Вот за чем важно следить летом: 5 главных причин перегрева мотора

Календарное лето только набирает обороты, а термометры уже показывают значения, при которых система охлаждения двигателя работает на пределе. Перегрев мотора — это не просто высокая температура. Это риск серьёзных и дорогостоящих поломок. Перегрев почти никогда не случается внезапно. Ему предшествуют конкретные неисправности, которые накапливаются неделями или месяцами. Ниже — пять слабых мест системы охлаждения, которые требуют максимального внимания в летнюю жару.

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Старый антифриз, который уже не охлаждает

Уровень антифриза в расширительном бачке в норме, система герметична, а мотор всё равно греется. В такой ситуации водители начинают грешить на всё подряд, но часто виновата сама жидкость. Антифриз — это не вечная субстанция. В его состав входят присадки, ингибиторы коррозии и пакет добавок, повышающих температуру кипения. Со временем, особенно в жару и при интенсивной циркуляции, этот пакет распадается. Этиленгликоль не испаряется, но его способность эффективно отводить тепло резко падает.

В итоге старый антифриз начинает закипать при 100–102 градусах вместо положенных 115–120 у свежего аналога. Что это значит на практике? В обычном режиме мотор может ещё как-то работать, но стоит увеличить нагрузку или попасть в пробку, и жидкость в «рубашке» блока локально вскипает. Образуются пузырьки пара, которые блокируют циркуляцию. Насос гоняет уже не однородную жидкость, а кашу из газа и воды, теплоотвод падает катастрофически и двигатель перегревается.

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Поэтому замена антифриза раз в два-три года или по регламенту производителя — это не маркетинг и не желание сервисов обогатиться, а прямая страховка от закипания. Особенно если вы заливаете готовую жидкость, а не концентрат, который сами разбавляете дистиллятом.

В чём разница? Концентрат даёт максимальную температуру кипения (до 125–130 градусов) и дольше держит свойства. У готовой жидкости запас прочности изначально меньше, а присадки в ней стареют быстрее. А если вы вдруг доливали в систему водопроводную воду, соли жёсткости уже выпали в осадок и снизили теплоёмкость — это добивает и без того постаревший антифриз. Так что правило простое: либо покупаете концентрат и разбавляете только дистиллятом, либо используете готовую жидкость, но не тянете до последнего, а меняете её строго по регламенту или даже чуть раньше.

Въевшаяся грязь между сотами радиатора

Система охлаждения современного двигателя рассчитана на чистый радиатор и нормальный обдув. Но после нескольких лет эксплуатации передняя часть автомобиля напоминает фильтр пылесоса. Пух, песок, мошки, гудронная пыль, мелкие камешки — всё это забивается в соты радиатора кондиционера и радиатора двигателя.

В итоге тонкие алюминиевые пластины перестают продуваться. Вентилятор включается чаще, работает дольше, но радиатор не может отдать тепло набегающему потоку, потому что тот просто не пробивается сквозь грязевую корку. Самое неприятное, что эта проблема нарастает постепенно. Сегодня стрелка чуть выше середины, через месяц ещё на одно деление, а в следующую жару вы встаёте с закипевшим мотором.

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Поэтому опытные механики советуют хотя бы раз в три года, перед началом летнего сезона, снимать бампер и промывать радиаторы снаружи. Не высоким давлением, чтобы не погнуть соты, а аккуратной струёй и специальной щёткой. Если этого не делать, а просто обновить антифриз, толка не будет, грязный радиатор всё равно не сможет отдать тепло в атмосферу.

Умирающий вентилятор

На скорости радиатор продувается набегающим потоком, и вентилятор почти не нужен. Проблемы начинаются в городе, где и скорости меньше, и пробки чаще. Здесь охлаждение радиаторов обеспечивает только электродвигатель вентилятора. Со временем его подшипники изнашиваются, стираются щётки, подгорает коллектор. В итоге вентилятор начинает медленнее вращаться или включается через раз.

Первый признак: температура растёт в пробке, но на трассе возвращается в норму. Второй: кондиционер в пробке начинает дуть теплее, потому что его радиатор тоже не обдувается, при этом стрелка температуры подрагивает. Всё это — поводы как можно скорее проверить вентилятор.

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Отказавший термостат

Термостат — это простой, но критически важный клапан, который направляет антифриз по малому кругу при холодном двигателе или по большому, когда мотор достиг рабочей температуры. Когда он выходит из строя, возможны два варианта развития ситуации.

