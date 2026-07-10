Избавляемся от следов насекомых, битума и смолы на кузове: 5 народных средств

Лето — пора ярких загородных путешествий, но для кузова авто это сложный сезон. От свежего асфальта на машину попадает битум, езда по трассам оставляет на бампере кладбище из разбившихся насекомых, а парковка в тени деревьев оборачивается россыпью липких капель смолы. Если пустить дело на самотёк, то этот термоядерный коктейль буквально въестся в лак, и обычная мойка уже не спасёт. Рассказываем, как правильно и безопасно удалить самые сложные загрязнения с помощью проверенных народных средств, не повредив при этом лакокрасочное покрытие кузова.

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