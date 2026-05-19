Хотя календарное лето ещё не наступило, центральные и южные регионы России накрыла настоящая июльская жара. И пока мы наслаждаемся солнцем, наш железный конь буквально «варится заживо». И если в такой период допустить ряд ошибок — неважно, по незнанию или халатности, — можно легко отправить автомобиль на капитальный ремонт. В нашем материале мы собрали пять самых коварных летних привычек, которые могут крайне негативно сказаться на здоровье вашей машины.

Заправка низкооктановым топливом

Желание сэкономить на бензине в жару — самая разрушительная ошибка. Многие считают, что разница между 92-м и 95-м заключается лишь в составе присадок, но физика работы двигателя говорит об обратном.

Высокая температура воздуха дополнительно нагревает камеру сгорания, что повышает риск детонации — то есть самопроизвольного взрывного воспламенения топлива. Чем ниже октановое число бензина, тем меньше его стойкость к детонации и выше угроза неконтролируемого самовозгорания.

Это явление фактически разрушает детали шатунно-поршневой группы. Первыми страдают поршневые кольца и перемычки между ними, а при сильной детонации может «разбить» и сами поршни. И чем выше термическая и физическая нагрузка на мотор, например, когда с полутора литров объёма за счёт турбины сняли 150 л. с. и более, тем опаснее использование 92-го бензина. В современных турбомоторах с высокой степенью сжатия в сильную жару это может прикончить агрегат буквально за несколько тысяч километров.

Даже если ваш автомобиль допускает применение 92-го по инструкции, риск остаётся высоким.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Езда в «натяг» на низких оборотах

Ещё одна ошибка, связанная с риском детонации в жару, — езда «в натяг» на низких оборотах, когда водитель из экономии или лени не переключается на пониженную передачу. Например, при движении в горку или для обгона давит газ в пол при 1 200–1 500 об/мин.

В обоих случаях это работа мотора на бедной смеси, самой по себе более склонной к детонации, а высокая температура ещё сильнее снижает порог стойкости топлива к самовоспламенению. В итоге в камере сгорания происходит взрыв с уже описанными выше последствиями. В зоне повышенного риска — опять-таки высоконагруженные турбомоторы.

Поэтому перед резким обгоном на машине с МКП старайтесь переключаться на 1–2 передачи ниже. На автомобилях с автоматическими трансмиссиями для исключения езды в натяг можно использовать спортивный режим, когда коробка не спешит переключаться на более высокие передачи и держит обороты мотора в оптимальной для нагрузок рабочей зоне.

Буксировка прицепа или другого автомобиля

Буксировка в жару — серьёзная дополнительная нагрузка на двигатель и трансмиссию. Из-за высокой температуры воздуха их штатные системы охлаждения и так работают на пределе, а дополнительная нагрузка и включённый кондиционер только усугубляют ситуацию.

Поэтому, даже если ваш автомобиль технически способен буксировать прицеп той или иной массы, что обычно указано в документах, в сильную жару лучше отказаться от этой затеи.

Если буксировка неизбежна — отключите кондиционер, двигайтесь на пониженных передачах, не превышайте скорость 50–60 км/ч и каждые 15–20 минут останавливайтесь, чтобы дать остыть двигателю и коробке.

Машинам с вариаторами буксировка любого прицепа или другого автомобиля в жару категорически противопоказана.

© alexgo.photography/Shutterstock

Длительный отдых в машине с работающим кондиционером

Двигатель на холостых оборотах не имеет интенсивного обдува встречным воздухом. Даже если вентилятор радиатора работает постоянно, его производительность ограничена.

При включённом кондиционере компрессор дополнительно нагревает конденсатор, который стоит прямо перед радиатором охлаждения. Горячий воздух от конденсатора нагнетается на радиатор двигателя и антифриз постепенно приближается к точке кипения. Если система охлаждения хоть немного изношена или уровень охлаждающей жидкости ниже нормы — закипание неизбежно.

Кроме того, длительная работа на холостых оборотах в жару опасна для катализатора. Несгоревшее топливо дожигается в нейтрализаторе, перегревая его до 800–1 000 °C. Ячеистые соты плавятся или растрескиваются, забивая выпускной тракт и снижая мощность.

Если вам нужно отдохнуть более 10–15 минут, лучше найти тенистую парковку, заглушить мотор и открыть окна. Спать в машине с работающим кондиционером категорически не рекомендуется: помимо перегрева техники, есть риск отравления угарным газом.

И помните, ни один автопроизводитель не проектирует систему охлаждения ДВС для длительной работы на холостых оборотах в сильный зной.

© DimaBerlin/Shutterstock

Игнорирование уровня и состояния охлаждающей жидкости

Многие водители вспоминают про антифриз только тогда, когда стрелка температуры поползла к красной зоне или загорелась лампочка низкого уровня. В жару это смертельно опасно для мотора. Даже небольшое снижение уровня или потеря свойств жидкости запускают цепь необратимых разрушений.

В штатном режиме антифриз не только охлаждает двигатель, но и смазывает водяную помпу, а также защищает рубашку охлаждения от коррозии. Когда уровень падает, например, из-за микротрещины в радиаторе или испарения через негерметичную пробку расширительного бачка, система начинает подсасывать воздух. Образуются паровые пробки. Циркуляция жидкости прекращается, и двигатель за несколько минут локально перегревается и буквально может заклинить.

Но даже если уровень в норме, жидкость со временем стареет, и температура ее закипания снижается. А кипящий антифриз не охлаждает и становится ещё одной причиной образования воздушных пробок. В итоге мотор снова перегревается.

Чтобы этого не случилось, в расширительном бачке на холодном двигателе минимум раз в месяц проверяйте уровень охлаждающей жидкости. Последний должен быть между метками MIN и MAX. И не забывайте менять антифриз в сроки, прописанные в техническом регламенте.

Если в расширительном бачке вы заметили бурые хлопья, масляный налёт или чувствуете сладковатый запах выхлопа — не откладывайте визит к механику.

© jixiang liu/Shutterstock

Выводы и чек-лист спасения

Чтобы автомобиль пережил летний зной без потерь, придерживайтесь трёх «нельзя» и трёх «нужно».

Три «НЕЛЬЗЯ»:

Не заливайте 92-й бензин в мотор, рассчитанный на 95-й и выше. Экономия в пару рублей обернётся детонацией и убитым двигателем.

Не ездите «в натяг» на низких оборотах (1 200–1 500 об/мин), особенно на турбомоторах. Резкий газ в пол при таких оборотах тоже вызывает детонацию, которая ломает поршни и шатуны.

Не глушите машину сразу после работы с большими нагрузками — буксировки или продолжительной езды на высокой скорости. Дайте двигателю и турбине остыть 1–2 минуты на холостых. И никогда не спите в машине с работающим кондиционером.

Три «НУЖНО»: