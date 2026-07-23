Сберечь мотор: как узнать на АЗС, каким топливом вас заправляют

Совсем недавно мы подробно рассказывали, чем топливо «Евро-3» опасно для современных двигателей. Но как непосредственно на АЗС отличить такое горючее от более современного? Внешне не различишь, а на стелах и колонках информации часто не хватает. В этом материале — простая инструкция, как проверить класс топлива по документам, кассовому чеку и маркировке на заправке, опираясь на действующее законодательство.

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Что скрывается за маркировкой: расшифровка аббревиатур

Прежде всего необходимо усвоить ключевое правило: октановое число и экологический класс — это две независимые характеристики. Маркировка, которую вы видите на ценниках или в чеке, построена по единому принципу, закреплённому в Техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 013/2011.

Возьмём классический пример: «АИ-95-К5». Первая часть «АИ» расшифровывается как «автомобильный бензин с октановым числом, определённым исследовательским методом», а цифры 92, 95 или 98 — это показатель детонационной стойкости, к которому все давно привыкли. А вот третья группа — «К2», «К3», «К4», «К5» или «К6» — как раз и является той самой меткой, которая выдаёт реальное качество топлива с точки зрения допустимых примесей.

Для бензинов и дизельного топлива экологический класс жёстко привязан к содержанию серы: в классе «К5» (аналог «Евро-5») массовая доля серы не превышает 10 миллиграммов на килограмм, тогда как для бензина «К3» этот порог достигает 150 мг/кг, а для дизеля «К3» — 350 мг/кг. В топливе класса «К2» эти показатели ещё выше — до 500 мг/кг для бензина и без специальных ограничений для дизеля по старым нормам.

Однако сера — это лишь верхушка айсберга. В стандарте «Евро-5» дополнительно ужесточены требования к ароматическим углеводородам (для бензина — не более 35% против 42% у «Евро-3»), к полициклическим ароматическим углеводородам для дизеля (не более 8% против 11% в «Евро-3»), а также жёстко ограничено содержание присадки ММА (монометиланилин) — не более 1,3%. Тогда как в топливе низких классов применение последней примеси никак не регламентируется. А именно она разрушительно действует на резиновые уплотнения топливной системы. Для дизелей вдобавок ужесточён показатель цетанового числа (не ниже 51 для «К5» против 49 для «К3»), что напрямую влияет на воспламеняемость и нагрузку на двигатель.

Таким образом, ориентироваться лишь на цифры 92, 95 или 98 для бензина, или на надпись «ДТ» для солярки — значит закрывать глаза на главную опасность: горючее с одним и тем же октановым или цетановым числом может оказаться как безопасным «К5», так и проблемным «К3», и разница между ними становится очевидной только при взгляде на полную маркировку с индексом класса.

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Где искать информацию: паспорт качества и кассовый чек

Есть как минимум два несложных способа узнать класс топлива, реализуемого на АЗС. Но пользоваться ими нужно с умом — у каждого есть свои подводные камни.

Самый надёжный инструмент проверки — это паспорт качества на партию топлива. Согласно статье 10 Закона РФ «О защите прав потребителей», каждая АЗС обязана предъявить этот документ по первому требованию покупателя — либо оригинал, либо заверенную копию.

В паспорте, оформляемом на каждую конкретную партию, в строке «Экологический класс» или в графе «Обозначение топлива» проставляется соответствующий индекс, например «К5».

Важно обращать внимание на дату документа: паспорт действителен именно для той партии, которая залита в резервуары в момент продажи.

Если сотрудник предъявляет акт месячной или даже годовой давности, это серьёзный повод насторожиться — старый документ не может подтверждать качество топлива, которое поставлялось позже.

Обычно копии паспортов размещаются в так называемом «Уголке потребителя», но закон не запрещает запросить их у администратора АЗС. Отказ в предоставлении такого документа является прямым нарушением прав потребителя и влечёт административную ответственность для заправочной станции, что подтверждается многочисленными разъяснениями Роспотребнадзора.

Второй, не менее полезный источник сведений — кассовый чек, который в соответствии с требованиями к контрольно-кассовой технике должен содержать не только цену и количество, но и точное наименование продукта с указанием экологического класса.

Для бензина это будет запись вида «АИ-95-К5», для дизельного топлива – «ДТ-Л-К5» или «ДТ-З-К5», где литеры «Л» (летнее) или «З» (зимнее) обозначают сезонность, а финальная «К5» — класс.

Обозначения «К3» или «К2» в чеке указывают на то, что горючее не соответствует современным экологическим нормам. Если группа символов с литерой «К» отсутствует вовсе, вполне вероятно, что по содержанию серы такое топливо приближается к стандартам «Евро-3» или даже «Евро-2».

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Реквизиты чека имеют полную юридическую силу, и при возникновении спорной ситуации именно он служит первичным доказательством для обращения в Роспотребнадзор или в лабораторию для проведения экспертизы.

Ещё одним ориентиром может служить информация, размещённая непосредственно на стелах или топливораздаточных колонках. Однако, в отличие от паспорта качества и чека, её наличие и достоверность законодательно не закреплены.

Некоторые крупные сети размещают такие сведения в рамках собственных стандартов обслуживания, указывая, например, «Евро-5» или «К5». Но никаких обязательных требований к указанию экологического класса на уличных вывесках или пистолетах в нормативных актах нет, и это скорее жест доброй воли, чем обязанность. Поэтому если на колонке или на стеле вы видите информацию о классе — её можно принять к сведению, но обязательно перепроверьте данные по чеку или паспорту качества.

Практика показывает, что сведения на табличках не всегда обновляются синхронно со сменой партий и могут не соответствовать реальному топливу в резервуарах. Если же никакой маркировки, кроме октанового числа, на заправке нет — это не нарушение закона, но веский повод проявить бдительность и запросить документы у персонала.

© Константин Михальчевский/РИА Новости

Главное: как не ошибиться при заправке

Подводя итог, можно с уверенностью сказать: отличить «Евро-5» от «Евро-3» сегодня по силам любому водителю, если он знает, куда смотреть и какие именно символы искать. Полная маркировка «АИ-95-К5» в чеке или паспорте качества — это гарантия того, что перед вами бензин с содержанием серы не выше 10 мг/кг и с остальными параметрами, строго соответствующими современным экологическим стандартам.

Если же вы видите «АИ-95-К3» или в обозначении отсутствует третья группа, например, просто указано «АИ-95», скорее всего, такое топливо по своему составу не соответствует классу «Евро-5», и его регулярное использование, как мы уже рассказывали в предыдущих публикациях, чревато накопительным негативным эффектом для систем очистки выхлопа, топливной аппаратуры и датчиков.

Поэтому не стесняйтесь требовать паспорт качества, сверяйте данные в чеке, обращайте внимание на информацию на стелах — эти несложные действия не отнимут много времени, но позволят сберечь ресурс двигателя и избежать непредвиденных расходов на ремонт.