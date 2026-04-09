Водителей предупредили о серьёзной опасности

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Москву и ряд регионов России придёт сильное похолодание. Ожидаются метели, ночные морозы до –5 °C и ветер с порывами до 15 м/с. Такие условия создают серьёзную угрозу для всех, кто окажется за рулём. Особенно, если автомобиль уже переобут в летние шины. Столичный департамент транспорта уже попросил горожан по возможности воздержаться от поездок на личных автомобилях и пересесть на общественный транспорт. Но как быть, если планы сложно изменить? Разбираем главные риски и конкретные действия в их случае, которые помогут сохранить не только автомобиль, но и жизнь.

Перепад температур: какие опасности ждут водителей

Больше всех рискуют те, кто уже поменял зимние шины на летние. При понижении температуры резиновая смесь летних покрышек теряет эластичность, грубо говоря, «дубеет». Это резко ухудшает сцепные свойства на заснеженной или обледенелой дороге.

К тому же у летних шин мало ламелей — специальных тонких прорезей, которые помогают цепляться за скользкую поверхность. В итоге тормозной путь увеличивается, а риск уйти в занос становится гораздо выше.

Специалисты предупреждают: летние шины конструктивно не приспособлены для работы при минусовых температурах и при контакте с холодным или ледяным покрытием.

Игнорирование этого факта напрямую угрожает жизни и здоровью людей в машине. Пик опасности приходится на утренние часы, когда дорога особенно скользкая после ночного заморозка.

Однако и водители на зимней резине не застрахованы от серьёзных проблем.

Во‑первых, метель резко ухудшает видимость. Снег, летящий в лобовое стекло, слепит и не даёт нормально оценить обстановку, а боковой ветер с порывами (при 15 м/с и выше) способен сдуть автомобиль с полосы даже на прямой дороге, особенно на мостах, эстакадах и открытых участках трассы.

Во‑вторых, из‑за резкого перепада температуры дорожное покрытие становится непредсказуемым. Днём снег может подтаивать, а к вечеру и ночью превращаться в ледяную корку. Так называемый «чёрный лёд» практически незаметен, но крайне опасен: тормозной путь на нём вырастает в разы даже на отличной зимней резине.

В‑третьих, на дорогах появляется сразу несколько категорий разных водителей. Одни уже переобулись на лето. Другие круглый год используют всесезонку. Третьи всё еще «на зиме», расслабляются и забывают, что даже шипованная резина не всесильна при накате и на льду. В итоге кто‑то тормозит резко, кто‑то двигается слишком медленно, а кто‑то пытается обгонять в метель. Такая разномастность стилей вождения и уровней подготовки создаёт хаос на дороге.

Наконец, в-четвёртых, нельзя забывать про снежные заносы. При порывистом ветре сугробы на дороге могут вырасти за считанные минуты. Машина рискует не только потерять управление, но и просто застрять в снегу на ровном месте, а выбраться без лопаты и троса будет крайне сложно. Особенно уязвимы низкие автомобили с малым дорожным просветом.

Как подготовиться заранее

Если вы уже переобулись на летнюю резину, по возможности вернитесь на зимнюю, особенно если планируете ехать далеко. Это в любом случае будет дешевле кузовного ремонта. Если же поездки не избежать, а резина осталась летней, придётся предельно снизить скорость, увеличить дистанцию и избегать резких торможений. Выбирайте маршрут с минимумом крутых спусков, подъёмов и узких дорог.

Перед поездкой проверьте омывающую жидкость. Многие весной переходят на летнюю омывайку или обычную воду, и это серьёзная ошибка. При ночных заморозках вода в бачке и системе замёрзнет, что чревато не только разрывом бачка и повреждением трубок, но и выходом из строя насоса. Самый разумный подход — не сливать зимнюю омывающую жидкость полностью, а разбавить её водой в пропорции 2:1 (две части незамерзайки на одну часть воды). Такой состав не замёрзнет при морозе и справится с грязью.

