Россиянам объяснили возможности компенсации за затопленную ливнями машину

Если оставленная на улице или в паркинге машина оказалась затоплена потоками дождевой воды, в этом обычно виновата не столько природа, сколько какая-то организация или местный орган власти, ответственные за поддержание в надлежащем состоянии системы водоотведения. Оговоримся, что мы рассматриваем последствия рядовых погодных явлений типа ливня. А не цунами, ураганов и наводнений, признанных официально природным бедствием либо техногенной катастрофой.

© Виктор Коротаев/Коммерсантъ

Представим ситуацию: в городе случился сильный дождь и ливневая канализация не справилась с таким объёмом воды. Из-за этого улицу затопило вместе с припаркованным транспортом.

Любая «ливнёвка» существует не сама по себе. За её работоспособность всегда отвечает какая-то организация. Содержание улицы (в том числе и в свободном от воды состоянии) — в ведении местного органа власти или компании, которой эта функция доверена. Затопленная улица и «поплывшие» по этой причине автомобили — их зона ответственности.

Гражданский кодекс в части 1 статьи 401 говорит, что «лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несёт ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности». А статья 1064 всё того же ГК утверждает, что «вред, причинённый личности или имуществу гражданина, а также вред, причинённый имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объёме лицом, причинившим вред».

© Александр Кочубей/Коммерсантъ

Кто виноват

Таким образом, за утопленную машину закон предлагает спрашивать с той организации, которая не обеспечила водоотведение. В зависимости от особенностей местного самоуправления, наличия и характера соответствующих договоров, подзаконных актов, нормативов и тому подобного ответственным может оказаться:

собственник системы водоотведения;

обслуживающая систему водоотведения организация;

администрация населённого пункта;

управляющая компания — если затопление произошло вследствие нарушения правил эксплуатации жилого фонда или иных сооружений.

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Алгоритм возмещения ущерба от затопления ТС

Обнаружив свою затопленную машину, следует детально и тщательно сфотографировать её и снять на видео с разных ракурсов — обязательно с привязкой к месту и времени. Можно использовать специальные приложения, формирующие фото- и видеоконтент со «штампами» даты и геолокации. Срочно, пока вода потихоньку не ушла, вызываем полицию для протокольного оформления произошедшего. Обычно этим занимается участковый. Имейте в виду: в случае «потопа» его услуги будут востребованы многими вашим коллегами по несчастью. Поэтому очень не помешает запросить в городской системе видеонаблюдения видеозапись с места затопления — за период, когда ваша машина находилась под водой. Через некоторое время (обычно в течение нескольких дней) получаем у участкового либо у дознавателя в местном ОВД акт осмотра вашей машины. Это — официальное подтверждение факта затопления. Запрашиваем в Гидрометцентре или МЧС официальную справку о погоде и уровне выпавших осадков в день затопления машины. Находим квалифицированного эксперта-оценщика или экспертную организацию для проведения осмотра ТС и оценки нанесённого водой ущерба. Договариваемся о месте и времени осмотра машины. Не менее чем за три рабочих дня уведомляем (это обязательно!) предполагаемого виновника (или виновников) затопления о проведении осмотра. Уведомить организацию-виновника об осмотре ТС следует путём отправки по её юридическому адресу телеграммы с уведомлением о вручении и последующим получением текстовой копии телеграммы. Это нужно, чтобы та могла прислать своего представителя для участия в осмотре. В назначенное время эксперт осматривает «утонувшую» машину. Присутствие представителей компании-виновника при этом не обязательно: это их право. Через несколько дней получаем заключение эксперта с оценкой ущерба. На основании заключения составляем в адрес виновника/виновников затопления предложение о добровольном возмещении урона. Вместе с копией заключения эксперта отправляем его на юридический адрес организации-виновника. Этот пункт вполне можно пропустить, он не обязательный. Он используется, когда есть надежда договориться с виновником потопа о возмещении им вреда без обращения в суд. Готовим и подаем иск о возмещении ущерба, нанесённого ТС водой. В сумму исковых требований стоит включить и свои сопутствующие издержки: затраты на экспертизу, госпошлину, гонорар адвоката-представителя и прочие расходы. Иск подаётся в суд по месту нахождения компании-виновника. К иску прилагаем фото-видео затопленной машины, бумагу из полиции, заключение эксперта-оценщика, документы, подтверждающие надлежащее уведомление компании-виновника о проведении экспертного осмотра, справку из Гидрометцентра или МЧС. После удовлетворения судом иска получаем на руки исполнительный лист. Подаём исполнительный лист в уполномоченный орган для принудительного исполнения решения суда.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Важно

Если нет возможности самостоятельно однозначно определить виновника подтопления, претензии можно предъявлять сразу ко всем ответственным за содержание территории или ливневой канализации организациям. В конце концов суд сам определит надлежащего ответчика.

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