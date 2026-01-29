Как попасть в автомобиль, если замёрзли двери и ручки

Машины с каждым годом становятся все совершеннее, а стандартная зимняя проблема примёрзших дверей и дверных ручек никуда не исчезает. «Рамблер/авто» рассказывает, как её решать в современных условиях.

Превращение собственной машины в неприступную крепость происходит по простой причине. Как правило, снег попадает на уплотнители дверей либо в щели механизмов дверных ручек и затем тает там от тепла прогретой машины. Позднее, когда машину оставляют на стоянке, мороз превращает эту влагу в лёд. Последний блокирует механизмы и «склеивает» уплотнители в дверных проёмах.

Поветрие среди автопроизводителей оснащать свои модели выдвижными и складывающимися дверными ручками усугубляет проблему. В подвижные элементы попадает много снега, серьёзно повышая риск примерзания модных дверных механизмов. Что же делать, если дверь примёрзла и не открывается?

Обходной путь

Когда не получается открыть водительскую дверь, имеет смысл попробовать проникнуть в машину через одну из пассажирских или через дверь багажного отделения — в случае кроссовера/универсала или хэтчбека. При успехе следует пробраться за руль, завести машину и прогреть её. Тепло в салоне со временем разморозит водительскую дверь.

Мягкая сила

Примёрзшую дверь для начала можно аккуратно обстучать по периметру открытой ладонью руки — чтобы попытаться разрушить ледяную спайку между уплотнителями. И с небольшим (!) усилием постараться пошевелить ручку двери. Если мы имеем дело с утапливающимися ручками, то, как и в случае с уплотнителями, лёгкими ударами ладони пытаемся расколоть лёд в щелях.

Прогрев

Замёрзший дверной замок и ручку можно попытаться отогреть. Но только ни в коем случае не лейте на дверь кипяток! Резкий перепад температур совсем не полезен для ЛКП. Кроме того, кипяток — это же тоже вода. Открыв машину с его помощью однажды, вы автоматически создаёте себе аналогичную проблему с замёрзшими замками на будущее.

Горячую воду следует залить в грелку или нечто подобное — хоть в подходящий по размеру герметичный пластиковый пакет. Грелку прижимаем к замку и держим, пока она не прогреет механизм и не растопит в нём лёд.

Используем химию

Лёд в механизме открывания двери можно растопить, воспользовавшись свойством спиртов противостоять замерзанию. Если в кармане лежит заранее приобретённый спрей-размораживатель (он содержит изопропиловый спирт, как зимняя «омывайка»), обрабатываем им проблемный механизм. Так, чтобы содержимое проникало в щели.

Когда под рукой нет специализированного спрея-размораживателя, можно сделать его самостоятельно. Для этого нужно взять незамерзающую жидкость омывателя ветрового стекла (самую морозостойкую из доступных) или просто изопропиловый спирт — он продаётся в магазинах, торгующих автохимией.

Заливаем жидкость в пульверизатор из-под какого-нибудь бытового чистящего средства. И обрабатываем таким импровизированным спреем щели замёрзшего дверного механизма. Через несколько минут спирт растопит образовавшийся там лёд и дверь можно будет открыть.

Если замёрз стояночный тормоз

Так изредка бывает, когда колодки примерзают к тормозному диску. Способов их освободить собственными силами без привлечения «тяжёлой артиллерии» в виде мощной тепловой пушки или эвакуации машины в тёплое помещение, немного. Фактически он один.

Кипятим несколько литров воды, а потом обливаем ими тормозные диски и суппорты задних колёс — «ручник» чаще всего работает на них. Проблемой может стать дизайн колёсного диска: его элементы порой сильно затрудняют доступ горячей воды к тормозным механизмам.

После разморозки «ручника» следует совершить короткую поездку с несколькими интенсивными торможениями. Это нужно, чтобы тормозные механизмы как следует прогрелись и благодаря этому просохли.

Профилактика замерзания дверей

Общий совет: содержите дверные механизмы и уплотнители дверей в сухости, и они не замерзнут. Однако выполнить его в реальной жизни крайне сложно. Поэтому следует как-то изолировать друг от друга поверхности, которые могут смерзнуться. Чтобы даже при попадании воды их не «склеило» льдом.

Наилучшее средство для этого — профилактическая обработка каким-нибудь силиконовым спреем, силиконовой смазкой и т.п. Любой магазин автозапчастей имеет их в приличном ассортименте.

В основе любой «силиконки» — вне зависимости от бренда, цены и рекламных надписей на баллончике/пузырьке — вещество под названием полиметилсилоксановая жидкость (иначе — диметилсилоксан, полиметилсилоксан, силиконовое масло). Это водоотталкивающее, крайне химически инертное вещество, способное проникать в любые щели. Обработанные им поверхности (уплотнители дверей, детали замков, дверных ручек и т. п.) гарантированно не замёрзнут в мороз — хоть засыпь их снегом или залей водой. Проверено!

Кроме того, силиконовое масло способствует сохранению эластичности резиновых уплотнителей. Главное — периодически повторять обработку «силиконкой»: со временем её слой истончается и хуже предохраняет защищаемую поверхность от контакта с водой.

Выводы