Первый, самый безопасный — термостат остаётся всё время в открытом положении. Двигатель при этом будет долго прогреваться, расход топлива вырастет, зимой в салоне будет едва тепло, но мотор не перегреется.

Гораздо опаснее, когда термостат заклинивает в закрытом положении или он открывается не полностью. В результате антифриз циркулирует только по малому кругу, минуя радиатор. На холодную это незаметно, но когда мотор прогревается, охлаждающая жидкость не идёт в радиатор.

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Основные признаки: двигатель уже горячий, но верхний патрубок радиатора остаётся холодным, при этом вентилятор включается на максимум и работает бесконечно долго. Если в такой ситуации не заглушить мотор, сильно повышается риск его перегрева со всеми вытекающими последствиями.

Крышка расширительного бачка, которая не держит давление

Об этой детали забывают почти все. И напрасно. Дело в том, что система охлаждения современного двигателя работает не при атмосферном давлении, а при повышенном — от 1,1 до 1,5 бар. Это сделано специально, чтобы поднять температуру кипения антифриза. Каждые 0,1 бара добавляют примерно 3 градуса к точке закипания. И это обеспечивает именно крышка расширительного бачка.

Когда она перестаёт держать давление (износилась резиновая прокладка, сломалась пружина, забился перепускной клапан), система превращается в обычную открытую ёмкость. В результате антифриз закипает при 100–105 градусах, а не при 120, как задумано инженерами.

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Внешне это может никак не проявляться до определённого момента. Вы едете по трассе с хорошим обдувом, всё в порядке. Но как только попадаете в пробку, стрелка температуры охлаждающей жидкости резко идёт вверх. Водитель в панике останавливается, открывает капот, а там всё шипит, и антифриз выплёскивается через горловину. Многие после этого меняют помпу, радиатор, термостат, а причина была в крышке за 400 рублей.

Проверка проста: через 10–15 минут после поездки, когда температура в системе охлаждения несколько понизится, аккуратно открутите крышку бачка. Если при этом слышно шипение сброса давления — крышка работает. Если тихо и крышка открутилась легко — давление не держится. Трещины или потёки на самом бачке тоже нарушают герметичность.

Что делать, если радиатор не справляется

Итак, если температура приближается к красной зоне или загорелась лампа перегрева:

Первое действие — отключите компрессор кондиционера. Кондиционер нагружает двигатель и дополнительно нагревает радиатор потоком горячего воздуха от своего конденсатора.

— отключите компрессор кондиционера. Кондиционер нагружает двигатель и дополнительно нагревает радиатор потоком горячего воздуха от своего конденсатора. Второй шаг — включите отопитель салона на максимум. По сути, вы запускаете дополнительный радиатор в салоне, который забирает часть тепла из антифриза. Мотору станет чуть легче.

— включите отопитель салона на максимум. По сути, вы запускаете дополнительный радиатор в салоне, который забирает часть тепла из антифриза. Мотору станет чуть легче. Третье: остановитесь, но не глушите двигатель. Его выключение остановит циркуляцию жидкости в системе охлаждения, из-за чего локальный перегрев продолжится. Достаточно двух–трёх минут работы на холостом ходу, чтобы температура выровнялась.

Важно! Ни в коем случае нельзя трогать крышку расширительного бачка, пока мотор не остынет настолько, чтобы к нему можно было прикоснуться рукой без риска. Давление в системе охлаждения поднимает точку кипения, и при его стравливании антифриз мгновенно вскипит, вырвавшись наружу. Ожоги лица и рук в такой ситуации — стандартный сценарий.

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Почему не стоит затягивать с профилактикой

Профилактика всех пяти описанных проблем обойдётся в сумму от 500 рублей (новая крышка бачка) до 5–15 тысяч (замена антифриза и чистка радиатора). Если же пропустить предупреждающие признаки и довести двигатель до закипания, счёт пойдёт на десятки тысяч. Например, замена прокладки головки блока на массовом автомобиле — это 30–50 тысяч рублей вместе с работой. Если повело саму головку блока, то готовьте 100–150 тысяч и выше. Плюс эвакуатор. Соотношение очевидное.

Главное

Ни одна из перечисленных причин не приводит к перегреву мгновенно. Внимательный водитель заметит предупредительные признаки:

вентилятор стал включаться чаще или работает громче,

стрелка температуры держится чуть выше обычного,

в салоне стало теплее при том же режиме кондиционера.

Если вы обнаружили комбинацию хотя бы двух из трёх перечисленных выше симптомов, не откладывайте диагностику.