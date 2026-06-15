Как проверить подлинность полиса ОСАГО — не поддельный ли он

Ездить без ОСАГО запрещено законом. Порой автовладельцы сталкиваются с поддельными полисами, которые не дают страховой защиты. Подробно рассказываем, как избежать покупки фальшивого ОСАГО, а также как убедиться в подлинности уже приобретённой страховки.

© Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Зачем проверять полис ОСАГО

Подлинность полиса ОСАГО требует проверки по нескольким основным причинам.

Недействительный или поддельный полис означает, что если вы спровоцируете ДТП, ваша гражданская ответственность не будет застрахована. И возмещать ущерб пострадавшей стороне вам придётся из собственных средств.

Езда с недействительным или поддельным полисом ОСАГО равносильна езде без страховки. Это запрещено и карается штрафами: 800 рублей на первый раз и по 3 000–5 000 рублей за каждый повторный случай езды без обязательной страховки (по статье 12.37 КоАП).

Если страховщик или правоохранительные органы смогут доказать, что автовладелец сознательно купил и ездил с поддельным полисом, будет возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов»). За использование заведомо фальшивого ОСАГО (поскольку он считается поддельным документом) автовладельцу грозит уголовная ответственность: либо штраф до 80 000 рублей (или в размере дохода за 6 месяцев), либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

Как проверить полис ОСАГО онлайн

Надёжнее всего проверить ОСАГО на официальном сайте НСИС — Национальной страховой информационной системы — по адресу https://nsis.ru/products/osago/check/. Тут проверяется факт наличия страховки либо у автовладельца, либо у автомобиля.

Для проверки машины на наличие страховки достаточно ввести в соответствующем разделе в выбранное поле либо её госномер, либо VIN-номер, либо номер кузова или шасси. И нажать кнопку «отправить» данные на проверку.

Чтобы узнать, вписан ли гражданин в полис ОСАГО на конкретную машину, в другом разделе сервиса, помимо данных авто, следует указать ФИО и дату рождения человека и данные его водительского удостоверения (номер и серию).

Если ваш полис оригинальный, на страничке результатов проверки появится подтверждение этого факта вместе с данными полиса: его номером, сроком действия, данными ТС, данными автовладельца-страхователя и компании-страховщика.

Если полиса с указанными вами параметрами в системе НСИС не окажется, значит страховка ОСАГО у вас поддельная или недействующая.

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Как распознать подозрительный полис до оплаты

Если речь идёт о бумажном полисе, надо понимать: выявить «на глаз» поддельный полис практически невозможно — настолько качественными бывают фальшивки. Подделать «картинку» электронного полиса ещё проще.

Поэтому, чтобы не остаться с поддельным или недействительным полисом ОСАГО на руках, автовладельцу следует знать о типичных способах, к которым прибегают всякие нехорошие люди, торгующие фальшивками.

Сайт-обманка

Иногда мошенники создают интернет-сайт, полностью копирующий официальный сайт какой-то из страховых компаний. И предлагают купить через него полис ОСАГО. Доверчивый автовладелец ведётся на такое предложение и в результате оказывается и без денег, и без полиса. Вернее — с поддельным электронным полисом.

Чтобы не попасть в ловушку подобного рода, автовладельцу следует обратить внимание на интернет-адрес сайта страховой компании. У сайта-фальшивки он, естественно, не такой, как у настоящего.

Ненастоящий страховой агент

Если вам звонит агент страховой компании и предлагает оформить ОСАГО со скидкой, да ещё готов отправить к вам курьера с готовым полисом — стоит насторожиться.

Скорее всего, вы имеете дело с ненастоящим агентом и полис от него будет подделкой. Тем более, если вам предлагают рассчитаться за покупку переводом в адрес физического лица или наличными без чека.

Покупка через частное объявление

Не рекомендуется покупать страховку по объявлениям в интернете и соцсетях, обещающим «быстрое и дешёвое ОСАГО». Подобного рода реклама, как правило, ведёт на сайты-фальшивки или к страховым агентам-самозванцам.

Краденные бланки полисов

Бывает, что мошенники приобретают подлинные бланки ОСАГО (с настоящими реквизитами) у жуликоватых сотрудников страховых компаний. А те потом заявляют о порче или утере таких бумаг. Если вам продадут полис ОСАГО на таком бланке, ваши деньги останутся у мошенника, а вы — без действующей страховки.

Гарантированно избежать такого сценария можно, лишь покупая полис в офисе компании-страховщика либо оформляя «электронное ОСАГО» на сайте компании. В таком случае вопроса «а был ли договор» точно не возникнет.

Подмена данных

Иногда агенты незаконно занижают стоимость полиса ради привлечения клиентов. Для этого при оформлении страховки они, например, занижают мощность двигателя машины, завышают стаж вождения водителя и т. п. И такой полис даже может пройти проверку в страховой компании.

Однако в случае ДТП правда неизбежно всплывёт, и в выплате по ОСАГО будет отказано — на основании того, что страхователь (то есть автовладелец) предоставил страховой компании недостоверные данные.

Рецепт от такого сценария прост: не стоит гнаться за подобного рода «экономией» при оформлении страховки.

© Игорь Акимов/PhotoXPress.ru/Legion-Media

Что делать, если ОСАГО оказалось недействительным

Не пользоваться машиной до оформления нового, действующего полиса ОСАГО.

Собрать все возможные документы и доказательства общения с мошенником, продавшим вам поддельный полис: чеки, данные о банковских переводах, электронную переписку и вообще любые «следы» вашего взаимодействия с ним. Всё это потребуется для обращения в полицию с заявлением о мошенничестве. Если будет возбуждено уголовное дело в отношении афериста, есть небольшой шанс вернуть заплаченные ему деньги.

Нужно ли ОСАГО для регистрации машины в ГИБДД

Начиная с марта 2025, полис ОСАГО исключён из перечня документов, необходимых для постановки автомобиля на учёт в ГАИ. Автовладелец не обязан для этого оформлять полис. Но только если он повезёт свою новую машину на осмотр в МРЭО на эвакуаторе.

Для того, чтобы добраться до ГИБДД своим ходом, полис всё-таки придется оформить — вписав в него только VIN-номер авто. Ведь ездить на машине по дорогам общего пользования без обязательной страховки запрещается.

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