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Hyundai показала роскошную Creta Diamond
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Компания Hyundai раскрыла очень роскошную «Крету» 

Motor.ru + ещё 11 6 часов назад
Фото: Motor.ru
На автосалоне в Сан-Паулу компания Hyundai представила роскошную версию «Креты» под названием Diamond. Кроссовер, построенный бразильским подразделением марки, получил 19-дюймовые колеса, отделку интерьера перфорированной кожей цвета слоновой кости и дисплеи мультимедийной системы для задних пассажиров.
«Люксовый» Hyundai Creta Diamond выкрашен в голубой металлик. В цвете кузова выполнены нижние части бамперов, пороги и накладки на колесные арки. У кроссовера отличается окантовка решетка радиатора — она черная, а не хромированная, а также рисунок задних фонарей.
Салон Creta Diamond преимущественно выполнен в белом и карамельном цвете. Центральная часть передней панели сделана из коричневого пластика. Кроссовер укомплектован панорамным люком и развлекательной системой для задних пассажиров. Она состоит из двух планшетов с доступом к интернету и возможностью подключения других устройств через USB или HDMI.
В движение переднеприводную «Крету» приводит двухлитровый «атмосферник», работающий на бензине или этаноле. Его мощность составляет 156 лошадиных сил (166 сил при заправке этанолом). Агрегат работает в паре с шестиступенчатым «автоматом».
Новинка построена на базе комплектации Prestige для бразильского рынка, но сколько может стоить такой автомобиль, пока не сообщается. Сейчас самая дорогая «Крета» в Бразилии стоит 103,9 тысячи реалов (около 1,8 миллиона рублей по текущему курсу).
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