Москва — главный рынок сбыта машин С-сегмента

В России за прошлый месяц покупатели приобрели 13 954 автомобиля С-класса, о чем говорится в материалах исследования «Автостат Инфо». Аналитики установили, что продажи таких машин выросли на 14,3% в сравнении с прошлым годом, когда их продажи составили 12 204 ед.

Главным рынком сбыта машин С-класса остается Москва, где в феврале покупатели приобрели 1581 такой автомобиль, что на 8,9% ниже прошлогоднего показателя продаж (1735 авто). В Московской области было реализовано 990 автомобилей этого сегмента, на 0,2% меньше, чем годом ранее (992 шт.). В Санкт-Петербурге спрос на авто С-класса за тот же период вырос на 2% в годовом сравнении, то есть с 722 до 736 ед. Среди региональных рынков с самыми высокими показателями продаж машин С-сегмента в феврале отметим Самарскую область (711 авто, +34,4%) и Татарстан (594 ед., -0,3%).

На рынке легковых машин, относящихся к С-сегменту, больше всего продается автомобилей марки LADA — 7125 ед., реализованных в феврале 2018 года (+36,7%). Второе место среди автомобильных марок занимает здесь Skoda — 1406 авто (+0,6%), а на третьем находится KIA (1310 ед., -23,7%). В «пятерке» лидеров представлены также Ford Nissan , которые реализовали в феврале в С-сегменте 1004 и 930 ед. авто, что соответственно на 98,4% больше и на 17,2% меньше результатов прошлого года.

Из данных исследования «Автостат Инфо» известно также, что в феврале 2018 года российские покупатели потратили на машины С-класса 11,4 млрд рублей. Расходы на покупку таких машин за январь-февраль составили 22,72 млрд рублей.