Таксист рассказал, как ездить без интернета: лайфхаки для водителей

Перебои с мобильным интернетом, которые последние месяцы испытывают на себе жители российских регионов, добрались и до столицы. То, что ещё недавно казалось локальной проблемой, теперь стало реальностью для водителей в центре Москвы. Оплатить парковку, построить маршрут в навигаторе, получить или закрыть заказ в такси — привычные действия превращаются в квест. Мы поговорили с водителем такси, который продолжает работать в этих условиях, и выяснили, какие лайфхаки реально работают, а от каких лучше отказаться. Его опыт — готовая инструкция для любого автомобилиста.

«Стараюсь в проблемные места не заезжать»: личный опыт таксиста

Наш собеседник Олег работает в такси уже более десяти лет, но последние дни стали для него настоящим вызовом. Перебои со связью бьют по карману: бизнес терпит убытки, пассажиры нервничают, а штрафы за неоплаченную парковку могут свести на нет дневной заработок. Вот как он адаптировался к новой реальности.

Первое, что сделал Олег, — ограничил территорию работы. В приложении «Яндекс.Про» есть функция «Мой район», и Олег установил границы, исключив центр Москвы внутри ТТК.

«Я стараюсь в проблемные места не заезжать, — объясняет он. — Закрываю заказ и уезжаю за ТТК».

Это не панацея от отсутствия интернета, но всё же способ снизить риски: так меньше вероятность получить заказ в зоне, где связь полностью пропадает.

Охота за сигналом: два оператора и старые стандарты

Если заказ всё же приводит в район с плохим покрытием, Олег использует технические хитрости. У него в телефоне сим-карты двух операторов, и там, где не работает Билайн, он переключается на МТС, который, по его словам, «получше тянет интернет».

Кроме того, ручное переключение телефона в режимы 2G или 3G иногда помогает совершить последнее действие — например, закрыть заказ. Но, как отмечает водитель, получить новый заказ в таком режиме уже не получится.

«Заказ по телефону» — палка о двух концах

Яндекс действительно давно разработал функцию получения заказов через телефонный звонок для случаев отсутствия интернета. Но Олег к ней относится резко отрицательно, называя её «ерундой». И дело не только в технических сбоях.

«Вообще, конечно, заказы по телефону — это полная дичь с учётом того, что телефоном пользоваться за рулём запрещено и кругом камеры», — возмущается он.

О объясняет, что ему сначала приходиться принимать звонки, чтобы услышать адрес конечной точки, а потом он сам звонит клиенту. Меж тем, ему также нужно звонить, чтобы поменять статус заказа на «прибыл», потом звонить, чтобы начать выполнять заказ, а затем звонить еще раз звонить, чтобы завершить заказ.

«Короче, это полная ерунда. К этому ведь добавляются проблемы и с самой мобильной связью. Например, у меня был заказ в Москва-Сити был, но я не мог дозвониться до пассажиров ни по МТС, ни по Билайн. Даже находясь на точке подачи машины, нет никакой уверенности, что у клиента отображается моё фактическое местоположение», — рассказывает Олег.

При этом пассажирам, заказывающим такси по телефону, чаще всего доступен только «Эконом», а более высокие тарифы, такие как «Комфорт» или «Бизнес», заказать сложнее. Наконец, это влечёт финансовые потери: повышенный спрос не действует, компенсация за подачу, если клиент не вышел и отменил заказ, не начисляется, а режим «Гибкий» с его пониженной комиссией также не работает, если конечная точка неизвестна.

«В общем, с учётом этих реалий заказ по телефону не панацея и проблем больше, чем выгоды», — подводит итог водитель.

Главный аргумент Олега — это даже не деньги, а безопасность и закон: бесконечные звонки за рулём неизбежно приведут к штрафам с камер или, что ещё хуже, к аварии.

Кошмар парковки

Не менее острая проблема, по словам Олега, — это оплата парковки. Даже получил заказ по телефону, водитель вынужден ждать клиента, паркуясь зачастую в платной зоне. Приложение «Парковки России» без интернета не работает. В теории можно ловить городской Wi-Fi, но в центре Москвы он работает в пределах Садового и ТТК, а на подключение уходят драгоценные минуты. При этом для юридических лиц штраф за неоплату и вовсе составляет 50 000 рублей, так что для таксиста это огромный риск.

