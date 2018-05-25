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В Volvo рассказали, какие новинки привезут в Россию
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В Volvo рассказали, какие новинки привезут в Россию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В компании не намерены ограничивать российский рынок в количестве новинок: в ближайшее время ждем как минимум три новые модели.
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