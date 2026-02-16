Эти навыки помогут выжить: важные советы для езды по гололёду

После оттепели, смывшей снежные шапки, в столицу и европейскую часть России вернулись минусовые температуры и снегопад. Результат — подтаявшие отвалы во дворах превратились в ледяные глыбы, а дороги покрылись коркой стекловидного льда. Департамент транспорта Москвы опубликовал предупреждение для водителей, в котором призвал воздержаться от поездок на личном транспорте, а также закладывать на них больше времени, если нет возможности не выезжать. Именно на этот случай мы подготовили пошаговую инструкцию для водителей, которая позволит минимизировать риски при езде во время температурных качелей.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Этап первый: освобождение автомобиля из ледяного плена

Поездка на машине в такой день начинается не с прогрева двигателя, а с проверки, пустит ли она вас внутрь. Ледяная корка после оттепели, мокрого снега или ледяного дождя известна своим коварством: она намертво прихватывает двери и замки.

Начните с попытки открыть водительскую дверь. Если она не поддаётся, не спешите дергать ручку что есть силы — так можно сломать её или порвать резиновый уплотнитель. Обойдите автомобиль и попробуйте открыть другие двери. Нередко задняя или противоположные двери оказываются менее замёрзшими.

Если не открывается ни одна из них, можно аккуратно надавить на дверь по периметру, стремясь вмять её в проём: сначала на рамку стекла, затем на основную часть. Тонкий лёд при этом может хрустнуть и отпасть. В особо сложных случаях можно использовать теплую незамерзайку, заливая её в щели. Категорически нельзя лить кипяток — это гарантированно повредит лакокрасочное покрытие и может вызвать трещины на стекле.

© Claudiu Maxim/Shutterstock

Этап второй: запуск мотора и очистка стёкол

После того как вы попали в салон, запускайте двигатель и сразу направьте поток тёплого воздуха на ветровое стекло. Прогрев должен быть плавным, чтобы избежать термического шока и трещин на охлаждённом снаружи стекле. Заодно включите обогрев заднего стекла и зеркал.

Пока мотор греется, используйте время для очистки машины снаружи. Не пытайтесь сразу скрести лёд. Сначала нанесите на стёкла и заледеневшие дворники специальный размораживатель — антилёд. Дайте ему минуту подействовать, после чего корка легко снимется скребком или даже щёткой. Очищать нужно не только лобовое стекло, но и боковые, а также фары — обзорность должна быть идеальной.

© Studio113/Shutterstock

Этап третий: выезд со двора и первое движение

Не трогайтесь с места резко, рванув с пробуксовкой. Из-за перепада температур тормозные колодки могли примёрзнуть к дискам или барабанам. При трогании это может сопровождаться громким скрежетом — это нормально, не пугайтесь, лёд разрушается. Но будьте готовы к тому, что первое торможение может оказаться неэффективным, если обледенели тормозные диски. Поэтому, начав движение, аккуратно нажмите на педаль тормоза пару раз на самой малой скорости, чтобы просушить механизмы и убедиться в их работоспособности.

Оцените покрытие: если под колёсами чистый асфальт, обработанный реагентами, — это один сценарий, но ситуация кардинально меняется, если из парковочного кармана вы попадаете в глубокую ледяную колею. Во дворах после оттепели и последующих заморозков часто образуются желоба глубиной в несколько сантиметров, и выбраться из них — задача повышенной сложности.

При попытке выбраться из колеи, ни в коем случае не пытайтесь выскочить из неё резким поворотом руля и ударным нажатием на газ. Это гарантированно приведёт к тому, что машину либо развернёт поперёк дороги, либо вы просто сядете на ледяной бруствер между желобами, повредив пороги или подвеску.

Перед началом движения убедитесь, что колёса стоят прямо. Трогаться нужно плавно, с минимальным усилием на педаль газа, позволяя колёсам найти сцепление. Если чувствуете, что буксуете, а выбраться нужно, можно попробовать раскачать автомобиль, отпуская газ, чтобы слегка откатиться назад, после чего снова нажать на акселератор. Либо сделайте это, используя передачи переднего и заднего хода (на авто с АКП делать это нужно с паузами, чтобы дать время коробке переключиться). Но самый безопасный метод — выйти и оценить обстановку визуально. Иногда проще потратить пять минут, чтобы лопатой срубить ледяные наросты перед колёсами, чем потом менять пробитое колесо или ремонтировать подвеску.

Если колея — единственный путь, ваша задача не вырываться из неё до самого выезда со двора. Двигайтесь строго в колее, прочно удерживая руль и не давая ему отклоняться. Скорость должна быть минимальной, сопоставимой с пешеходной. Любой резкий манёвр в таких условиях с высокой долей вероятности закончится тем, что машину выставит боком. И помните: выезжая из колеи на более-менее чистый участок, будьте готовы к тому, что машину может слегка повести — колёса начнут цепляться за асфальт иначе, чем за лёд.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Этап четвёртый: двигайтесь на дороге максимально плавно

Как только выехали на улицу, забудьте о резких движениях до самого конца поездки. Даже незначительная резкость при управлении автомобилем, допустимая в обычных условиях, в гололёд приводит к заносу.

Скорость и дистанция

Это два главных параметра выживания. Тормозной путь на льду увеличивается в 5–8 раз. Поэтому скорость должна соответствовать обстановке (видимости, состоянию полотна), а дистанция до впереди идущего автомобиля должна быть увеличена как минимум в два-три раза по сравнению с летней. Забудьте про правило «одной машины» — держите впереди столько места, сколько требуется для полной остановки без экстренного торможения.

Торможение

Идеальный способ замедлиться на льду — торможение двигателем. Если у вас механическая коробка, плавно понижайте передачи. Если автомат или вариатор, там часто есть зимний режим, который помогает делать это эффективнее. Если же вам нужно нажать на педаль тормоза:

На машине с ABS жмите на педаль с постоянным усилием, система сделает всё за вас, не давая колёсам заблокироваться. Не пугайтесь вибрации педали и характерного треска — это нормально.

Если ABS нет, применяйте прерывистое торможение (несколько коротких нажатий), чтобы не заблокировать колёса и не уйти в неуправляемый занос.

И возьмите за правило — любое изменение траектории (перестроение, поворот) должно начинаться с включения поворотника и только потом — с плавного движения рулём.

© Shutterstock

Опасные участки

Особую бдительность проявляйте на мостах, эстакадах и в низинах — там лёд образуется в первую очередь и держится дольше всего из-за продуваемости конструкций. На перекрёстках будьте готовы к тому, что другие водители не смогут остановиться или тронуться, поэтому выезжайте на перекрёсток, только убедившись, что вас пропускают.

Думайте о пешеходах

Наконец, не забывайте, что в такие дни дорога опасна не только для вас, но и для пешеходов. Они тоже могут поскользнуться и упасть прямо перед вашим автомобилем. Проявляйте максимум внимательности, особенно вблизи остановок и пешеходных переходов. Берегите себя и свой автомобиль в эти коварные дни межсезонья.