Чтобы не попасть на штраф, водители уезжают и нарезают круги в ожидании клиента. Но в таком случае не факт, что пассажир дождётся и не отменит заказ из-за отсутствия авто на месте. Таким образом, проблема парковки замыкает круг: без интернета её нельзя оплатить, а если отъехать — потеряешь заказ.

Олег также отмечает, что трудности с интернетом накладываются и на традиционные весенние проблемы. «А за МКАДом сейчас тоже “минное поле”: вот эти ямы, грязь, лужи», — говорит он, имея в виду состояние дорог в области. Это добавляет дополнительный стресс водителям, которые и так борются со связью.

Пассажиры и «бомбилы»: рынок меняется

Интересно, что перебои с интернетом меняют и поведение пассажиров.

«Люди настолько отучились думать альтернативно, что стоят толпами со смартфонами, тыкают в них, ничего не получается, но никто не готов поймать машину от руки, договориться и уехать куда надо без посредников», — отмечает Олег.

В то же время на вокзалах уже появились стихийные таксисты, проще говоря бомбилы, которые предлагают уехать за наличку по своей цене. Это показывает, что рынок начинает адаптироваться к новым условиям старыми, доцифровыми методами.

Водители уходят: от «премиума» к доставке

Проблемы со связью и резкое падение спроса ударили и по структуре самого таксопарка. Олег рассказывает, что многие его коллеги меняют профессиональную траекторию.

«Из-за просадки по заказам и их цене многие из чёрных тарифов (ultima, «бизнес», «премиум», «элит») сдали машины из-за высокой аренды и пересели на жёлтые тарифы такси», — говорит наш собеседник.

Другими словами, водители дорогих автомобилей, аренда которых стоит существенных денег, больше не видят смысла в переплате, когда заказов мало и они дешёвые.

Часть водителей и вовсе решила взять паузу. По словам Олега, многие действительно берут тайм-аут, «пока творится вся эта с неразбериха с интернетом и с отсутствием заказов».

Третьи же нашли временную альтернативу в смежной сфере: переключаются на доставку и возят посылки вместо пассажиров. Это логичный шаг: спрос на доставку еды и товаров менее чувствителен к кратковременным перебоям со связью, а порог входа для курьера на автомобиле значительно ниже, чем для таксиста премиум-класса.

Полезные советы: опыт таксиста для обычных водителей

Опыт Олега и официальные инструкции могут пригодиться не только профессиональным водителям, но и всем, кто садится за руль. Вот что нужно знать, готовясь к поездке по городу, где интернет может пропасть в любой момент.

Самое главное — подготовиться до выезда, сделав всё дома на Wi-Fi.

Необходимо скачать офлайн-карты в приложениях 2ГИС, Яндекс Карты и других — эта функция работает отлично, и даже без интернета они будут определять ваше местоположение по GPS и прокладывать маршруты. В Яндекс Картах для этого нужно зайти в аватар, выбрать «Офлайн-карты» и скачать город, а в 2ГИС — через меню выбрать «Список городов» и также скачать нужный.

в приложениях 2ГИС, Яндекс Карты и других — эта функция работает отлично, и даже без интернета они будут определять ваше местоположение по GPS и прокладывать маршруты. В Яндекс Картах для этого нужно зайти в аватар, выбрать «Офлайн-карты» и скачать город, а в 2ГИС — через меню выбрать «Список городов» и также скачать нужный. Кроме того, стоит заранее сохранить в телефонной книге важные номера: для оплаты парковок в Москве это номер 7757 и номер голосового помощника парковок 3210. Если интернет пропал уже в дороге, оплатить парковку можно попытаться двумя способами, работающими через обычную голосовую связь. Первый — по SMS: нужно отправить сообщение на номер 7757 с текстом строго по формату «номер парковки, номер авто, количество часов». Второй — по звонку на номер 3210, где голосовой помощник поможет запустить парковочную сессию.

Как показывает опыт нашего собеседника, наличие сим-карт от разных операторов, значительно повышает шансы поймать сеть в «мёртвой» зоне.

Что касается навигации, то даже без интернета, с заранее скачанными картами, вы не останетесь совсем без неё. Прокладка маршрута по точкам А и Б будет работать. Однако стоит быть готовым к тому, что данные о пробках будут недоступны.

В условиях новой реальности не стоит надеяться на авось. Если вы видите, что впереди зона молчания, лучше перестраховаться: заранее посмотреть маршрут, оплатить парковку по смс и быть готовым к тому, что связь может оборваться в самый неподходящий момент.

Всё самое интересное собрали тут.