или ремонт.

5. Уделите внимание колёсам

Откапывая машину, уделите особое внимание колёсам. Прежде всего ликвидируйте скопления снега непосредственно перед ними. Это нужно, чтобы машина смогла легко начать движение вперед. Набранная при этом, пусть и минимальная, инерция в дальнейшем поможет пробиться дальше по снежной каше.

Также по возможности очистите от слежавшегося снега колёсные диски. Дисбаланс колеса из-за налипшей снежной массы или льда приводит к сильному биению на ходу, в том числе на рулевом колесе. Тормозные механизмы также могут снизить свою эффективность из-за набившегося в них снега.

© Михаил Воскресенский/РИА Новости

6. Не забывайте про крышу

Не ленитесь и обязательно уберите снежную шапку с крыши автомобиля. В движении при резком торможении она может съехать вперёд, напрочь закрыв лобовое стекло. Так недалеко и до аварии.

7. Дождитесь коммунальщиков

Если у вас есть возможность не выезжать на машине, откопанной из сугроба во дворе многоэтажки, — оставьте её там без движения. Хотя бы до момента, когда коммунальщики полностью разберутся с последствиями снегопада в ближайших окрестностях.

Дело в том, что сразу после сильных метелей свободные расчищенные парковочные места — большой дефицит. Освободив такую «норку» утром, вы уже вряд ли сумеете припарковаться на то же место вечером — оно наверняка будет уже занято.

© Алексей Никольский/РИА Новости

Выводы

Чтобы правильно откопать машину из сугроба, мало следовать принципу «копай глубже — кидай дальше». Следует быть аккуратным, чтобы не повредить автомобиль, и предусмотрительным — дабы избежать подводных камней, связанных с процессом выезда из снежной западни.

