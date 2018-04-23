Бюджетный универсал GM и SAIC обновился спустя год после премьеры

У модернизированного «сарая» Baojun 310 Wagon появился «робот» с шайбой вместо традиционного рычага переключения передач.

Бюджетная марка Baojun была создана концернами General Motors и SAIC специально для китайского рынка. В арсенале бренда есть как самостоятельные модели (например, кроссоверы Baojun 510 и Baojun 530), так и машины, построенные на базе моделей Chevrolet . К последним относятся хэтчбек Baojun 310 и универсал Baojun 310 Wagon — в основе этих недорогих автомобилей лежит «тележка» от Chevrolet Sail . «Сарай» в гамме марки появился лишь год назад, однако совсем скоро китайцам предложат его модернизированную версию.

Посвежевший Baojun 310 Wagon получил новые фары и противотуманки, иные передний бампер и радиаторную решетку. Плюс появились диски нового дизайна. Салон оформлен в черном цвете, тогда как у дореформенной модели кресла и карты дверей обиты светлой «кожей». В список оборудования модернизированного «сарая» вошли боковые подушки безопасности — прежняя модель оснащается только передними «эйрбэгами».

Габариты универсала не изменились: длина составляет 4 620 мм, ширина — 1 710 мм, высота — 1 535 мм, колесная база — 2 750 мм. Минимальный объем багажника — 740 литров, при сложенных спинках задних кресел этот показатель увеличивается до 1 460 литров.

По предварительным данным, Baojun 310 Wagon 2018 модельного года предложат с бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 112 л.с. (146 Нм). Мотор сочетается с «роботом», который универсалу достался от «паркетников» Baojun 510 и Baojun 530. При этом вместо традиционного рычага переключения передач у всех машин установлена шайба.

Дореформенный Baojun 310 Wagon доступен с тем же мотором 1.5, а также бензиновым двигателем 1.2 мощностью 82 л.с. (116 Нм). Оба двигателя у прежнего универсала работают в паре с «механикой».

Цена обновленной модели пока не объявлена. Дореформенный Baojun 310 Wagon стоит от 42 800 до 65 800 юаней, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 417 000 — 642 000 рублей по актуальному курсу. Кстати, прежний универсал, скорее всего, останется в строю — в Китае нередко дорестайлинговую модель продают одновременно с обновленной.

По материалам: www.kolesa.ru