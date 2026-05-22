Как правильно подключить провода, чтобы «прикурить» автомобиль: инструкция

Севший аккумулятор — ситуация довольно обыденная и решается заимствованием электричества у автомобиля-донора. Однако небрежность в подключении чревата возможностью сжечь дорогую электронику. Ошибка в полярности или резкий скачок напряжения могут мгновенно вывести из строя чувствительные блоки управления. Мы подготовили краткий гайд, как правильно оживить мотор и не превратить при этом машину в недвижимость.

Подготовка: проверка проводов и АКБ

Прежде чем доставать кабели, осмотрите севший аккумулятор. Если на корпусе видны трещины, подтеки электролита или ощущается резкий кислый запах — «прикуривать» нельзя, это грозит взрывом. Также убедитесь, что обе машины имеют одинаковое напряжение сети (12 В). Попытка завести легковую машину от 24-вольтового грузовика фатальна для электроники первой.

Особое внимание — проводам. Рынок наводнен дешевыми комплектами с толстой изоляцией, но тонкими жилами. Для уверенного пуска мотора объемом 2.0 литра нужны кабели с сечением медной жилы не менее 16–25 мм². Тонкие провода просто перегреются, не передав стартеру нужный пусковой ток.

Безопасная схема подключения

Заглушите двигатель донора, выключите зажигание и все энергопотребители на обеих машинах.

Соблюдайте строгую последовательность:

Плюс к реципиенту. Подключите красный зажим к плюсовой клемме (+) разряженного аккумулятора. Плюс к донору. Второй конец красного провода подсоедините к плюсовой клемме (+) заряженного аккумулятора. Минус к донору. Подключите черный зажим к минусовой клемме (–) заряженного АКБ. Минус к «массе». Второй конец черного провода подключается не к клемме севшей батареи, а к «массе» реципиента — любой неокрашенной металлической части двигателя или специальному штырю на кузове.

Подключение к «массе» в стороне от батареи предотвращает риск взрыва гремучего газа, который может выделяться из разряженного АКБ при возникновении искры.

Процесс пуска и защита электроники

После подключения подождите 10 минут. Если аккумулятор реципиента разряжен глубоко, можно завести донор и дать ему поработать на 2000 об/мин — это немного «взбодрит» севшую батарею.

Важнейший нюанс: перед тем как крутить стартер на неисправной машине, обязательно заглушите двигатель донора и выключите его зажигание. Это убережет генератор и ЭБУ донора от мощного скачка обратного напряжения. Если мотор не завелся с трех попыток, проблема может быть не в электрике, и стоит вызвать техпомощь.

Отключение проводов

После успешного запуска дайте мотору поработать и отключайте кабели в строго обратной последовательности: сначала минус с «массы» ожившей машины, затем минус с донора, плюс с донора и, наконец, плюс с реципиента.

Для тех, кто не хочет рисковать, идеальной альтернативой стали портативные пусковые устройства. Они компактны, имеют встроенную защиту от короткого замыкания и позволяют завести автомобиль в одиночку, не нагружая чужую бортовую сеть.