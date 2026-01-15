Эксперт объяснил, как возместить ущерб при повреждении авто коммунальщиками

В периоды усиленных снегопадов припаркованные автомобили нередко получают повреждения при ликвидации сугробов коммунальными службами. «Рамблер/авто» подробно рассказывает, как автовладельцу возместить ущерб от действий уборщиков.

Сразу оговоримся, что в этом материале мы не будем рассматривать случай, когда уборочная техника непосредственно задевает или врезается в легковой автомобиль. Ведь это самое обыкновенное ДТП, оформляемое по стандартной процедуре: через вызов инспектора ГИБДД на место происшествия.

Возмещение ущерба пострадавшему автовладельцу впоследствии происходит через механизм ОСАГО. Если этих выплат не хватает для ремонта, то гражданин идёт в суд и с его помощью взыскивает недостающее с компании-владельца коммунальной техники.

Как быть, если ДТП не было

Несколько иной сценарий разворачивается после инцидента, в котором уборочная техника не имела непосредственного контакта с повреждённой машиной. Например, трактор-погрузчик уронил на припаркованное авто глыбу смерзшегося снега или льда. Или шнеко-роторный снегоочиститель «расстрелял» комьями снега стоящий у обочины транспорт. В обоих случаях повреждения кузова – налицо, но к категории ДТП такие происшествия не относятся, ГИБДД тут вызывать бесполезно.

«Отвечать за причинённый ущерб должен его причинитель. То есть в данном случае — организация, ответственная за проведение работ по уборке снега. Предвидя возможность инцидентов подобного рода, автовладельцу имеет смысл стараться парковать свою машину в зонах обзора камер городского видеонаблюдения или камер на подъездах многоэтажек. Кроме того, неплохо иметь автомобильный видеорегистратор, подключённый к АКБ и способный зафиксировать происшествие, даже когда машина стоит на приколе». Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

Что делать, если авто повредили при уборке снега

Что же делать владельцу авто, помятого коммунальщиками? Способ возместить ущерб такого рода имеется. Хотя и несколько более хлопотный по сравнению с ситуацией с ДТП.

Алгоритм действий автовладельца должен быть следующим:

Обнаружив повреждения на своей машине, нужно детально и тщательно сфотографировать их все — желательно с привязкой ко времени и месту. Рекомендуется проводить фотофиксацию с использованием приложений, проставляющих на изображении метку даты и геолокации (типа Timestamp Camera или ему подобных).

— желательно с привязкой ко времени и месту. Рекомендуется проводить фотофиксацию с использованием приложений, проставляющих на изображении метку даты и геолокации (типа Timestamp Camera или ему подобных). Далее следует вызвать полицию для осмотра места происшествия и протокольной фиксации причинённого ущерба . Подобными делами обычно занимается участковый. Полезно при этом запросить запись момента аварии с городской системы видеонаблюдения — если ТС было припарковано в зоне её обзора.

. Подобными делами обычно занимается участковый. Полезно при этом запросить запись момента аварии с городской системы видеонаблюдения — если ТС было припарковано в зоне её обзора. После этого, обычно через несколько дней, получить у участкового либо у дознавателя в местном отделении полиции постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

у участкового либо у дознавателя в местном отделении полиции Следующий шаг — найти квалифицированного эксперта-оценщика (либо профильную экспертную организацию) и за свой счёт организовать оценку повреждений, причинённых ТС. Для этого назначается место и время осмотра. Обязательно уведомить об экспертизе (не менее чем за три рабочих дня!) управляющую компанию (если машину повредили во дворе многоэтажки), на территории которой имел место инцидент. Если происшествие имело место на улично-дорожной сети, уведомляем организацию, ответственную за содержание этого её участка.

«Уведомление организации-виновника следует произвести с помощью телеграммы с уведомлением о вручении и последующим получением текстовой копии телеграммы. Чтобы та могла прислать своего представителя для участия в осмотре ТС». Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

Далее в назначенное время проводится осмотр машины экспертом — вне зависимости от присутствия на нём представителя компании-виновника. Через некоторое время после осмотра эксперт выдаст своё заключение о повреждениях с оценкой стоимости восстановительного ремонта .

. Если есть надежда, что компания-виновник готова добровольно компенсировать нанесённый ею ущерб, то составляем для неё официальное предложение о добровольном возмещении. Его вместе с копией заключения эксперта отправляем в адрес организации-виновника. Имейте в виду: этот пункт алгоритма вполне можно пропустить, он необязательный.

Его вместе с копией заключения эксперта отправляем в адрес организации-виновника. Имейте в виду: этот пункт алгоритма вполне можно пропустить, он необязательный. Готовим и подаём иск о возмещении ущерба ТС, а также сопутствующих издержек (на экспертизу, судебную госпошлину, возможно — на услуги юриста-адвоката и т. п.) в суд по месту нахождения компании-виновника. К иску также необходимо приложить фотографии повреждений, отказ в возбуждении уголовного дела, заключение экспертизы, документ, подтверждающий надлежащее извещение компании-виновника о проведении осмотра машины, материалы фото-видеофиксации самого инцидента (если они есть) и т. п.

(на экспертизу, судебную госпошлину, возможно — на услуги юриста-адвоката и т. п.) в суд по месту нахождения компании-виновника. К иску также необходимо приложить фотографии повреждений, отказ в возбуждении уголовного дела, заключение экспертизы, документ, подтверждающий надлежащее извещение компании-виновника о проведении осмотра машины, материалы фото-видеофиксации самого инцидента (если они есть) и т. п. После удовлетворения судом иска, получаем на руки исполнительный лист. И далее подаём исполнительный лист в уполномоченный орган для принудительного исполнения решения суда.

«Для Москвы, если ответчик — государственное бюджетное предприятие, уполномоченным органом является департамент финансов столицы. Если компания-виновник — коммерческая организация, то исполнительный лист направляется либо в банк, где у неё имеется расчётный счёт, либо в отделение Федеральной службы судебных приставов по месту нахождения организации». Никитин Михаил Сергеевич Юрист проекта «Штраф-OFF»

