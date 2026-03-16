Как не угробить авто после длительной зимней стоянки: нюансы весеннего пуска

Мощные снегопады минувшей зимы поставили на вынужденный прикол машины многих автовладельцев. «Рамблер/авто» подробно рассказывает, как правильно реанимировать авто, простоявшее долгое время под сугробом.

Прежде всего скажем, чего не следует делать: садиться за руль и пытаться сходу запустить мотор автомобиля, который провёл без движения месяц-другой. Это как минимум может добить аккумулятор, изрядно севший за время длительного простоя. Последовательность действий при оживлении застоявшейся машины должен быть следующим.

Подготовка к запуску двигателя

1. Провода

Открываем капот и внимательно изучаем все доступные для обзора провода и разъёмы, включая клеммы аккумулятора. Они могли сильно окислиться из-за повышенной влажности под капотом. Если с разъёмами и проводами всё в порядке, в профилактических целях зачищаем клеммы аккумулятора — чтобы уменьшить потери энергии при запуске двигателя.

2. Ремни

Осматриваем все доступные взору ремни приводов. Если они имеют явные признаки сильного износа (трещины, надрывы), то лучше машину не заводить, а отвезти её на эвакуаторе в автосервис для нормального обслуживания.

3. Свечи зажигания

Рекомендуется выкрутить свечи зажигания и убедиться, что они в порядке. Если они загрязнены, лучше их заменить на новые – чтобы облегчить запуск. Кроме того, некоторые автовладельцы рекомендуют влить через открытые свечные колодцы немного моторного масла в каждый цилиндр. Ведь за время стоянки вся смазка из них стекла в картер и первые движения поршней при запуске будут происходить «на сухую», вызывая усиленный износ трущихся поверхностей. Предварительно впрыснутое в цилиндры масло предотвратит такой сценарий.

4. Масло в моторе

Проверяем уровень масла в двигателе. Даже если он в пределах нормы, но позволяет долить хотя бы пол-литра, обязательно воспользуйтесь этим и повысьте уровень смазки в моторе. Бывает, что за время длительной стоянки моторное масло успевает расслоиться. Порция свежей жидкости хотя бы частично перемешает содержимое картера двигателя и после запуска к парам трения мотора сразу же поступит полноценная смазка.

5. Антифриз и тормозная жидкость

Проверяем уровень антифриза и тормозной жидкости. При необходимости доливаем охлаждающую жидкость. Параллельно проверяем наличие воды в тормозной жидкости специальным тестером. Если прибор покажет больше 2% воды — первым делом после запуска машины следует отправиться в автосервис и заменить тормозную жидкость.

6. Топливо

Бензин и дизтопливо неплохо переносят хранение в бензобаке даже на протяжении года. Не говоря уже о месяце-двух. Но если во время стоянки бак был не полон, есть риск, что в топливе собрался водяной конденсат. Вода в бензобаке совсем не полезна ни для него, ни для топливной системы. Поэтому перед первым пуском мотора заливаем в него примерно пол-литра изопропилового спирта — он свяжет воду и «растворит» её в бензине. Затем доливаем в полупустой бак 10–20 литров (сколько войдёт) свежего бензина. Чтобы там всё перемешалось и спирт смог как следует взаимодействовать с водой.

7. Асфальт под машиной

Осматриваем асфальт вокруг и под машиной. Он должен быть сухим — без следов протечек технических жидкостей из машины. Если обнаруживаем на асфальте пятна масла или антифриза после запуска мотора, контролируем их уровень в двигателе и отправляемся в автосервис ликвидировать причины течей.

8. Колёса

Осматриваем шины на предмет физических повреждений и контролируем давление. При необходимости подкачиваем их до рекомендованного уровня.

Запуск мотора

После такого подробного осмотра авто, можно приступать к запуску двигателя. Поскольку аккумулятор за это время почти наверняка сел, настоятельно рекомендуется заводить машину с использованием пускового устройства или «прикурив» от другой машины. Либо заранее зарядив аккумулятор своего авто, если у вас есть портативное зарядной устройство. Эти меры позволят избежать вероятного критического разряда батареи в момент пуска, существенно продлив срок её жизни.

Действия после запуска двигателя

Не стоит начинать движение сразу же после того, как успешно завели двигатель. За это время, в том числе и из-за резких перепадов температуры, могли потерять эластичность и герметичность какие-нибудь шланги, трубки, прокладки и т.п. И после пуска через них могут начаться течи. Поэтому терпеливо прогреваем силовой агрегат в течение хотя бы 10 минут с открытым капотом. Наблюдаем за давлением масла по датчику на приборной панели, а также визуально контролируем возможное появление протечек в моторном отсеке. Движение начинаем, только убедившись, что всё в порядке.

Начало движения

За время длительной стоянки резиновые и пластиковые детали подвески, а порой и покрышки под весом машины деформируются и приобретают неправильную форму. Для возвращения в нормальное состояние им требуется какое-то время. Поэтому примерно 10 километров сразу после длительной стоянки рекомендуется двигаться на небольших скоростях и по ровной дороге. Это нужно, чтобы обеспечить резиновым изделиям на первых порах щадящий режим эксплуатации. Иначе срок службы подвески и покрышек может изрядно сократиться.

Главное

