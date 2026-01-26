Автоэксперты предупредили россиян об опасных ошибках в мороз

Проблемы с пуском двигателя в мороз знакомы большинству автовладельцев, но далеко не все понимают их истинные причины. Холод — это серьёзное испытание для всех систем автомобиля. Игнорирование «зимних» недугов машины не только оставит вас пешеходом, но и может привести к дорогостоящему ремонту. Разберёмся, что происходит с двигателем на морозе и как вернуть ему жизненные силы.

© Aleksandra Suzi/Shutterstock

Общие причины проблем с пуском зимой

Холод воздействует комплексно, ослабляя сразу несколько ключевых элементов. Первый и главный источник риска — аккумуляторная батарея. Низкие температуры критически снижают ее химическую активность. Плотность электролита падает, а внутреннее сопротивление возрастает, в результате батарея физически не может отдать необходимую для пуска энергию. Стартер требует на морозе на 30–50% больше тока, а ослабленный АКБ с трудом выдаёт даже номинальный.

Второй универсальный фактор — моторное масло. На холоде оно густеет, превращаясь в тяжёлый кисель. Стартеру приходится с огромным усилием проворачивать коленвал, преодолевая сопротивление загустевшей смазки, что ещё больше увеличивает нагрузку на аккумулятор.

Третий общий момент — топливная система. Влага, конденсирующаяся в баке и топливопроводах, на морозе может замёрзнуть, создавая ледяные пробки и блокируя подачу бензина или солярки. Даже качественное топливо зимней сезонности имеет более низкую летучесть, что осложняет образование горючей смеси.

© Daniel Vogl/picture alliance via Getty Images

Проблемы бензиновых двигателей

У бензиновых моторов зимние трудности часто связаны с системой зажигания и образованием смеси. Холодный пуск требует очень богатой топливно-воздушной смеси. Если топливные форсунки загрязнены отложениями, их производительность падает, и они не могут обеспечить необходимый для пуска объём бензина.

Не менее критично состояние свечей зажигания. Даже слегка увеличенный зазор или нагар на электродах свечей, летом почти не влияющие на работу, зимой становятся непреодолимой преградой для искры, которая должна пробить холодную, плотную смесь.

Отдельная группа проблем связана с датчиками системы управления двигателем. Неверные показания датчика температуры охлаждающей жидкости могут ввести электронный блок управления (ЭБУ) в заблуждение, и он не скорректирует время впрыска и угол опережения зажигания для условий холодного пуска.

Также на морозе могут проявлять себя подсос воздуха во впускном тракте через потрескавшиеся вакуумные шланги или уплотнения, что обедняет смесь и препятствует воспламенению.

Путь решения начинается с проверки базовых вещей: заряда и состояния АКБ, чистоты клемм, вязкости моторного масла (должно соответствовать сезону, например 0W-20, 5W-30).

Далее следует диагностика системы зажигания: проверка и при необходимости замена свечей, осмотр высоковольтных проводов и катушек. Важным шагом является чистка форсунок и проверка датчиков (температуры, положения дроссельной заслонки) с помощью сканера.

© guruXOX/Shutterstock

Проблемы дизельных двигателей

Дизель зимой — это отдельная история повышенного риска, где главным врагом становится само топливо. Замерзание солярки — самая распространённая катастрофа. Парафины, содержащиеся в дизельном топливе, при понижении температуры начинают кристаллизоваться, превращая топливо в желеобразную массу, которая полностью блокирует топливопроводы и фильтры. Использование при минусовых температурах летней или неправильно подобранной «арктической» солярки гарантирует проблемы.

Вторая критическая точка — свечи накаливания. Их задача — разогреть камеру сгорания до температуры, достаточной для самовоспламенения топлива. Если одна или несколько свечей вышли из строя, прогрев становится неравномерным, и мотор может не завестись даже при -5 °C. Неисправность реле свечей накаливания или блока управления ими приводит к тому, что свечи либо не включаются вовсе, либо не работают нужное время.

Третья группа проблем связана с топливной аппаратурой. Износ плунжерных пар ТНВД (топливного насоса высокого давления) на холоде, когда зазоры минимальны, может привести к падению давления впрыска ниже критического. Подсос воздуха в топливоподводящей магистрали через негерметичные соединения также остановит подачу топлива.

Спасение дизеля зимой начинается с бескомпромиссного использования зимнего или арктического дизельного топлива, соответствующего реальным температурам. Не лишней будет установка подогревателя топливного фильтра или, как минимум, добавление в бак депрессорных присадок-антигелей проверенных брендов, и только до заправки — для перемешивания. Проверка свечей накаливания — ещё один обязательный ритуал перед холодами: их сопротивление должно быть в пределах 0,6–1,6 Ома. Полезной будет и диагностика ТНВД и форсунок на специализированном стенде.

В сильные морозы использование предпускового подогревателя двигателя (Webasto, Eberspacher) или — на крайний случай — подогрев топливного фильтра и магистралей паяльной лампой (с крайней осторожностью) могут стать единственным способом запуска.

© Lloyd Carr/Shutterstock

Вывод

Зимний пуск двигателя — это всегда экзамен на исправность всех его систем и грамотность владельца. Универсальный рецепт успеха — это своевременная предзимняя подготовка: замена масла и фильтров, проверка АКБ, свечей и топливной системы. Для дизеля этот список жёстче и включает обязательную проверку свечей накаливания и подготовку топливной системы к морозам.

Помните, что длительные бесплодные попытки завестись лишь добьют аккумулятор и могут залить свечи бензинового мотора. Если с третьей-четвёртой попытки двигатель не схватился, ищите причину, а не мучайте технику. Плавный и уверенный пуск в любой мороз — не удача, а результат внимательного отношения к автомобилю и понимания того, как холод влияет на сложный организм вашего железного коня.