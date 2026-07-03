Будьте начеку: названы 5 признаков неисправности кондиционера

Лето в разгаре: солнце, пекло, пробки и парник в салоне. Единственное спасение — кондиционер. Пока из дефлекторов дует ледяной струёй, в салоне машины комфортно. Но стоит системе дать сбой, и поездка превращается в адское испытание. Хуже всего, когда компрессор кондиционера умирает именно в разгар жары. Хорошая новость в том, что это редко происходит внезапно. Обычно он долго и отчаянно подаёт сигналы бедствия. Нужно лишь научиться их слышать и замечать до того, как дело дойдёт до серьёзного ремонта за приличную сумму.

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Замена компрессора — это не долив фреона за пару тысяч рублей. Если кондиционер просто перестал холодить, возможно, дело в утечке или естественной потере хладагента. В зависимости от сервиса и объёма газа, заправить систему стоит порядка 5–7 тысяч рублей. Но если накрылся сам нагнетатель, то траты будут совсем другого порядка. Замена с работой для массового автомобиля легко потянет на 50–80 тысяч рублей, а на премиум-брендах и на все 150 тысяч. Так что лучше вовремя заметить симптомы, чем потом собирать деньги на ремонт вместо поездки на море. О чём же кричит ваш кондиционер перед смертью? Вот пять главных признаков.