Как экономить топливо: что реально работает, а что нет

С ростом очередей на заправках вопрос экономии становится для автомобилистов не просто актуальным, а жизненно важным. В погоне за каждым литром водители готовы использовать самые разные методы — от очевидных до откровенно сомнительных. Однако далеко не все советы из интернета действительно работают, а некоторые и вовсе могут быть опасны. В этом материале мы разберём, какие приёмы помогут вам проехать дольше на одном баке, а какие — не более чем мифы или прямая угроза безопасности.

© Александр Кряжев/РИА Новости

Что реально помогает экономить топливо

Плавный набор скорости и равномерное движение на трассе

Это самый действенный способ. Оптимальный скоростной коридор для большинства автомобилей — 90–110 км/ч. Наш недавний эксперимент с 200-сильным кроссовером показал, что увеличение скорости со 110 до 130 км/ч поднимает расход бензина с 7,5 до 10 литров на 100 км. Аэродинамическое сопротивление растёт пропорционально квадрату скорости, поэтому каждый лишний десяток километров в час обходится всё дороже. Круиз-контроль на трассе помогает поддерживать постоянную скорость без лишних колебаний, что особенно эффективно на ровных участках.

Отказ от длительного прогрева двигателя

Многие водители по старинке греют мотор по 5–10 минут, особенно зимой, полагая, что так они берегут двигатель. На самом деле современные инжекторные моторы с электронным управлением вполне готовы к движению уже через 30–60 секунд после запуска.

Длительный прогрев на холостых оборотах не только бесполезен, но и вреден: смесь в это время переобогащается, часть топлива сгорает неэффективно, оседает на стенках цилиндров и смывает масляную плёнку. Кроме того, вы просто сжигаете топливо впустую — за 10 минут прогрева расход может достигать 0,5–1 литра в зависимости от объёма двигателя.

Гораздо правильнее тронуться после короткого прогрева и ехать на невысоких оборотах без резких ускорений, пока масло и охлаждающая жидкость не выйдут на рабочую температуру.

© Денис Воронин/Агентство «Москва»

Закрытые окна на высоких скоростях

Открытые окна создают дополнительную турбулентность и увеличивают аэродинамическое сопротивление, заставляя двигатель работать интенсивнее. На трассе это особенно заметно. Поэтому лучше пользоваться системой вентиляции, чем ехать с опущенными стёклами.

Выключение мощных потребителей энергии

По данным исследований авторитетного немецкого автоклуба ADAC в городском цикле движения кондиционер может увеличивать расход на 5–15%. Если условия позволяют, при коротких поездках или в прохладную погоду его лучше отключать. То же касается обогрева сидений, зеркал и заднего стекла — включайте их только по необходимости.

Освобождение автомобиля от лишнего веса

Каждый лишний килограмм в багажнике требует дополнительной энергии для разгона и движения. Разберитесь с хламом, который вы возите месяцами: ящики с инструментами, походные кресла, наборы для пикника, рабочую обувь и одежду — всё это увеличивает расход, особенно в городском цикле с частыми разгонами.

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

Оптимальное давление в шинах

Недостаточно накачанные колёса увеличивают сопротивление качению. В результате двигатель тратит больше топлива, чтобы поддерживать скорость. Регулярно проверяйте давление, но строго в пределах рекомендованных производителем значений. Не перекачивайте шины — об этом ниже, в разделе опасных заблуждений.

Качественное моторное масло с низкой вязкостью

Современные маловязкие масла снижают трение внутри двигателя, что даёт небольшой, но реальный выигрыш в расходе. Однако использовать можно только масло с вязкостью, разрешённой автопроизводителем — нарушение рекомендаций может привести к повышенному износу или даже выходу мотора из строя.

Чистый воздушный фильтр

Забитый фильтр нарушает процесс смесеобразования: двигатель получает меньше воздуха, смесь становится переобогащенной, и часть топлива сгорает неэффективно. Своевременная замена может дать разницу в расходе до 10%.

Планирование маршрута с учётом пробок

Иногда лучше проехать на пару километров больше в объезд затора, чем стоять на холостом ходу, бессмысленно сжигая топливо. Современные навигаторы с данными о трафике помогают выбрать оптимальный путь не только по времени, но и по расходу.

© Юрий Кочетков/РИА Новости

Что не работает, а иногда и опасно

Движение накатом на нейтральной передаче

Многие водители считают, что так они экономят. На самом деле в современных автомобилях при движении на передаче с полностью отпущенной педалью газа подача топлива прекращается. Если же включить нейтраль, двигатель переходит в обычный холостой ход и начинает потреблять топливо для поддержания оборотов. Кроме того, это опасно, так как вы теряете возможность быстро ускориться для манёвра. И ещё: с включённой передачей двигатель помогает снижать скорость на затяжных спусках, сохраняя тормоза от износа и перегрева.

Заливка топлива с более высоким октановым числом, чем рекомендовано.

Если ваш двигатель рассчитан на АИ-95, залив АИ-100 не даст ни прироста мощности, ни экономии. Октановое число — это мера детонационной стойкости. Когда мотор не требует более высокого показателя, вы просто переплачиваете за характеристики, которые не можете использовать.

© Илья Наймушин/РИА Новости

Установка «чудо-устройств» для экономии

Магниты на топливопровод, ионизаторы, турбулизаторы потока, завихрители — всё это не имеет ни одного серьёзного научного обоснования. Реальные тесты многократно подтверждали нулевой эффект от подобных приспособлений. Производители таких гаджетов играют на желании водителя получить экономию без усилий, но это не более чем маркетинговый обман.

Перекачка шин для уменьшения пятна контакта

Некоторые водители накачивают колёса выше нормы, полагая, что чем меньше пятно контакта, теми ниже сопротивление качению. На практике такой приём резко ухудшает сцепление с дорогой, делает управление непредсказуемым, удлиняет тормозной путь и повышает риск аквапланирования в дождь. Экономия, если она и есть, мизерная, а цена — ваша безопасность.

Использование более «горячих» свечей зажигания

Якобы они дают лучший поджиг смеси и более полное сгорание. На самом деле свечи с нерекомендованной калильной характеристикой могут вызвать детонацию, перегрев поршней и преждевременное разрушение двигателя. Производитель подбирает свечи под конкретный мотор — менять их на более «горячие» или «холодные» без веских причин нельзя.

Заправка только ранним утром или поздно вечером

Теория звучит логично: ночью топливо холоднее, значит плотнее, и за литр вы получаете больше массы. Однако реальная разница в объёме настолько мала, что исчисляется копейками за полный бак. К тому же большинство современных АЗС имеют заглублённые резервуары с термоизоляцией, где температура в течение суток меняется незначительно.

© Наталья Селиверстова/РИА Новости

Движение в плотном «хвосте» за фурой

Идея в том, чтобы использовать воздушную тень от грузовика для снижения аэродинамического сопротивления. На деле это смертельно опасно: вы не видите дорогу впереди, рискуете не успеть затормозить при резкой остановке фуры, а камни и грязь из-под её колёс могут разбить лобовое стекло или повредить капот. Экономия топлива при таком стиле вождения ничтожна по сравнению с реальными рисками.

Итог

Реальная экономия топлива складывается из правильного стиля вождения, исправного технического состояния автомобиля и здравого смысла. Плавные разгоны, поддержание оптимальной скорости на трассе, контроль давления в шинах и отказ от лишнего груза дают ощутимый результат без риска для безопасности. Остерегайтесь сомнительных советов из интернета — они чаще всего бесполезны, а иногда и опасны. Экономия начинается с головы, а не с волшебных устройств на топливопроводе.