Как получить диагностическую карту: все, что нужно знать о техосмотре в 2026

Диагностическая карта в 2026 году нужна не всем водителям. Большинство владельцев новых легковых автомобилей освобождены от регулярного техосмотра, но документ по-прежнему требуется при регистрации некоторых подержанных машин, оформлении изменений конструкции и эксплуатации коммерческого транспорта. Разбираемся, как пройти проверку и убедиться, что карта внесена в Единую автоматизированную информационную система технического осмотра (ЕАИСТО).

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Что такое диагностическая карта

Диагностическая карта подтверждает результат технического осмотра. В ней указывают, соответствует ли автомобиль обязательным требованиям безопасности, до какой даты действует заключение и какие неисправности выявлены, если машина не прошла проверку.

Основной документ оформляется в электронном виде в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра, или ЕАИСТО. Его подписывает электронной подписью технический эксперт. Бумажную копию можно бесплатно получить по запросу, но при расхождениях приоритет имеют сведения из государственной системы.

Кому нужна диагностическая карта в 2026 году

Физлица, которым принадлежат легковые автомобили и мотоциклы, используемые только в личных целях не обязаны регулярно проходить техосмотр. Освобождение не распространяется на такси, служебные машины и транспорт, задействованный в перевозке пассажиров.

Владельцу обычного легкового автомобиля диагностическая карта понадобится:

при постановке на учёт машины старше четырёх лет;

при регистрации смены владельца такого автомобиля;

при оформлении изменений конструкции или замены основного компонента.

В 2026 году карта требуется при регистрационных действиях с автомобилем 2022 года выпуска и старше. Если у машины уже есть действующая диагностическая карта, после продажи она продолжает действовать до указанной в ней даты.

Периодический техосмотр обязателен для такси, автобусов, тяжёлых грузовиков, учебных автомобилей, машин со спецсигналами и транспорта для перевозки опасных грузов. Частота проверки зависит от категории и возраста машины: от одного раза в два года до одного раза в шесть месяцев.

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Как получить диагностическую карту

Сделать карту дистанционно без предъявления автомобиля нельзя. Машину необходимо привезти в аккредитованный пункт техосмотра. Проверить оператора и область его аккредитации можно в реестре Российского союза автостраховщиков.

Для осмотра понадобятся паспорт человека, который привез машину, и СТС либо ПТС. Представителю собственника потребуется доверенность. Оператор сверит идентификационные данные, сфотографирует автомобиль и проведет диагностику.

Во время техосмотра проверяют тормоза, рулевое управление, фары и фонари, шины, стеклоочистители, ремни безопасности, стёкла, выхлоп и другие элементы. Если автомобиль соответствует требованиям, эксперт оформит карту в ЕАИСТО.

При обнаружении неисправностей их перечислят в карте. Водитель может устранить недостатки и в течение 20 календарных дней вернуться к тому же оператору. Тогда повторно проверят только забракованные параметры. При обращении в другой пункт или после окончания этого срока осмотр проводят заново.

Сколько стоит техосмотр в 2026 году

Тариф зависит от региона и категории транспортного средства. К стоимости услуги оператора добавляется госпошлина 500 рублей за внесение сведений в ЕАИСТО при оформлении диагностической карты. Итоговую цену лучше уточнять непосредственно в выбранном пункте.

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Как подготовить машину к техосмотру

Перед поездкой проверьте ближний и дальний свет, поворотники, стоп-сигналы, подсветку номера и звуковой сигнал. Убедитесь, что работают дворники, омыватели, дверные замки, ремни безопасности и стояночный тормоз.

На одной оси должны стоять шины одинакового размера и конструкции. На дисках не допускаются трещины, а весь крепёж колёс должен быть на месте. Помешать прохождению осмотра могут утечки топлива и технических жидкостей, чрезмерный люфт руля, трещина на лобовом стекле в зоне обзора водителя и недопустимая тонировка.

Обратите внимание и на контрольные лампы на приборной панели. Горящий индикатор ABS или другой системы может указывать на неисправность, которую выявят во время диагностики. Однако сам по себе любой загоревшийся значок не всегда означает автоматический отказ в выдаче карты.

Подготовка особенно важна перед продажей автомобиля: если машина не пройдёт техосмотр с первого раза, сделка и регистрация могут затянуться.

Как проверить диагностическую карту по ЕАИСТО

После осмотра сведения должны появиться в ЕАИСТО. Проверить наличие действующей карты можно через официальный сервис Госавтоинспекции. Для поиска используют данные автомобиля или самой карты, например VIN, государственный номер либо номер диагностической карты.

В результатах нужно сверить доступные сведения об автомобиле, номер карты, дату оформления, срок действия, итоговое заключение и данные оператора. Состав отображаемой информации может меняться, поэтому ориентироваться следует на сведения, которые показывает официальный сервис на момент проверки.

Оператора дополнительно стоит найти в реестре РСА. Если пункта там нет, его аккредитация приостановлена или организация не вправе осматривать нужную категорию транспорта, документ может оказаться недействительным.

Платные сервисы истории автомобиля иногда показывают сведения о техосмотрах и зафиксированном пробеге. Они могут быть полезны при покупке машины с пробегом, однако юридически значимым источником остаётся ЕАИСТО.

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Что делать, если карта не найдена

Сначала проверьте правильность VIN, госномера и номера карты, затем повторите поиск по другому параметру. Если техосмотр пройден недавно, обратитесь к оператору. При кратковременном техническом сбое сведения могут появиться в системе позднее.

Бумажная распечатка без записи в ЕАИСТО не подтверждает действительность карты. Покупать документ без осмотра автомобиля также рискованно: Госавтоинспекция вправе аннулировать карту, оформленную без реальной диагностики или на неисправную машину.

Штраф и ОСАГО

За управление транспортом, для которого диагностическая карта обязательна, предусмотрен штраф 2 000 рублей. Повторно наказывать за это нарушение в течение 24 часов после первого выявления нельзя. Владельца личной машины, освобождённой от техосмотра, за одно лишь отсутствие карты не штрафуют.

Для оформления ОСАГО диагностическая карта не требуется. Однако у такси, автобусов, грузовых автомобилей, предназначенных и оборудованных для перевозок пассажиров с числом мест более восьми, и транспорта для перевозки опасных грузов просроченная карта на момент ДТП может сыграть злую шутку. После ДТП страховая может потребовать от виновника вернуть деньги, выплаченные пострадавшему. Для обычного личного автомобиля такого основания нет.

Проверять диагностическую карту нужно не по бумажной копии, а по ЕАИСТО. Если документ требуется для регистрации или работы, убедитесь, что данные появились в системе, срок действия не истёк, а оператор числится в реестре РСА.