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На юго-западе Москвы произошло смертельное ДТП
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На юго-западе Москвы произошло смертельное ДТП 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
На юго-западе столицы столкнулись две машины, в результате аварии один человек погиб. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
"ДТП с участием двух автомобилей произошло на ул. Профсоюзная в районе д. 67. В результате столкновения один человек погиб", — сказал источник.
Источник в пресс-службе управления ГИБДД по Москве подтвердили факт столкновения, однако не сообщили о погибших. По его данным, в данный момент на месте работают сотрудники ГИБДД.
Ранее сообщалось, что в Москве автомобиль въехал в остановку.
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