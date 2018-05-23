Выставлен на торги подержанный Mercedes-Benz SLS AMG Roadster с минимальным пробегом

На рынок подержанных транспортных средств все чаще отправляются роскошные модели от немецкого производителя. Последний Mercedes-Benz SLS AMG Roadster 2012 модельного года не является исключением и предлагается с пробегом всего в 10 700 миль (17 220 километров).

Модель имеет яркую окраску экстерьера и двухцветный черно-коричневый интерьер. К ряду отличительных моментов относится аудиосистема Bang&Olufsen мощностью 1000 Вт, 19-дюймовые спереди и 20-дюймовые колесные диски сзади, красные тормозные суппорты, кожаное рулевое колесо с акцентами из алькантары, внутренняя отделка из углеродного волокна и алюминиевые вставки.

Под капотом подержанного Mercedes-Benz располагается 6,2-литровый двигатель V8, способный развивать 571 лошадиную силу и 650 Нм крутящего момента. Агрегат соединен с семиступенчатой коробкой передач AMG Speedshift DCT. Разгон с места до первой сотни достигается за 3,8 секунды, в то время как максимальная скорость приравнивается к 317 километрам в час.

Когда Mercedes-Benz SLS AMG Roadster был новым, его стоимость составляла более 221 000 долларов, поэтому ожидается, что цена подержанного автомобиля с небольшим пробегом будет варьироваться от 120 000 до 170 000 долларов.