Также измерьте давление в шинах — при резком похолодании оно падает, что ухудшает управляемость и удлиняет тормозной путь. Заодно проверьте щётки стеклоочистителя: старые или повреждённые дворники не справятся со снегом и грязью, а хороший обзор сейчас критичен.

Наконец, отправляясь в дальнюю поездку, всегда заправляйте полный бак. В багажнике должны лежать буксировочный трос, лопата, рабочие рукавицы. Не забудьте зарядное устройство для телефона, термос с горячим чаем и небольшой запас еды. Тёплая одежда и одеяло тоже не будут лишними — они выручат, если вы попадёте в многокилометровую пробку или затор.

Главные принципы безопасного вождения в плохую погоду

В сильную метель помимо ближнего света обязательно включайте противотуманные фары и задний противотуманный фонарь. Одних габаритных огней часто недостаточно, чтобы вас вовремя заметили.

Скорость должна соответствовать условиям видимости. Если вы различаете объекты на расстоянии всего 50 метров, не разгоняйтесь быстрее 50 км/ч. Правило «остановочный путь короче расстояния видимости» на скользкой дороге становится критическим. То же касается и дистанции до впереди идущего автомобиля, её необходимо увеличить в 2–3 раза по сравнению с обычными условиями.

Избегайте резких манёвров: обгонов, перестроений, резкого торможения. Тормозите плавно и заблаговременно. На машине с ABS жмите на педаль уверенно — система не даст колёсам заблокироваться. На автомобиле без ABS применяйте прерывистое торможение: нажимайте и отпускайте педаль, чтобы колёса не заблокировались, и вы не теряли управление.

По возможности используйте торможение двигателем — снижайте скорость, переключаясь на пониженные передачи. На спусках заранее включите пониженную передачу, на подъёмах держите скорость, которая позволит не переключаться прямо во время подъёма — это предотвратит пробуксовку.

Если автомобиль начало заносить, не паникуйте и не бейте по педали тормоза. Плавно уберите ногу с газа и поверните руль в сторону заноса, задняя часть пошла влево — туда же крутите руль, и наоборот. На переднеприводной машине можно аккуратно прибавить газ и выровнять руль.

Как действовать, если непогода застала в пути

Если метель застала вас уже в дороге, особенно на загородной трассе, лучшее решение — переждать ухудшение погоды в надёжном укрытии. Подойдёт автозаправочная станция, придорожное кафе или ближайший населённый пункт. Если удобного укрытия поблизости нет, лучше остановиться на небольшой возвышенности, чтобы машину было видно и не занесло снегом.

В случае, когда вы всё же застряли на заметённой трассе, не медлите — звоните по номеру 112. Оператор свяжет вас со спасателями. Если автомобиль оснащён кнопкой «ЭРА-ГЛОНАСС», можно подать сигнал тревоги через неё: тогда координаты вашего местоположения автоматически передадутся в экстренные службы.

Что делать при ДТП на трассе

Очень опасны так называемые цепные столкновения, когда, к примеру, сначала одна машина врезается в отбойник, а затем в неё один за другим влетают следующие автомобили. Даже если вы сами соблюдаете дистанцию и скоростной режим, это не гарантирует безопасности — другой водитель может потерять управление и въехать в вас при встречном разъезде или при обгоне.

Если вы попали в ДТП или стали очевидцем аварии, немедленно включите аварийную сигнализацию. Если ситуация не угрожает жизни, выставьте знак аварийной остановки и немедленно покиньте проезжую часть, переместившись за барьерное ограждение. И уже из безопасного места сообщите о случившемся в экстренные службы.

Заключение

Внезапное весеннее похолодание и метель — серьёзные испытания для всех водителей. Штормовой ветер, снегопады, гололедица и морозы до –5 °C создают условия, в которых даже опытный автомобилист может оказаться в опасной ситуации.

Самый надёжный совет: если нет крайней необходимости ехать, оставайтесь дома.

Если поездка неизбежна, следуйте приведённым рекомендациям. Заранее подготовьте автомобиль, особенно омывающую жидкость и шины. Снизьте скорость, увеличьте дистанцию, избегайте резких манёвров и помните о правильных действиях при заносе. Берегите себя и своих пассажиров.